Вратарю команды Быкова разбили голову, а самому тренеру скандировали: «Ванкувер! Ванкувер!»

Десятилетие главного позора БиЗов во главе сборной России

На этой неделе одни из самых успешных тренеров российского хоккея Вячеслав Быков и Игорь Захаркин объявили о том, что готовы в ближайшее время вернуться к совместной активной работе. Вместе они работали в московском ЦСКА, уфимском «Салавате Юлаеве», санкт-петербургском СКА и сборной России. Со всеми периодами работы в нашей стране у БиЗов связаны не только серьезные успехи, но и большие разочарования. Об одном из главных фиаско в истории российского хоккея, которому в феврале этого года исполняется 10 лет, — в материале «Реального времени».

Совмещение, самоуверенность, громкие лозунги

Зимняя Олимпиада 2010 года в Ванкувере стала самой провальной в российской истории. Всего лишь три золотые награды и одиннадцатое общекомандное место — после успехов Турина-2006 такое выступление в Канаде было признано неудовлетворительным. Однако самый большой сюрприз со знаком минус преподнесли те, от кого провала точно не ждали, — хоккеисты ехали за победой, но вылетели в четвертьфинале.

Весь мир в те годы восторгался составом нашей сборной, и большинство экспертов по праву называли именно Россию главным фаворитом Олимпиады, даже несмотря на то, что турнир проходил на родине хоккея. Подопечные Быкова и Захаркина к тому моменту являлись действующими двукратными чемпионами мира, дважды переиграв в финалах как раз канадцев. Помимо привычных звезд последних лет в лице Павла Дацюка, Александра Овечкина и Евгения Малкина, за сборную еще играли 40-летний Сергей Федоров, 34-летний Евгений Набоков, 35-летний Сергей Гончар. Андрею Маркову был всего 31 год, а Илье Ковальчуку — 26. Не обошлось без привычных разговоров о засилье игроков из НХЛ, хотя получилось добавить приличный десант из КХЛ. Из звездного в те годы «Салавата Юлаева» приехали четверо игроков: Александр Радулов, Виктор Козлов, Сергей Зиновьев и Дмитрий Калинин. «Ак Барс» делегировал на Игры троих: Илью Никулина, Даниса Зарипова и Алексея Морозова. Вратарская линия считалась одной из сильнейших за всю историю Олимпиад и состояла из трех вратарей клубов НХЛ.

ФХР проводила большую работу по подготовке к Ванкуверу и не боялась говорить о самых высоких задачах. Действительно, конкретно в те годы ведомство Владислава Третьяка было сложно упрекнуть в чем-либо: летом 2009 года в московском «Мегаспорте» были организованы сборы для будущих олимпийцев, довольно быстро решались все «бумажные» и прочие бюрократические дела, к условиям проживания в самом Ванкувере вопросов не было никаких.

Однако была ровно одна проблема, о которой говорили весь год до Олимпиады. Это Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Вернее, совмещение ими работы в сборной и в клубе. Тренеры возглавили национальную команду в 2006 году и за три года стали всенародными любимцами. Однако за год до Ванкувера они стали вызывать у болельщиков, СМИ и специалистов ощущение недоверия. Некоторые не боялись напрямую называть их даже «проходимцами».

Тренеры возглавили национальную команду в 2006 году и за три года стали всенародными любимцами. Однако за год до Ванкувера они стали вызывать у болельщиков, СМИ и специалистов ощущение недоверия. Фото eurosport.ru

В том, что так получилось, по большей части виноваты сами тренеры. В апреле 2009 года они собрали в Москве пресс-конференцию, на которой убедительно рассказывали, что покидают столичный ЦСКА только с одной целью — сосредоточиться на работе со сборной в олимпийский год. Но слухи о том, что они могут возглавить богатый «Салават Юлаев», появились еще в марте. Генеральный менеджер команды Олег Гросс был замечен тогда в компании БиЗов в Новогорске. От слухов все стороны старательно открещивались, пока в начале мая Быков и Захаркин не прибыли торжественно в Уфу для подписания двухлетних контрактов с клубом. Случилось это сразу после выигрыша чемпионата мира в Берне, поэтому тренеры ссылались именно на это: мол, обыграв в очередной раз канадцев, мы поняли, что готовы к повседневной работе в серьезном клубе и решили все-таки посты совмещать.



Все это сопровождалось громкими лозунгами и запредельной самоуверенностью, которая исходила от тренеров. Казалось, что они уже победители Олимпиады. Однако это было только началом большого пути, и им еще предстояло сначала понять, во что они ввязались, а потом и пережить.

