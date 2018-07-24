Список компаний

ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Представлено на рынке страховых услуг с 2008 года. Компания входит в состав страховой группы «АК БАРС». Приоритетным для компании является рынок страхования физических лиц, а именно — добровольные и обязательные виды страхования.

Врио генерального директора – Исмагилов Рустем Ильгизович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Меридианная, 1
  • Телефон: (843) 524-96-00
  • Email: office@abstr.ru
  • Сайт: www.abstr.ru

Дата последнего обновления: 24.07.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам