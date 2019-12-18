Как казанский татарин вывел эстетику советского быта на мировой уровень

В турецкой Анталье открылся самый большой Музей социалистического быта. Девятый по счету в России и мире

Фото: Роман Хасаев

Казанский предприниматель Рустем Валиахметов запустил негосударственный проект «Музей социалистического быта» в Казани в 2011 году. С тех пор он стал одной из визитных карточек столицы для туристов. Но на этом команда музея не остановилась: открыли еще один филиал в Казани, один — в Елабуге, по одному в Самаре и Санкт-Петербурге, в Брюсселе, Париже, Анкаре и с недавних пор — в Анталье. Есть небольшое место для хранения экспонатов и в Лондоне, из которого периодически организуются выставки в разных городах туманного Альбиона. «Реальное время» рассказывает о том, чем казанский проект привлек интерес к советской эстетике за рубежом.

Соцбыт шагает по Европе

Филиалы казанского проекта «Музей социалистического быта» есть уже в четырех европейских странах. Но их, строго говоря, нельзя назвать коммерческими: они созданы на базе российских ведомств. Рустем Валиахметов, основатель проекта, делится лайфхаком: есть три основных структуры, через которые можно действовать при создании зарубежных экспозиций. Это Россотрудничество, посольства РФ в разных странах и торговые представительства России.

— Подобные арт-проекты, если вы не большой коммерсант и не меценат, можно сделать только через эти три источника. При этом все зависит от отдельных послов и представителей. Например, у нас большая дружба с руководителем представительства Россотрудничества в Брюсселе Александром Разумовым. При его содействии мы отправили в Бельгию целую «газель» наших экспонатов, и теперь постоянный филиал музея действует на территории миссии Россотрудничества в Брюсселе, — рассказывает Валиахметов.

Дипломат Александр Туров, торгпред РФ в Париже, 3 года назад загорелся идеей о создании филиала музея в Торговом представительстве России во Франции. Теперь там тоже можно познакомиться с небольшой, но представительной экспозицией.

Есть небольшой склад в представительстве Россотрудничества в Лондоне: места там не столько, чтобы организовать постоянную экспозицию, но из экспонатов, хранящихся на складе, регулярно организовываются тематические выставки.

Фото vk.com/muzeisb

Феномен интереса к позднесоветскому быту у европейцев Валиахметов объясняет тем, что СССР был закрытой страной, и о том, как жили у нас люди, иностранцы вообще ничего не знают. В их головах — клише из фильмов и Хрущев, стучащий ботинком по трибуне в ООН, а вот уникальные артефакты, показывающие обычную, непарадную и неофициальную жизнь, им в новинку.

— Это же особенная, уникальная эстетика и образец того, как мыслили, к чему стремились, о чем мечтали советские люди. Европейцам интересно посмотреть на то, как в СССР переосмыслялись модные тренды, как мы заменяли то, что было недоступно для нас за «железным занавесом». На то, как мощная идеология объединяла людей на огромной территории, — рассказывает Валиахметов. — И сегодня Казань стала амбассадором этого бренда — позднесоциалистической эстетики — в Европе. За счет этих филиалов мы повышаем свою узнаваемость, ведь многие иностранные туристы уже видели нас в Казани. Это тоже сказывается на нашем развитии. Пока европейские филиалы — это имиджевые проекты для нас, нам очень помогают их организовывать, но думаю, что на этом мы не остановимся.

«Турецкий поток» социалистического быта: сразу три музея на одну страну

В Турции уже работают два филиала — в Анкаре и в Анталье, причем анталийский — самый крупный из всей «восьмерки». Готовится к открытию третий музей — близ строящейся атомной электростанции «Аккую». Такая мощная экспансия в Турцию объясняется простыми факторами: хорошо налаженными деловыми связями, огромным количеством русскоязычных людей, живущих в Турции, и наивным очарованием советской эстетики.

Началось все с Айдара Гашигуллина, торгового представителя РФ в Турции. Валиахметов утверждает, что дело не в «татарском землячестве» (Гашигуллин — выходец из Казани), а в том же, что и со всеми остальными зарубежными проектами: социалистический быт обладает своим шармом, он очень интересен, и казанский проект — уникален в своем роде, он был первым таким музеем в мире. Поэтому торгпред в Турции предложил организовать небольшой филиал в Анкаре, по той же схеме, что и в Европе: в здании торгового представительства.