Быков и враги

Новый тренерский штаб уфимцев кардинально изменил систему игры. «Салават Юлаев» стал играть в искрометный атакующий хоккей, а матчи с участием команды заканчивались с крупными счетами — вроде 6:5 или 5:4. «Юлаевцев» называли базовым клубом сборной России, а переход того же Виктора Козлова из «Вашингтона» в Уфу связывали с тем, что ему было обещано обязательное участие в Олимпиаде. Так можно было сказать и о трансфере Сергея Зиновьева, Дмитрия Калинина…

От национальной сборной болельщики были вправе ждать такого же зрелищного и атакующего хоккея. Вячеслав Быков старательно обходил тему совмещения постов и делал акцент уже на том, что просто любит хоккей и не может жить ни одного дня без работы в нем. Перед «Салаватом» с таким составом ставилась единственно возможная задача на тот сезон — победа в Кубке Гагарина. Параллельно БиЗам нужно было старательно готовиться к Олимпиаде, изучать соперников, но очевидно, что времени не хватало. В какой-то момент поведение тренеров начало казаться странным и вызывать вопросы.



Вячеслав Быков старательно обходил тему совмещения постов и делал акцент уже на том, что просто любит хоккей и не может жить ни одного дня без работы в нем. Фото wikipedia.org

Так, после одного из декабрьских матчей регулярного чемпионата против скромной «Северстали» Быков на послематчевой пресс-конференции огорошил всех присутствующих журналистов анонсом важного заявления. Тренер сначала сказал пару слов об игре, а затем достал из-под стола бумажку с текстом и с нескрываемой обидой начал зачитывать его уже от лица главного тренера сборной России.

— Я как наставник национальной команды вынужден обратить внимание на то, что некоторыми тренерами-иностранцами, работающими в нашем российском хоккее, допускаются некорректные высказывания. Так, главный тренер СКА Барри Смит преследует непонятные цели, когда рассуждает о том, чего не может знать. Прошу руководителей ФХР и КХЛ обратить внимание на слова этого тренера и принять меры, если он продолжит нагнетать обстановку вокруг сборной России, — заявил Быков.

Отметим, что к СКА в те годы не было всеобщего неприятия. Оно было как раз к «Салавату Юлаеву». И Вячеслав Аркадьевич подобными заявлениями лишь усугублял ситуацию, когда искал врагов на стороне. Смит вряд ли преследовал какие-то глобальные цели, когда отвечал на вопрос журналистов о сборной России.

Уже после фиаско в Ванкувере, 14 марта 2010 года, был сыгран один из самых странных матчей в истории уфимского «Салавата Юлаева». Суперкоманда Быкова и Захаркина легко выиграла Восточную конференцию в регулярном чемпионате, а в плей-офф в первом раунде вышла на очень скромный по тем временам «Автомобилист» из Екатеринбурга. Одержав две победы на своем льду, «юлаевцы» ехали на Урал за последней победой в серии, однако все пошло не по плану еще в первом периоде. На 17-й минуте матча один из болельщиков вступил в словесную перепалку с запасным голкипером «Салавата» Виталием Колесником. Все закончилось тем, что безумец дотянулся с трибуны до клюшки вратаря, выхватил игровой снаряд и начал бить им хоккеиста по голове. Колесник получил сотрясение, залив кровью скамейку запасных и даже лед.

Вячеслав Быков, не мешкая, увел команду со льда, а трибуны «Уральца» вдруг в едином порыве закричали: «Ванкувер! Ванкувер! Ванкувер!» Понятно, что никаких оправданий поступку болельщика «Авто» быть не может, однако скандирование про Олимпиаду наглядно показывает, насколько всех задело поражение в Канаде. Тот матч в Екатеринбурге был сыгран через две недели после унизительных 3:7 от канадцев. «Салават Юлаев» в итоге проиграл — 3:4, однако на следующий день взял убедительный реванш (8:1) и выиграл серию со счетом 3-1, попав в следующем раунде на нижнекамский «Нефтехимик».



«Предсказумые канадцы» оказались «гориллами из клетки»

Что же произошло в том самом матче в Ванкувере, который так долго не могли простить Быкову и Захаркину?

