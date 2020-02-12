Весной Татарстан примет Дни республики Башкортостан
В Татарстане пройдут Дни Республики Башкортостан. Делегация из соседней республики во главе с Радием Хабировым прибудет 14–15 мая.
Стороны из Татарстана и Башкортостана обсудят совместные проекты, сотрудничество и примут участие в праздничных мероприятиях к 100-летию ТАССР, передает «Татар-Информ». Планируется закрепить сотрудничество Иннополиса и Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, Иннополиса и Уфимского нефтяного университета.
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