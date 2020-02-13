Быков и Захаркин могут вернуться к совместной тренерской работе

Бывший тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассматривает возможность возвращения к совместной работе с Вячеславом Быковым.

— Скажите честно, мы еще когда-нибудь увидим на тренерском мостике вас вместе с Вячеславом Быковым?

— Очень может быть. Скажу вам по секрету, что мы с ним очень много говорим о хоккее, также обсуждаем возможность совместной работы. Я думаю, что если будет конкретное и интересное предложение, мы с ним встретимся и будем думать. А вообще, очень хочется взять какой-нибудь клуб и постараться выстроить его работу таким образом, чтобы в своем развитии он опирался на те принципы видения хоккея, которые у нас есть, — сказал Захаркин.

Напомним, Захаркин в тандеме с Быковым выиграли два чемпионата мира со сборной России и дважды приводили свои клубы к победе в Кубке Гагарина.

Ранее в «Реальном времени» вышла авторская колонка Захаркина о конкуренции в нынешнем сезоне КХЛ.