Хоккейный турнир проходил с 16 по 28 февраля в ванкуверском Canada Hockey Place (так на время Игр переименовали арену General Motors Place). Это была четвертая по счету Олимпиада, в которой принимали участие игроки из НХЛ. О чрезвычайной значимости для нашей страны именно хоккея в Ванкувере говорил хотя бы тот факт, что знаменосцем сборной России был выбран нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов.

Россияне попали в очень легкую группу с Латвией, Словакией и Чехией. Все началось с разгрома латышей (8:2), затем было неожиданное поражение по буллитам от словаков (1:2), а закончился этап вполне убедительной победой над чехами (4:2). Это позволило набрать 7 очков и занять первое место в группе.

А вот канадцы спутали все карты. Они также с разгрома начали турнир — 8:0 в игре с Норвегией. Затем была натужная победа по буллитам над швейцарцами (3:2) и поражение в матче за первое место в группе от США (3:5). Перед плей-офф на Олимпиаде по итогам группового этапа составляется рейтинг среди всех 12 команд. Первые четыре, куда попали россияне, напрямую выходили в четвертьфинал. А вот канадцы стали лишь шестыми и были вынуждены играть квалификацию плей-офф против немцев. Россия в это время отдыхала и имела больше времени для подготовки к супербитве. Поверить в то, что Германия в Канаде обыграет Канаду, было невозможно. Встреча предсказуемо закончилась крупной победой родоначальников хоккея — 8:2, и афишей четвертьфинала Россия — Канада. Разумеется, перед Олимпиадой эту игру ждали только в финале.

Игорь Захаркин перед матчем дал интервью, в котором назвал канадцев «предсказуемой, легко читаемой командой». Позже тренер объяснял, что имел в виду только то, что все североамериканские команды играют по схожей примитивной модели, акцентированной на скорости и бросках.

Хоккеистов из Страны кленового листа перед игрой словно держали в клетке, как диких животных. А со стартовой сиреной их выпустили, и они сделали результат уже в первом периоде — 4:1. Фото wch2016.com

Любопытно, что так оно и вышло. Канадцы не пытались комбинировать или удивлять соперника какими-то тактическими построениями. Сидни Кросби, Рик Нэш, Ши Уэбер, Райан Гецлаф, Джонатан Тэйвз, Дэни Хитли, Крис Пронгер, Джо Торнтон, Патрис Бержерон, Дэн Бойл и другие канадские звезды просто вышли на лед и делали свою скоростную и бросковую работу. За первый же период они набросали в ворота Набокова четыре шайбы и еще минимум столько же могли забросить. Как оказалось, прочитать схему игры канадцев оказалось мало. Нужно было быть готовыми к тому, что они выйдут биться, «умирать» за Ванкувер.

В анналы российского хоккея вошла послематчевая фраза запасного голкипера сборной Ильи Брызгалова — «гориллы из клетки». Имелось в виду то, что хоккеистов из Страны кленового листа перед игрой словно держали в клетке, как диких животных. А со стартовой сиреной их выпустили, и они сделали результат уже в первом периоде — 4:1.

Соперник забивал всеми четырьмя звеньями. Удивительно, но звездный мальчик канадского хоккея, уже тогда всеми признанный «некст уан» Сидни Кросби в той игре очков вообще не набрал. Хотя голом или передачей отметились сразу 14 хоккеистов Канады. По сути, все стало понятно уже после гола Нэша на 13-й минуте, который сделал счет 3:0. В 90% случаев вратаря, пропустившего три шайбы за такой короткий срок, в хоккее принято менять. Однако Быков убрал Набокова только на 24-й минуте при счете 6:1 в пользу Канады. Позже он дал краткий и емкий комментарий, который еще долго высмеивали многие болельщики: «Мы верили в Женьку».

К середине игры счет был 7:2 в пользу канадцев. Брызгалов пропустил уже через три минуты после выхода на лед вместо Набокова. На 32-й минуте Сергей Гончар установил окончательный счет на табло — 3:7. Ранее две шайбы в составе россиян забросили Дмитрий Калинин и Максим Афиногенов. Малкин, Ковальчук и Федоров отметились лишь передачами, а Дацюка и Овечкина соперники закрыли наглухо. Игроков из КХЛ, тех же Морозова и Зарипова, словно не было на льду — настолько невзрачный матч они провели.

В третьем периоде команды не доигрывали встречу, как может показаться по протоколу. Канадцы стали просто хорошо играющей командой, а не «гориллами». Россияне имели шансы в большинстве, однако не показывали даже близко ничего из того, что показывал в том регулярном сезоне «Салават Юлаев» БиЗов. Обидную травму в одной из смен получил Сергей Зиновьев, который выбыл надолго.



