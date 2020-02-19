Эксперты назвали самые популярные подарки на 23 февраля

В Гильдии маркетологов сообщили, что самыми популярными подарками на День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, являются элементы одежды — рубашки, галстуки, трусы и носки.

В топ-10 также вошли алкоголь, средства для и после бритья, гаджеты и аксессуары, товары для спорта и хобби, подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры, подарочные наборы и романтический ужин, пишет RT.

Среднем стоимость подарка на 23 февраля варьируется от 1 до 1,5 тыс. рублей. При этом разброс цен составляет от 150 рублей до 150 тыс. рублей.