Фото antalya.mip.school

А потом было знакомство с Московской международной школой, филиал которой открыт в Анталии. Валиахметов говорит:

— Находясь за рубежом, по-настоящему интересно работать там, где есть российские школы. Вокруг них концентрируется культурная жизнь русскоязычной диаспоры, развивается самая благодатная среда для развития подобных проектов. В Анталии у филиала Московской международной школы крупный культурный центр, и начали мы с ними работать с выставки, посвященной ГТО. Руководитель филиала мне сказала: «Я хочу, чтобы наши дети посещали музей не только на каникулах, но и на переменах». И все было решено.

Школа отдала под музей отдельное помещение площадью целых 980 квадратных метров. В то время как остальные филиалы не превышают по площади 300 «квадратов», анталийский стал самой большой постоянно действующей экспозицией. Ее привезли из России, из складских запасов музея. Перевозить экспонаты помогали всем миром: вложилась в это и школа, помогло торгпредство. Это не было и не является коммерческим проектом для Валиахметова — для него это плацдарм для дальнейшего развития, повод продемонстрировать очарование советского быта с его наивной, теплой атмосферой и характерными чертами и сделать так, чтобы его полюбили и здесь.

Любовь Дукельская, президент Московской международной школы, рассказывает:

— Это была моя инициатива — создать филиал музея соцбыта в Анталии, а Рустем любезно не отказался. Поэтому получилось очень интересное предприятие. Почему мы решили взяться за этот проект? Здесь живет очень много наших соотечественников, у них уже родились дети, ходят к нам в школу, а свою историю не знают и не помнят. Но у нас, помимо музея соцбыта, есть еще музей Пушкина и музей дипломата Карлова, поэтому наши дети на примере музеев, не выходя из школы, учат историю — и это очень интересно. Естественно, приходят сюда и родители, и не только они: туристам тоже интересен проект. Это же сейчас такой модный тренд, вся Европа и Америка на всех углах кричат о Советском Союзе, тема стала очень актуальной. К нам молодежь приходит, смотрит, как это было. Поэтому мы считаем, что выбрали очень современное направление.

Экскурсии в школьные музеи для посторонних (туристов) проходят на платной основе, стоимость входного билета — 15 лир. Ученики школы и их родители приходят бесплатно.



Музей Пушкина и музей Андрея Карлова тоже помогал создавать Валиахметов:

— Карлов был интересный человек, таких мало. Он просто делал свою работу, не был склонен к стяжательству. Его вдова рассказывала нам много разных удивительных вещей: например, отдыхать они с семьей предпочитали не на дорогих курортах, а у себя на подмосковной даче. Еще была интересная история о том, как, переезжая из Южной Кореи, семья умудрилась перевезти оттуда своих рыбок в банке. Нам было интересно заниматься созданием музея его жизни.

По словам Валиахметова, к созданию и к экспозиции Музея соцбыта выказывали отдельное внимание городские власти Анталии. Даже приходили с официальным визитом и с проверкой, нет ли среди экспонатов крамолы и антитурецких лозунгов. Но все прошло хорошо, взаимодействие с официальными лицами, по словам основателя музея, происходит тепло и дружественно.

На вопрос о том, развиваются ли на турецком проекте дополнительные сервисы (как, например, организация праздников и корпоративов), Рустем отвечает, что такой цели пока перед собой не ставит. Он считает, что сначала надо укрепить бренд и сделать его узнаваемым. А потом можно будет заняться и созданием аналогичного музея, посвященного турецкому быту той же эпохи, ведь пока это совершенно нехоженые тропы:

— Если у нас к советскому наследию относятся с некоторой ностальгией, то в Турции к своему недавнему прошлому такого интереса нет. Это ведь страна с огромным древним наследием, колыбель множества культур — им и без того есть на что обращать внимание, — говорит Валиахметов. — Еще играет роль то, что страна не была так сильно законсервирована до конца восьмидесятых годов: появились джинсы в мире — их начали шить в Турции. Появились видеомагнитофоны — в Турции их начали собирать. Железный занавес СССР и социалистическая идеология позволили нам создать уникальную культуру и развить стилистику, аналогичной которой нет нигде в мире. Именно поэтому я думаю, что советское прошлое ждет большое будущее: на это еще будут тренды и в моде, и в музыке, и в искусстве. Это развивать очень интересно, и мы видим в этом огромные возможности. Но все, что я могу сказать по поводу развития бизнеса — на сегодняшний день турецкие и европейские проекты у нас некоммерческие. Это пока еще не про деньги, а про развитие.