Подготовку к Олимпиаде после такого матча можно было назвать наглухо проваленной. Болельщики, которые проснулись или не засыпали той февральской ночью и верили в победу сборной России, чувствовали себя обманутыми — прежде всего тренерами, которые всего два года назад вернули стране гордость за хоккей. Стоит отдать должное фанам «Салавата», которые в такой сложный момент поддержали БиЗов и выкупили рекламный щит по дороге из уфимского аэропорта, опубликовав на нем слова поддержки в адрес критикуемого всеми тренерского штаба.

Захаркин: «Мы были настолько уверены в себе, что не осознавали силу канадцев в Канаде»

Буквально на днях Игорь Захаркин дал свежее интервью, в котором подробно рассказал свою версию произошедшего в Ванкувере:

— К сожалению, к матчу с канадцами мы оказались не готовы, прежде всего психологически. В том смысле, что мы были настолько уверены в себе, что просчитывали тактические варианты встречи, не учитывая психологической составляющей противоборства. Не осознавая, что такое сборная Канады в Канаде во время плей-офф Олимпиады, когда каждая игра может стать последней на турнире.

— А как же 2008 год, когда вы обыграли эту сборную на ее родном льду в финале чемпионата мира?

— Там была иная исходная позиция. Они чемпионы и фавориты поединка. На нашей команде не было психологического груза. Мы долго проигрывали по ходу того матча, но в то же время чувствовали, что есть возможность переломить игру в нашу пользу. И в третьем периоде нам это удалось сделать. В то же время в Квебеке мы понимали, что Канада — это монстр, которого нам необходимо побороть.

В Ванкувере все было наоборот. Наша команда до этого два раза подряд обыгрывала канадцев в финалах чемпионата мира. Мы сами стали монстром. Сборная России считалась фаворитом турнира. И небезосновательно. Наши ребята на тот момент блистали в НХЛ. А мы, тренеры, чувствовали, как с каждым годом команда становится сильнее. Но получилось так, что мы вышли играть в хоккей, а канадцы — умирать на льду, — рассказал Захаркин.

Игорь Захаркин: «К матчу с канадцами мы оказались не готовы, прежде всего психологически». Фото wch2016.com

Если убрать эмоции и оперировать только фактами, то и в Ванкувере-2010, и позже, в Сочи-2014, сборная России показала одинаковый результат — бесславный вылет в четвертьфинале. Это две последние на данный момент Олимпиады, на которые сборные привозили сильнейшие составы. От сочинских Игр хоккейные болельщики были вправе ждать медалей любой пробы, однако тревога за результат все равно оставалась. Настолько хороши были соперники плюс были сомнения в актуальности хоккея, который прививал сборной России Зинэтула Билялетдинов.

В Ванкувере все было иначе. Быков и Захаркин выиграли два чемпионата мира подряд, имели в своем распоряжении базовый клуб сборной из Уфы, сами давали громкие обещания. Одним из главных критиков тренерского дуэта стал бывший игрок российской сборной и команды НХЛ «Сент-Луис Блюз» Александр Хаванов. Завершив карьеру хоккеиста, он стал комментатором «НТВ Плюс» и после той ночи позора провел подробный анализ произошедшего, на который еще долго ссылались все эксперты. Ну а олимпийскими чемпионами и в Ванкувере, и в Сочи, естественно, стали канадцы. Особенно запомнился финал 2010 года, в котором матч Канада — США закончился в овертайме голом Сидни Кросби.

Что касается БиЗов, то их той весной ждал еще вылет в финале Востока от «Ак Барса». Казанцы вели в серии со счетом 3-0, но закончили все в итоге лишь в шестой игре, одержав четвертую победу на своем льду. Кубок Гагарина с «Салаватом» тренеры сборной выиграют лишь на следующий год, весной 2011-го. Буквально на следующий день в Уфе с ними попрощаются.

... «Спорт-Экспресс» наутро после 3:7 от Канады вышел с заголовком «Шарлатаны» от журналиста Павла Стрижевского. Быкова и Захаркина еще долго упоминали лишь в контексте Ванкувера, а не победного Квебека. Сейчас остается только гадать, как сложилась бы судьба сборной на той Олимпиаде, не возглавь БиЗы «Салават Юлаев» и сосредоточься они только на работе с национальной командой. Однако десять лет назад обманутой себя чувствовала вся хоккейная страна.