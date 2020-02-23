«Батальон! Носки наде-вай!»: сколько подарков мужчинам «осилит» средняя зарплата по Татарстану
Например, можно побрить целую роту военнослужащих
День защитника Отечества давно превратился в России просто в «мужской день», симметричный празднику 8 Марта. Отдал мужчина долг родине или нет, или еще вовсе не дорос до армии — неважно, все определяется гендерными признаками. Поэтому каждой россиянке в феврале приходится решать задачу со многими неизвестными: что подарить родственникам, друзьям и коллегам и где взять на все это деньги. «Реальное время» прикинуло, скольких мужчин теоретически может поздравить среднестатистическая работающая жительница Татарстана, если сделает широкий жест — потратит на подарки всю зарплату.
Классика жанра
Неторопливый Татарстанстат подсчитал и привел в информационно-аналитическом докладе по итогам 2019 года среднемесячную зарплату по республике, начисленную в январе — ноябре — 36 541,7 рубля. Отбросив 13% подоходного налога, получаем ту сумму, которую реально можем потратить — 31 791,3 рубля.
Сумма для подарка, на первый взгляд, достойная. На эти деньги, если пойти традиционным путем, можно поздравить целый батальон защитников. Традиционный подарок на 23 февраля — это ведь что? Правильно, носки! Совсем уж копеечные не рассматриваем, а самые недорогие из приличных обойдутся рублей в 65 — и вот батальон численностью 489 человек уже марширует, не сверкая проношенными до дыр пятками. Правда, если дама вздумает повыпендриваться и осчастливить защитников какими-нибудь фирменными носками рублей за 200, батальон «похудеет» до среднего размера роты — 150 человек.
Однако вручать носки целому батальону защитников все-таки, наверное, не следует. Они ж нам в этом батальоне не все родные и близкие, а носки — вещь достаточно интимная. Находятся, конечно, среди дам шалуньи, способные 23 февраля преподнести коллеге, а то и начальнику веселенькой расцветочки трусы с шутливым принтом, но мы постараемся держать себя в руках. И вполне успешно заменим носки на другой традиционный, но более нейтральный презент — пену для бритья либо шампунь.
Цены на эти товары, в зависимости от марки, колеблются от 110 до 500 рублей. Если сильно не шиковать, на полноценную роту защитников — 289 человек — хватит. Если же размахнуться и приобрести подарки в фирменном бутике — презентов хватит на 63 человека.
Минус у всех этих подарков, даже дорогих, один. Не догадываетесь? Вспомните один рекламный ролик, смотревшийся как детектив: крутые мужики кидают своих красавиц в багажники, везут в лес и заставляют копать в промерзшей земле могилу носкам и пене для бритья. Жестоко? А вы вспомните, как вам самим ежегодно вручают литры шампуня, который вам не нужен — симметричный ответ спустя две недели после «мужского» праздника.
Votre santé, mon General!*
Если подойти к делу с фантазией и сильно не экономить, то можно преподнести мужчинам шарфы, ремни, перчатки по цене от 1000 рублей за один подарок. Нет, можно и дешевле, но это будет совсем жуткий китайский ширпотреб, его мы сразу отметаем. В этом случае на среднюю зарплату в 31 791,3 рубля можно порадовать около 30 мужчин — среднего размера взвод. А замахнувшись на кожаный бумажник от 2 500 рублей, мы поздравим отделение из 10 бойцов.
Взвод в 35—40 человек можно порадовать подарочными фляжками, укомплектованными наборами стопок и украшенными веселой надписью вроде «Важен и отважен!». Цены на них начинаются от 850—900 рублей. А если обойтись без стопок, то фляжек стоимостью 200—250 рублей хватит на роту.
Только ведь нет у бойца настоящего интереса к фляжке, если в ней не булькает веселящая влага. А приличная влага стоит, как дорогая фляжка или даже значительно дороже.
0,5 литра самого скромного бренди обойдется в 300 рублей — на среднюю зарплату им можно напоить два взвода. Коньяка попроще, за 500—600 рублей, хватит на один взвод. А вот красиво вручить Hennessy, который стоит минимум 2 500 рублей, удастся только 12 мужчинам. С другой стороны, напитки такого уровня рядовым пить не по чину, а много ли жительниц Татарстана могут похвастаться близким знакомством с целой дюжиной полковников и генералов?
Пригодится кофе напиться
Еще один стандартный поздравительный набор, который практикуется в трудовых коллективах, — это кружки, ежедневники, ручки и всякие сувениры, вроде «денежных лягушек». Последнее лучше сразу исключить: место занимают, пыль собирают и так далее. А вот кружка — полезный презент: фарфор бьется, а чай-кофе из чего-то пить надо. Цены на красивые кружки начинаются от 200 рублей, на среднюю зарплату можно роту «белых воротничков» осчастливить.
Кружки можно заменить ежедневниками — также от 200 рублей. Тоже вещь полезная, и дарить можно каждый год, не опасаясь «затоваривания».
Еще один хороший подарок для офисного работника — ручка. Те, что выдают для работы по распоряжению начальства, и в руки-то взять неинтересно. А мужчины в этом плане — как дети, их красивый инструмент на трудовые подвиги вдохновляет. Самый скромный шариковый Parker в Казани можно купить за 500 рублей. На среднюю зарплату можно целую госконтору ими вооружить — 60 человек. А вот статусный перьевой Parker — он дороже Hennessy, от 4 тысяч стоит. Его можно позволить себе вручить только семерым самым своим любимым и достойным защитникам.
Мечта сбывается
Приняв решение махнуть всю зарплату на подарки, легко поддаться искушению сделать еще один широкий жест — спросить у своих мужчин, о каких подарках они мечтают. Но это опасно — зарплаты вряд ли хватит, если он мечтает о новом суперкрутом смартфоне, байке или автомобиле, а ответ уже прозвучал. И в лучшем случае заплаты хватит на два средних смартфона, но не на заветное «яблочко».
Но бывают мечты подоступнее. К примеру, у рукастых защитников Отечества вроде Саввы Игнатьича из «Покровских ворот». Их порадуют дрель, шуруповерт, пила… Хотя нет, последнюю сразу исключаем — есть риск, что, например, супруг выскажет за нее благодарность чересчур искренне: «Спасибо, дорогая ты моя Husqvarna!»
Итак, дрель. Китайскую одноразовую ценой от 1 000 рублей мы можем на свою зарплату вручить сразу двум средним строительным бригадам общей численностью 30 человек. Цены на дрели известных марок начинаются от 3 500 рублей, ими можно осчастливить максимум девятерых бойцов строительного фронта. А профессиональный инструмент на среднюю зарплату приобретете в количестве 1—2 штук — только для главного строителя в вашей жизни.
Справка
* Ваше здоровье, мой генерал!
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