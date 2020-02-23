«Батальон! Носки наде-вай!»: сколько подарков мужчинам «осилит» средняя зарплата по Татарстану

Например, можно побрить целую роту военнослужащих

День защитника Отечества давно превратился в России просто в «мужской день», симметричный празднику 8 Марта. Отдал мужчина долг родине или нет, или еще вовсе не дорос до армии — неважно, все определяется гендерными признаками. Поэтому каждой россиянке в феврале приходится решать задачу со многими неизвестными: что подарить родственникам, друзьям и коллегам и где взять на все это деньги. «Реальное время» прикинуло, скольких мужчин теоретически может поздравить среднестатистическая работающая жительница Татарстана, если сделает широкий жест — потратит на подарки всю зарплату.



Классика жанра

Неторопливый Татарстанстат подсчитал и привел в информационно-аналитическом докладе по итогам 2019 года среднемесячную зарплату по республике, начисленную в январе — ноябре — 36 541,7 рубля. Отбросив 13% подоходного налога, получаем ту сумму, которую реально можем потратить — 31 791,3 рубля.



Сумма для подарка, на первый взгляд, достойная. На эти деньги, если пойти традиционным путем, можно поздравить целый батальон защитников. Традиционный подарок на 23 февраля — это ведь что? Правильно, носки! Совсем уж копеечные не рассматриваем, а самые недорогие из приличных обойдутся рублей в 65 — и вот батальон численностью 489 человек уже марширует, не сверкая проношенными до дыр пятками. Правда, если дама вздумает повыпендриваться и осчастливить защитников какими-нибудь фирменными носками рублей за 200, батальон «похудеет» до среднего размера роты — 150 человек.

Однако вручать носки целому батальону защитников все-таки, наверное, не следует. Они ж нам в этом батальоне не все родные и близкие, а носки — вещь достаточно интимная. Находятся, конечно, среди дам шалуньи, способные 23 февраля преподнести коллеге, а то и начальнику веселенькой расцветочки трусы с шутливым принтом, но мы постараемся держать себя в руках. И вполне успешно заменим носки на другой традиционный, но более нейтральный презент — пену для бритья либо шампунь.

Вполне успешно заменим носки на другой традиционный, но более нейтральный презент — пену для бритья либо шампунь. Фото family.ru

Цены на эти товары, в зависимости от марки, колеблются от 110 до 500 рублей. Если сильно не шиковать, на полноценную роту защитников — 289 человек — хватит. Если же размахнуться и приобрести подарки в фирменном бутике — презентов хватит на 63 человека.



Минус у всех этих подарков, даже дорогих, один. Не догадываетесь? Вспомните один рекламный ролик, смотревшийся как детектив: крутые мужики кидают своих красавиц в багажники, везут в лес и заставляют копать в промерзшей земле могилу носкам и пене для бритья. Жестоко? А вы вспомните, как вам самим ежегодно вручают литры шампуня, который вам не нужен — симметричный ответ спустя две недели после «мужского» праздника.

Votre santé, mon General!*

Если подойти к делу с фантазией и сильно не экономить, то можно преподнести мужчинам шарфы, ремни, перчатки по цене от 1000 рублей за один подарок. Нет, можно и дешевле, но это будет совсем жуткий китайский ширпотреб, его мы сразу отметаем. В этом случае на среднюю зарплату в 31 791,3 рубля можно порадовать около 30 мужчин — среднего размера взвод. А замахнувшись на кожаный бумажник от 2 500 рублей, мы поздравим отделение из 10 бойцов.

Взвод в 35—40 человек можно порадовать подарочными фляжками. Фото livemaster.ru

Взвод в 35—40 человек можно порадовать подарочными фляжками, укомплектованными наборами стопок и украшенными веселой надписью вроде «Важен и отважен!». Цены на них начинаются от 850—900 рублей. А если обойтись без стопок, то фляжек стоимостью 200—250 рублей хватит на роту.

Только ведь нет у бойца настоящего интереса к фляжке, если в ней не булькает веселящая влага. А приличная влага стоит, как дорогая фляжка или даже значительно дороже.

0,5 литра самого скромного бренди обойдется в 300 рублей — на среднюю зарплату им можно напоить два взвода. Коньяка попроще, за 500—600 рублей, хватит на один взвод. А вот красиво вручить Hennessy, который стоит минимум 2 500 рублей, удастся только 12 мужчинам. С другой стороны, напитки такого уровня рядовым пить не по чину, а много ли жительниц Татарстана могут похвастаться близким знакомством с целой дюжиной полковников и генералов?

Пригодится кофе напиться



Еще один стандартный поздравительный набор, который практикуется в трудовых коллективах, — это кружки, ежедневники, ручки и всякие сувениры, вроде «денежных лягушек». Последнее лучше сразу исключить: место занимают, пыль собирают и так далее. А вот кружка — полезный презент: фарфор бьется, а чай-кофе из чего-то пить надо. Цены на красивые кружки начинаются от 200 рублей, на среднюю зарплату можно роту «белых воротничков» осчастливить.

Цены на красивые кружки начинаются от 200 рублей. Фото konsto.ru

Кружки можно заменить ежедневниками — также от 200 рублей. Тоже вещь полезная, и дарить можно каждый год, не опасаясь «затоваривания».

Еще один хороший подарок для офисного работника — ручка. Те, что выдают для работы по распоряжению начальства, и в руки-то взять неинтересно. А мужчины в этом плане — как дети, их красивый инструмент на трудовые подвиги вдохновляет. Самый скромный шариковый Parker в Казани можно купить за 500 рублей. На среднюю зарплату можно целую госконтору ими вооружить — 60 человек. А вот статусный перьевой Parker — он дороже Hennessy, от 4 тысяч стоит. Его можно позволить себе вручить только семерым самым своим любимым и достойным защитникам.

Мечта сбывается

Приняв решение махнуть всю зарплату на подарки, легко поддаться искушению сделать еще один широкий жест — спросить у своих мужчин, о каких подарках они мечтают. Но это опасно — зарплаты вряд ли хватит, если он мечтает о новом суперкрутом смартфоне, байке или автомобиле, а ответ уже прозвучал. И в лучшем случае заплаты хватит на два средних смартфона, но не на заветное «яблочко».

Но бывают мечты подоступнее. К примеру, у рукастых защитников Отечества вроде Саввы Игнатьича из «Покровских ворот». Их порадуют дрель, шуруповерт, пила… Хотя нет, последнюю сразу исключаем — есть риск, что, например, супруг выскажет за нее благодарность чересчур искренне: «Спасибо, дорогая ты моя Husqvarna!»

Цены на дрели известных марок начинаются от 3 500 рублей, ими можно осчастливить максимум девятерых бойцов строительного фронта. Фото vk.com

Итак, дрель. Китайскую одноразовую ценой от 1 000 рублей мы можем на свою зарплату вручить сразу двум средним строительным бригадам общей численностью 30 человек. Цены на дрели известных марок начинаются от 3 500 рублей, ими можно осчастливить максимум девятерых бойцов строительного фронта. А профессиональный инструмент на среднюю зарплату приобретете в количестве 1—2 штук — только для главного строителя в вашей жизни.

Инна Серова