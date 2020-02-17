Зеленодольский POZIS избавится от последней непрофильной турбазы в Васильево

Имущественный комплекс турбазы оценили в 45,5 млн рублей

POZIS проводит реструктуризацию непрофильных активов в рамках стратегии «Ростеха» по повышению операционной эффективности. «РТ-Капитал» выставил на продажу загородную базу отдыха «Волна», находящуюся на балансе татарстанского завода (входит в госкорпорацию «Техмаш»). Стартовая цена определена в 45,5 млн рублей. Еще несколько лет назад федеральное правительство поручило промышленным предприятиям передавать непрофильные социальные учреждения на баланс муниципалитетов, однако тогда загородная база не попала в категорию социально-значимых. ПОЗиС продолжает субсидировать летний отдых детей.

«Ростех» продает турбазу «Волна»

Завод POZIS продает турбазу «Волна». «РТ-Капитал», дочерняя структура «Ростеха», подготовила к реализации данный комплекс, расположенный недалеко от пос. Васильево в Зеленодольском районе. На открытые торги вынесен комплекс из 15 дачных летних домиков, расположенных на едином земельном участке в 7,2 га, следует из опубликованного извещения компании.

Начальная стоимость туристической базы определена в 45,5 млн рублей, что в пересчете выходит примерно по 3 млн рублей за каждый домик. Организатор торгов не намерен дробить имущество на части и собирается продать комплекс единым лотом. Цена отсечения составила 34,2 млн рублей. То есть летний домик может обойтись в 1,5 млн рублей, но ниже этой цены купить не получится.

Жилые домики пестрят разнообразием. Среди них есть не только зеленые «скворечники» из легких стеновых материалов, но и капитальные строения из деревянного бруса с верандой, и двухэтажные дома из белого кирпича. Видно, что комплекс постоянно достраивался, поэтому оказался далек от единого архитектурного стиля. Площадь домиков варьируется от 30 до 120 кв. м. У базы есть явное преимущество для туристов-путешественников: домики находятся в чаще смешанного леса, дают возможность уединиться с природой.



Жилые домики пестрят разнообразием. Среди них есть не только зеленые «скворечники» из легких стеновых материалов, но и капитальные строения из деревянного бруса с верандой, и двухэтажные дома из белого кирпича. Фото stroytech-rt.ru

Для повышения операционной эффективности

В «РТ-Капитал» — дочерней компании «Ростеха» — сообщили, что продажа проводится в рамках работы по освобождению предприятия от непрофильных активов, как того требует федеральное законодательство. Соответствующие распоряжения правительства в адрес промышленных предприятий издавались еще в 2012—2013 годах. Документы предписывали предприятиям ОПК передавать социально-культурные объекты на баланс муниципалитетов.

Обновленная стратегия развития «Ростеха» предусматривает рост среднегодовой выручки на 17% до 2025 года, говорится на сайте компании. Достижение этой цели невозможно без повышения операционной эффективности и высвобождения внутренних резервов для финансирования роста. Одной из ключевых стратегических инициатив является «реализация программ реструктуризации непрофильных активов корпорации и ее организаций».

«Достижение целей по агрессивному росту на мировых рынках потребует осуществления масштабных инвестиций в объеме нескольких триллионов рублей. Финансирование такой инвестиционной программы при сохранении текущего уровня показателей операционной эффективности невозможно. Однако достижение среднемирового уровня маржинальности по EBITDA к 2020 г. и уровня лучшей четверти аналогово к 2025 г. позволит корпорации профинансировать инвестиционную программу без привлечения финансовых средств от государства», — говорится в стратегии «Ростеха».

По словам источника, близкого к компании ПОЗиС, туристическая база «Волна» не приносила доходов компании, зато приходилось нести затраты на ее содержание. Фото Максима Платонова

Лесные «обременения»

По словам источника, близкого к компании ПОЗиС, туристическая база «Волна» не приносила доходов компании, зато приходилось нести затраты на ее содержание. Кроме текущих расходов на поддержание базы приходилось осуществлять регулярные платежи в 3,5 млн рублей в год за аренду земли в лесном фонде.

В извещении «РТ-Капитал» указано, база отдыха «Волна» находится в 74-м квартале Васильевского лесничества, занимая два выдела — 39-й и 40-й. Разрешенный вид использования — культурно-оздоровительные цели. То есть на отчуждаемой территории построить загородный малоэтажный комплекс вряд ли получится.

Сами лесные земли находятся в бессрочной аренде, а земельный участок базы — в аренде на 49 лет, до 2056 года. Организатор торгов в конкурсной документации предупреждает, что «покупатель обязан обратиться в Государственное учреждение «Зеленодольский опытный лесхоз» Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан за оформлением перехода права аренды земельного участка». Таким образом, будущему покупателю предстоит согласовывать свои действия по переустройству территории с Васильевским лесничеством.

По словам Радика Хасанова, завод ежегодно выделяет 5 млн рублей на компенсацию путевок для отдыха детей работников. Фото Максима Платонова

«Чайка» улетела первой

POZIS последовательно проводит реструктуризацию непрофильных активов. До этого с баланса предприятия был выведен детский оздоровительный лагерь «Чайка», находящийся в рекреационной зоне, ДК культуры с кружками и секциями, городской стадион Зеленодольска.

Последующая передача всех этих объектов в муниципальную собственность не была подкреплена источниками финансирования, поэтому недвижимость эксплуатировалась по инерции и пришла в негодность. Первыми из строя вышли инженерные коммуникации в двухэтажном корпусе лагеря, затем обветшали деревянные домики, и в итоге детское оздоровительное учреждение оказалось замороженным. Лишь стартовавшая республиканская программа реновации детских лагерей вдохнула в него жизнь — «Чайка» получила 100 млн рублей в прошлом году и, возможно, получит еще 100 млн рублей в этом году на проведение капитального ремонта. Эти средства выделяются из бюджета республики по поручению президента РТ Рустама Минниханова.

— Пусть лагерь восстанавливают: не я его разрушил, — заметил в разговоре с «Реальным временем» гендиректор POZIS Радик Хасанов. — Каждый должен заниматься своим делом. В советское время была сильная инфраструктура, но расходы на ее содержание входили в себестоимость продукции. Но давным-давно принято решение о том, что социальные объекты должны быть в муниципальной собственности. У нас были и стадион, и дворец культуры, и детские сады, и общежития. Сейчас наше дело производить продукцию и реализовывать.

При этом POZIS продолжает оказывать материальную поддержку своим работникам в организации летнего отдыха детей. По словам Радика Хасанова, завод ежегодно выделяет 5 млн рублей на компенсацию путевок для отдыха детей работников. «Наши детишки отдыхают в санатории «Васильевский» (недалеко от «Чайки»). В прошлом году выдали 200 путевок — все нормально с нашими детьми», — заверил он.

— 45,5 млн рублей — это завышенная цена. Максимальный потолок — 30 млн, — считает руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, — Более объективная — около 20 млн рублей. А то, что земли находятся в аренде, это может отпугивать покупателя. Впрочем в Боровом Матюшино это никого не смущает, там тоже практически вся земля в аренде.