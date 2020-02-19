На «Валенсию» надвигается ураган. За команду Дениса Черышева страшно

Российские футболисты в минувший европейский уикенд вновь обратили на себя внимание: Александр Головин и Федор Смолов отметились результативными действиями за «Монако» и «Сельту». Ну а нападающий «Валенсии» Денис Черышев уже сегодня должен сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. «Реальное время» — о наших в Европе.

«Монако» снова воскрес! Головин тащит команду в Лигу чемпионов



Поразительно, как быстро может меняться ситуация в Лиге 1. После провала в кубковом матче с «Сент-Этьеном» (0:1) показалось, что Роберт Морено — не тот тренер, который способен вывести монегасков в еврокубки. В чемпионате при испанце команда долгое время не побеждала. Однако февральские игры все перевернули: клуб из Монте-Карло одержал три победы подряд!

Если в предыдущих турах были повержены скромные «Анже» и «Амьен», то сейчас монегаски обыграли своих прямых конкурентов из «Монпелье» (1:0). Этой победы не было бы, если бы не российский хавбек Александр Головин — именно его передача на Ислама Слимани стала для «паладинов» роковой. Головин провел один из лучших матчей в сезоне: на его счету ассист, под 80% выигранных единоборств, а также девять успешных отборов мяча.

Лига 1 по итогам тура даже включила хавбека в символическую сборную уикенда. Что любопытно, Головин в ней предстал правым вингером при схеме 4-1-3-2. И это на самом деле недалеко от истины: при Морено Александр старается действовать как раз ближе к правому флангу.

Головин провел один из лучших матчей в сезоне: на его счету ассист, под 80% выигранных единоборств, а также девять успешных отборов мяча. Фото russian.rt.com

«Монако» способен одержать и четвертую победу подряд — в следующем матче монегаски сыграют с 18-й командой чемпионата «Дижоном». И уже в предстоящем туре «Монако» может выйти на лигочемпионское третье место! Еще недавно это казалось утопией, но конкуренты вдруг резко начали сдавать. Особенно это касается «Ренна»: идеально выстроенная команда Жюльена Стефана вдруг проиграла «Лиллю» и «Реймсу», а также сыграла вничью с «Брестом». «Ренн» не забивает в трех матчах. И впереди у него — тяжелая игра с «Нимом», одержавшим четыре победы подряд.

Смолов забил «Реалу». Но в целом выглядел неважно

В минувшие выходные Галисия сошла с ума: спустя 17 лет на «Сантьяго Бернабеу» за «Сельту» снова забил русский! Приняв передачу из глубины поля, Федор Смолов оторвался от защитника «Реала» Варана и катнул мяч мимо вышедшего из ворот Куртуа. Благодаря этому голу «Сельта» сумела сыграть с мадридцами вничью (2:2) и покинуть зону вылета в Примере. Естественно, фанаты галисийцев не растрогались бы так, если бы свой след в Виго в свое время не оставили Валерий Карпин и Александр Мостовой. Не выдержали даже местные журналисты.

«Сельта» 1990-х — это футбол моей юности. Каждый воскресный вечер я с нетерпением ждал итоговую программу, чтобы насладиться трюками Мостового. Это были времена, когда футбол был чем-то особенным, не таким, как сейчас. У Смолова прекрасное начало. Он уже не первый раз играет за границей. Но добраться до гениев Мостового и Карпина ему будет тяжело», — написал местный репортер Жоэль Аморим.

Отдельные фанаты «Сельты» настолько сошли с ума, что призывают руководство клуба оставить Смолова, поскольку тот поможет команде побороться за… Лигу чемпионов. Правда, спустя пару дней страсти улеглись. Горячие головы протрезвели, а эксперты стали обращать внимание на неважную игру Смолова. Российский форвард редко цеплялся за мяч, слабо отрабатывал в обороне, и всему этому виной — плохая форма игрока.

Благодаря голу Смолова «Сельта» сумела сыграть с мадридцами вничью и покинуть зону вылета в Примере. Фото twitter.com/LaLiga

Пока испанские клубы весь январь совмещали игры в чемпионате и кубке страны, Смолов наслаждался отдыхом. Его кондиции заметно уступают форме партнеров по команде. Но недаром лидер «Сельты» Яго Аспас отметил: Смолов очень хорош на отдельных рывках в свободное пространство. Еще пару недель россиянин будет включаться в игру «время от времени». И тут самое главное — стопроцентное использование голевых моментов. Прямо как в матче с «Реалом».

Черышев снова в строю, но его «Валенсия» обречена

В нынешней «Валенсии» Денис Черышев, увы, играет все менее важную роль. Подколенное сухожилие и другие болячки не дают россиянину покоя уже минимум 5 лет. В текущем сезоне Черышев забил лишь один гол, а в последнем матче с «Атлетико» вышел на поле на 81-й минуте. За проведенные на поле 9 минут Денис, к счастью, не сломался, и теперь мы с высокой долей вероятности увидим его в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповой стадии «Валенсия» поразила всех, выбив из турнира «Аякс». Однако чудеса на этом для «летучих мышей», судя по всему, закончатся. Испанцам очень не повезло со жребием — в плей-офф им попалась самая атакующая команда Европы.

Итальянская «Аталанта» в своем чемпионате уверенно идет на четвертой позиции и забивает больше всех. Тройка их центральных защитников «живет» на чужой половине поля, не давая пружине соперника разжаться. И как только «Аталанта» начинает чувствовать слабину — противнику становится очень больно. По ходу сезона бергамаски уничтожили «Шахтер» (3:0), «Милан» (5:0), а «Удинезе» вообще чудом избежал двузначного счета (7:1).

В текущем сезоне Черышев забил лишь один гол, а в последнем матче с «Атлетико» вышел на поле на 81-й минуте. Фото eurosport.ru

Нынешняя «Валенсия» — организованная команда с качественным подбором исполнителей. Но не более того. Какого-то шага вперед при новом тренере Альберте Селадесе валенсийцы не сделали. В гостях «летучие мыши» и вовсе раздают очки направо и налево. Последний раз команда Черышева выигрывала на выезде 7 декабря 2019 года — тогда в валенсийском дерби был повержен «Леванте» (4:2). С тех пор «Валенсия» сыграла вничью с «Вальядолидом», а также была уничтожена «Мальоркой» (1:4) и «Хетафе» (0:3).

Первый матч Черышеву и компании предстоит провести в Бергамо. И предчувствия у болельщиков «Валенсии», мягко говоря, тревожные.

