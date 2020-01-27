Из-за коронавируса сотни татарстанцев лишились отдыха в Китае

Рустам Минниханов поручил проинформировать население о противоэпидемических мерах в республике

Фото: Максим Платонов

В Китае сейчас могут находиться до 500 туристов из Татарстана, считает глава Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов. Официальных данных пока нет, однако известно, что отдыхающих на острове Хайнань татарстанцев в ближайшие дни вывезут в Казань тремя самолетами. Ростуризм рекомендовал отечественным туроператорам приостановить продажу путевок в Китай из-за эпидемии коронавирусной инфекции, бушующей в стране. Это случилось в разгар туристического сезона на популярном у россиян китайском острове Хайнань. Те, кто уже купил туда путевки, вынуждены менять планы на отпуск, а туроператорам приходится возвращать клиентам деньги. По предварительной оценке, речь идет даже не о сотнях, а о тысячах туристов, которые должны были вылететь в Китай из одной только Казани.

Поездки в Китай лишились тысячи татарстанцев

Из Казани в Санью (туристический город на о. Хайнань) дважды в неделю (по вторникам и пятницам) летает чартерный аэробус А-330-200 авиакомпании IFly. Вместимость такого самолета — более 300 пассажиров. По словам главы турфирмы «Другое измерение» Юлии Кауровой, свободных мест на этих рейсах обычно не бывает. Учитывая, что полеты были запланированы до конца марта, можно посчитать, что не состоятся (если, конечно, эпидемия в ближайшее время не прекратится) 17 рейсов, которыми в Китай могли бы улететь более пяти тысяч жителей Татарстана и соседних регионов. Да, вероятно, не все путевки на отдаленные даты были распроданы, однако счет в любом случае будет идти на тысячи возвращенных путевок. И это, повторимся, только Казань.

— Сейчас точно известно, что рейсы на 28 января и 4 февраля, которыми в Санью должны были лететь около десяти клиентов нашего агентства, сняты. Деньги за путевки оператор (в данном случае Tez Tour) будет возвращать, мы свое агентское вознаграждение тоже вернем. Что будет дальше — непонятно. У нас есть клиенты, ранее купившие путевки на март. Надеемся, что к тому времени полеты откроют, — говорит Юлия Каурова.

Рекомендовано не выходить из отелей

Что касается тех, кто успел вылететь в Хайнань до введения ограничений, то они на выбор могут остаться на курорте до конца оплаченной путевки либо вернуться на одном из «вывозных» рейсов. Дело в том, что пока самолеты летают по расписанию, но пассажиров берут только на обратном пути. Туда летят пустыми. По данным оператора Tez Tour, последние такие рейсы запланированы на 3 и 4 февраля.

— Тем туристам, кто находится в Китае, рекомендовано не выходить из отелей, стараться не контактировать с местным населением, не посещать публичные места вплоть до отъезда. Часть туроператоров досрочно вывозят туристов (по их желанию), причем туристам в этом случае не полагаются компенсации, поскольку ситуация форс-мажорная, — рассказал глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. — Туроператоры несут серьезные убытки, поскольку все затраты, связанные с отправкой пустых самолетов для вывоза туристов, ложатся на их плечи, это предусмотрено законодательством.

Альтернатив Китаю немного

По мнению Юлии Кауровой, альтернатив китайскому Хайнаню на рынке не так уж и много: другие направления менее доступны по цене.

— После того, как начались проблемы с Китаем, встал вопрос: а куда еще лететь? Вьетнам и Таиланд значительно дороже. В ОАЭ лететь опасаются из-за близости Ирана, — говорит Каурова. — Те, кто все же улетел в Китай, возвращаться не спешат. У меня там сейчас есть туристы, никаких жалоб от них не поступает, все спокойно.

— Говорят, в Китае опасно. Но где, в таком случае, безопасно? — сетует глава казанского агентства «Интелтур» Лилия Савельева. — Китайцев много везде, в том числе в Казани…

«До конца сезона ситуация не поменяется»

Часть туристов, купивших путевки с вылетом в Китай одним из ближайших рейсов, вполне могут полностью лишиться отпуска. Дело в том, что возврат денег от туроператора может занять некоторое время, а свободные средства, чтобы быстро купить другую путевку, есть не у всех.

— У меня есть клиенты, которые, узнав, что полететь в Китай не получится, еще раз заплатили за путевку в Эмираты, — рассказала Юлия Каурова. — Проблема еще и в том, что с вылетом из Казани оператор Tez Tour предлагает только Китай, поэтому поменять путевку без доплаты не получится. Я рассматривала в качестве альтернативы Шри-Ланку с вылетом из Москвы, но это выходит дороже.

Глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов полагает, что в обозримом будущем ситуация не поменяется и о китайском направлении турагентам можно забыть до конца весеннего сезона.

— Сезон на острове Хайнань только весенний, и, я думаю, до конца сезона ситуация никак не поменяется, всем, кто купил путевки, деньги вернут, — говорит Мифтахов. — Другие китайские направления у россиян большим спросом не пользуются, но отменяют все полеты в эту страну.

Как в Татарстане готовятся к распространению коронавируса

Сегодня президент республики Рустам Минниханов поручил системно информировать население о том, какие противоэпидемические меры предпринимаются в Татарстане в связи с неблагополучной ситуацией в Китае из-за вспышки коронавируса.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что принимают все необходимые меры по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.



«В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропортах «Казань» и «Бегишево» проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — говорится в сообщении службы.

Все прибывающие пассажиры, по словам эпидемиологов, опрашиваются на предмет наличия симптомов — их предупреждают о необходимости немедленного обращения к врачам при повышении температуры и появлении симптомов каких-либо заболеваний в течение 14 дней после прибытия.

В аэропортах «Казань» и «Бегишево» досмотрели 181 рейс (в том числе семь из КНР), более 31 тысячи пассажиров и членов экипажей (в том числе около 2500, прибывших из КНР). Пассажиров с признаками инфекционных заболеваний и температурой не выявили.

За медицинской помощью в эти дни самостоятельно обратились четыре жителя Казани с симптомами ОРВИ, вернувшиеся в разное время с отдыха из г. Санья на острове Хайнань (Китай). Все они были оперативно госпитализированы и обследованы на новую коронавирусную инфекцию, результаты отрицательные.

«По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в республике превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ также находится на неэпидемическом уровне. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в Российской Федерации необходимо соблюдать меры предосторожности:

не планировать поездки в КНР до стабилизации ситуации;

при планировании зарубежных поездок в другие страны уточнять эпидемиологическую ситуацию;

не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

использовать средства защиты органов дыхания (маски);

мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР», — рекомендуют эпидемиологи.