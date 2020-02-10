Казанский музей соцбыта открыл второй мемориальный музей Андрея Карлова в Турции

Казанские музейщики продолжают развивать совместный проект с вдовой убитого дипломата

Фото: предоставлено Рустемом Валиахметовым

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки фотографий «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Год назад казанские музейщики уже открыли мемориальный музей Карлова в Анталье, а сегодня, в День дипломатического работника, состоялось открытие второй экспозиции — в провинции Мерсин, на базе школы для детей российских сотрудников, участвующих в строительстве атомной электростанции «Аккую».

Марина Карлова: «Приемы и беседы — вершина айсберга в работе дипломата»

Вдова Андрея Карлова, Марина Михайловна, рассказала «Реальному времени», что первую экспозицию — в Анталье — ей предложил создать Рустем Валиахметов, директор Казанского музея соцбыта:

— Сегодня, когда во всем мире вспоминают дипломатов, которые отдают себя служению Отечеству, мы открываем уже вторую экспозицию, посвященную жизни моего мужа. Я выражаю огромную благодарность казанским музейщикам, которые так профессионально занимаются своим делом. Благодаря этому школьники могут узнать о том, что дипломатическое поприще — дело нелегкое. Ведь приемы и беседы — это только вершина айсберга в работе дипломата. Это постоянный ненормированный, тяжелый труд. Мой муж внес огромный вклад в дело служения своему Отечеству, я искренне в этом убеждена. Открытие таких музеев я считаю очень важной работой, в том числе и просветительской.

Марина Михайловна передала в музей семейные реликвии: личные вещи Андрея Карлова, записи, сделанные его рукой, стакан в подстаканнике, ручку, блокноты, пиджак, фонотеку с аудиозаписями и многое другое.

— Я не рассчитывала открывать музеев мужа, поэтому не готовила ничего для экспозиции. Просто привезла сюда кое-что из оставшихся от него вещей. Здесь чувствуется его дух. Знаете, ведь картинка в телевизоре показывает всем дипломата в пиджаке и с бокалом шампанского. Мало кто думает о том, что они такие же люди, как и все, со своими хобби, увлечениями, человеческими привязанностями. Мой муж увлекался коллекционированием: у него была огромная коллекция марок, я передам ее нашему внуку. Собирал он небольшие фигурки на память: это и собачки, и кошечки, и черепашки. Он расставлял их на разные полки, по 5—7 фигурок каждого вида. Еще он очень любил дачу: сам копал, сажал, мне оставалось только перерабатывать урожай — солить, мариновать.

Вдова дипломата рассказала нам, что Андрей Карлов не чурался физической работы и на строительстве дачи: сам обшивал вагонкой стены, клал полы, строил дом. Она говорит, что так дипломат отдыхал от умственного труда, сменяя его физической работой. А еще он обожал животных:

— В доме всегда были собака, кошка, как-то даже крыса жила. И, конечно, рыбки — это была его страсть. Он за ними ухаживал, отсаживал мальков, разводил, возился с таким удовольствием. У нас аквариум стоял рядом с телевизором — и бывало, что мы все дружно смотрели не в телевизор, а в аквариум. А когда мы переезжали из Москвы на работу в Корею, то даже увозили рыбок с собой, через всю Евразию, в банке.

Музей Карлова — уже второй в Турции

Рустем Валиахметов, директор Казанского музея соцбыта, уже рассказывал «Реальному времени», что первую экспозицию, посвященную убитому послу, открыли в Анталье, в том же здании, что и турецкий филиал «социалистического» музея. Сегодня он напомнил нам:

— Это не грустный мемориал, нам хотелось показать, как он жил. Это был интересный человек, и его вдова, очень открытая женщина, с радостью пошла нам навстречу. Я предложил ей концепт, и он ей понравился. Эта экспозиция — рассказ о россиянине, о таком же простом человеке, как и мы с вами. Школьники с удовольствием посещают этот музей в Анталье — он находится в помещении, предоставленном нам Московской международной школой, филиал которой открыт в Анталье. Очень помогла тогда директор школы — Любовь Дукельская.

Школы в принципе становятся центром притяжения русской культуры в Турции, поэтому и музей в провинции Мерсин тоже открыли в школе для детей россиян, работающих на строительстве атомной станции «Аккую». Валиахметов рассказывает, что филиал Музея им. Карлова станет частью российского культурного кластера на востоке Турции.

В следующем году экспозицию, посвященную погибшему в Анкаре послу, можно будет осмотреть в Музее соцбыта в Казани: ее привезут сюда на некоторое время, чтобы познакомить с ней россиян.

1 / 9 предоставлено Рустемом Валиахметовым

предоставлено Рустемом Валиахметовым

предоставлено Рустемом Валиахметовым

предоставлено Рустемом Валиахметовым

предоставлено Рустемом Валиахметовым

предоставлено Рустемом Валиахметовым

предоставлено Рустемом Валиахметовым

предоставлено Рустемом Валиахметовым

предоставлено Рустемом Валиахметовым