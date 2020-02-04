Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Правительство России ограничило въезд иностранных граждан из Китая через воздушные пункты пропуска. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ограничения действуют с полуночи 4 февраля. Все воздушные пункты пропуска, кроме Шереметьево, закрыты для граждан Китая. Ограничения не действуют для членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России, отмечается в распоряжении.

МИДу России поручено уведомить о принятом решении Китай и другие государства подчеркнув, что они «обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».



Ранее Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. В частности, 2019-nCoV добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит депортировать зараженных иностранцев, а также применять изоляцию и карантин.

