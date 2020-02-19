Рэпер Влади пригласил казанцев на пробежку

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Российский рэпер, участник группы «Каста» Влади (Владислав Лешкевич) предложил поклонникам выйти с ним на пробежку в Казани.

«Думаю, соберем группку любителей и любительниц рэпа и бега и пробежим немного, 5—7 км по предложенному вами маршруту. На бегу поболтаем, прибежим назад и разойдемся до концерта», — написал рэпер в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены). Он отметил, что участие в пробежке бесплатное, только нужно быть в спортивной экипировке.

Пробежка пройдет 21 февраля, в этот день «Каста» выступит в одном из клубов Казани. Старт запланирован на 16.00 от кинотеатра «Мир».