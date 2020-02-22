Как рэпер Влади из «Касты» вдохновил полсотни казанцев на пробежку инстаграм-постом

И дал интервью «Реальному времени» на бегу

Фото: Виталий Ахмеров

Опубликовав в своем «Инстаграме» приглашение для казанских поклонников побегать вместе с ним, рэпер Влади, по его признанию, рассчитывал, что на призыв откликнется человек пять, не больше. Но в назначенное время (16:00 пятницы, 21 февраля) в назначенном месте (сквер Аксенова) собралось более полусотни любителей бега и почитателей «того самого» русского рэпа. Был среди них и корреспондент «Реального времени», который по такому случаю пришел на работу в беговых кроссовках, преодолел вместе с Влади семикилометровку и даже устроил ему блиц-интервью. Подробности необычной пробежки — в нашем репортаже.

Интервью на бегу

Практиковать пробежки Влади начал в 2014 году. С тех пор бег прочно вошел в его жизнь — тренировки он не пропускает даже на гастролях. Перед концертом в Казани музыкант впервые решил совместить пробежку и творческую встречу с поклонниками. Опыт получился удачным. Влади повторит его уже сегодня и завтра — перед концертами в Самаре и Тольятти.

Перед концертом в Казани музыкант решил впервые совместить пробежку и творческую встречу с поклонниками

А в Казани корреспондент «Реального времени» прямо на бегу взял у рэпера небольшое интервью об увлечении бегом и творчестве.

— Владислав, музыканты редко посвящают свое творчество бегу, а у вас есть целых два таких трека: «Сбежать, умереть и воскреснуть» и «Разбуди район». Это настолько важная часть вашей жизни?

— Я пишу о том, что «прет» мне в голову. Бег «прет», раз появились тексты про него. И, кстати, во время пробежек в голову часто приходят интересные творческие идеи.

— В любительских соревнованиях участвуете?

— Иногда участвую в массовых забегах, но ни с кем не соревнуюсь, просто бегу.

— На каких дистанциях?

— Полумарафон (21,1 км, — прим. ред.). Результат? 2 часа 2 минуты.

На вопросы Влади отвечал прямо на бегу, не останавливаясь

«Слышал Татарку, AIGEL, Нурминского. Неплохо»



— В Казани вы не впервые. Как вам город, люди?

— Да, мы бываем здесь на гастролях каждый год. Отличный город.

— Знакомы с творчеством татарских рэперов?

— Да, слышал Татарку, AIGEL, Нурминского. Неплохо.

— В вашем последнем сольном альбоме есть два трека, лирические герои которых — антагонисты — «Особенный» и «Сознательный профан». Первый активно потребляет информацию в интернете, второй, наоборот, сознательно ограждает себя от нее. Кто из них ближе вам?

— «Сознательный профан». Я уже больше года намеренно не захожу на новостные сайты. И это прекрасно. Самое важное мне все равно сообщают, так что ничего не теряю.

На селфи и «пятюни» не скупился

Побеседовать более обстоятельно возможности не было: поклонники очень хотели обменяться с рэпером «пятюней», сделать совместное селфи, задать свой вопрос о творчестве. Владислав никому не отказывал, показав себя очень простым и открытым в общении человеком. С удовольствием подхватывал, если кто-то из спутников «зачитывал» фрагменты из треков «Касты». Принял приглашение поучаствовать в Казанском марафоне, намеченном на начало мая. Правда, приедет ли — неизвестно: гастрольный график плотный.

Влади и его спутники преодолели чуть более семи километров

Влади и его спутники пробежали от кинотеатра «Мир» по улице Чехова, парку им. Горького, мосту Миллениум (прямо по проезжей части, ведь тротуар там не почищен — привет коммунальщикам), затем свернули на набережную Казанки (там, кстати, сплошные лужи), поднялись по лестнице в районе сквера имени Фукса, пробежали по ул. Жуковского и через ул. Карла Маркса вернулись к начальной точке. Всего они преодолели чуть более семи километров, затратив на это около 50 минут. На финише Влади облепили уже те поклонники, которые бегать не пожелали, но хотели получить автограф и совместное фото. Музыкант никому не отказал. Даже попозировал в фирменной шапке казанской команды по американскому футболу «Моторы».

Немного пообщавшись с поклонниками и выложив в «Инстаграм» совместное фото, Влади отправился в гостиницу — готовиться к концерту.