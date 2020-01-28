В 2020 году в Казани отреставрируют усадьбу Сандецкого и Дом Марджани

В 2020 году в Казани отреставрируют усадьбу Сандецкого и Дом Марджани. Об этом в рамках итоговой коллегии сообщил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

— В текущем году реставрационные работы будут проводиться на объектах: Дом Марджани, Дротоевского-Молоткова, усадьба Сандецкого, Гостинодворская церковь. Не останется без внимания памятник павшим воинам при взятии Казани, Дом К.Л. Мюфке, дом Чукашева и многие другие, — перечислил чиновник.

Также глава комитета сообщил, что в зоне особого внимания также останутся объекты деревянного зодчества.