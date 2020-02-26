Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на Кукморском валяльно-войлочном комбинате, 1960-е годы

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Фото: из архивов Кукморского валяльно-войлочного комбината

Кукморские валенки — один из самых старых брендов республики. Валяльное производство открылось в поселке в далеком 1867 году и с тех пор пережило разные этапы развития. В раннесоветские времена национализированное производство носило название «Красный текстильщик», в годы войны активнейшим образом работало на снабжение фронта. После войны производство вновь встало на мирные рельсы, в 1954 году его переименовали в Кукморскую фабрику валяной обуви.

В середине пятидесятых фабрика начала переходить на конвейерное производство. В цехах поставили конвейеры, начали внедрять новые методы окраски и обработки шерсти. К 1956 году объем выпуска валенок был равен объему, выпускаемому в 1936 году, но на это теперь требовалось гораздо меньше персонала: механизация производства давала свои плоды. Производство с тех пор активно росло: в 1956 году на фабрике сделали 1 миллион 16 тысяч пар, в 1965 — уже 1 миллион 329 тысяч пар, при этом количество рабочих осталось тем же самым.

Оборудование фабрики, 1960-е

Параллельно с развитием фабрики развивался и поселок: можно смело сказать, что производство было градообразующим. Фабрика строила жилые районы поселка (для своих рабочих), здесь работала чуть ли не половина местных жителей. Угольным шлаком из печей, которые топились на фабрике, отсыпали дороги в Кукморе.

Работники фабрики на демонстрации, 1960-е

Для фабрики были построены довольно примитивные, но все-таки очистные сооружения: производство было связано с химией. Загрязненные воды спускались в речку Нурминку, но сначала проводили некоторое время в отстойнике.

В 1966-м был построен новый конвейер (в основальном цехе). На фабрике разработали методы ремонта бракованных валенок: на фабрике работало целое научно-техническое общество. С IV квартала 1966 года фабрика держала первое место среди всех предприятий валяно-обувной и фетровой промышленности в РСФСР!

Митинг на фабрике в честь вручения переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам работы IV квартала 1966 г. Выступает контролер ОТК Филиппов. 1967 г.

За это предприятие было награждено переходящим Красным Знаменем Совета министров РСФСР и ВЦСПС, получало денежную премию. По итогам Всесоюзного соцсоревнования коллектив фабрики стал победителем и в 1968 году. Сверх плана в Кукморе выработали 12,3 тысячи пар валенок, отправив в бюджет дополнительно 1,3 миллиона рублей. Это колоссальные деньги по тем временам. За год зарплата рабочих тоже подросла: в 1967 году в среднем она составляла 509 рублей, в 1968 — уже 528.



Среди рабочих были 600 передовиков производства и 80 рационализаторов.

Директор фабрики на фоне переходящего Красного Знамени

Людмила Губаева