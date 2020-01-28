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В 2020 году в Казани отреставрируют усадьбу Сандецкого и Дом Марджани

17:47, 28.01.2020
В 2020 году в Казани отреставрируют усадьбу Сандецкого и Дом Марджани
Фото: Dumrt.ru

В 2020 году в Казани отреставрируют усадьбу Сандецкого и Дом Марджани. Об этом в рамках итоговой коллегии сообщил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

— В текущем году реставрационные работы будут проводиться на объектах: Дом Марджани, Дротоевского-Молоткова, усадьба Сандецкого, Гостинодворская церковь. Не останется без внимания памятник павшим воинам при взятии Казани, Дом К.Л. Мюфке, дом Чукашева и многие другие, — перечислил чиновник.

Также глава комитета сообщил, что в зоне особого внимания также останутся объекты деревянного зодчества.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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