Проект ликвидации ветхого жилья стал золотой жилой для хобби, которое себя окупает

Собирать предметы из советского прошлого Рустем Валиахметов и его друзья начали, еще будучи студентами КГУ, в далеком 1991 году. Это был последний год существования СССР, и, по словам самого Рустема, они успели отцепить один вагончик уходившего поезда. Эта мощная эстетика не могла уйти в никуда — и она обрела вторую жизнь в вещах, которые собирали энтузиасты. Сначала это был небольшой мемориальный уголок в стенах Казанского государственного университета, потом команда арендовала небольшие помещения в центре города (включая подвальные), и наконец, через 20 лет, в 2011 году Музей социалистического быта открылся в том виде, в котором мы его знаем сегодня.

Валиахметов рассказывает, что для поиска экспонатов он задействовал помощь городских властей:

— Большинство экспонатов, которые выставлены сейчас во всех наших филиалах, приезжают туда из Казани. Дело в том, что когда в Казани действовала программа ликвидации ветхого жилья, я написал письмо властям со словами о том, что такая ситуация складывается только раз в жизни: когда на поверхность выплескивается огромный пласт фактуры из прошлого. Люди переезжали и оставляли в своих старых домах ненужный, по их мнению, хлам — но на самом деле это были артефакты уходившей эпохи. Тогда город выделил для нас склад, и мы все это любовно собирали по брошенным домам. И до сих пор экспонаты с этого склада мы используем в разных своих экспозициях.

Сейчас, как говорит Рустем, развитие музея — это для него хобби, которое себя в целом окупает. В российских отделениях он зарабатывает не только продажей билетов, но и недавно зародившейся деятельностью, которую можно охарактеризовать как «музейный стендап». Команда проводит выездные выставки, праздничные программы, корпоративы — и в России на это организовался хороший спрос, который позволяет музеям удерживаться на плаву. Самоокупаемость у проекта полная. Но баснословных барышей нет: основатель музея рассказывает, что в минус по аренде и коммунальным платежам периодически попадают, например, «Музей счастливого детства» в Казани и филиал в Санкт-Петербурге.

Музейный фаст-фуд, бритва Минниханова и автограф «папы» олимпийского Мишки

За годы работы в Казани Музей соцбыта стал визитной карточкой туристического города: о нем рассказывают, в музей с удовольствием заходят иностранные туристы. Чтобы здесь пройтись, не нужно специальной подготовки: сам Валиахметов говорит, что его проект по формату — это «музейный фастфуд».

— Чтобы сюда зайти, не нужно специальной подготовки. К нам не идут, чтобы сфотографироваться с Джокондой, как в Лувр, или на фоне известной картины, как в Третьяковке. Мы — идеальный формат, чтобы прийти к нам с улицы и провести в музее не больше часу, при этом ощутить теплую атмосферу. В каждом музее основная идея своя: у кого-то это фактура, а у кого-то — люди. Так вот для нас люди — это главное. К нам очень тепло относятся, и у нас много друзей среди влиятельных и известных личностей. Потому что даже знаменитости — шоумены, политики, актеры — видят в наших стенах свое детство и юность. Ничто так не объединяет людей, как общее прошлое, — рассказывает Валиахметов. — Фактом отдельного признания в Казани для нас стал визит Рустама Нургалеевича Минниханова, который подарил нам огромный магнитофон, рубашку-батник и электробритву советских времен. А еще мы гордимся тем, что у нас есть плакат с изображением олимпийского Мишки и автографом его создателя, Виктора Чижикова.

Именно контакты с известными и влиятельными людьми стали драйвером экспансии Музея соцбыта по городам России и Европы. С успехом прошли семь выставок в Мосгордуме (их организовал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников), потом — две выставки в Госдуме РФ, открылись филиалы в туристическом сердце Санкт-Петербурга и в Самаре (там музей приютил местный Дом офицеров по инициативе директора). Теплые отношения у проекта с Елабужским государственным музеем-заповедником — там тоже есть филиал.

Тема социалистического быта хорошо «заходит» в России: это не то чтобы ностальгия — а просто любопытство и теплые воспоминания. Опыт Казани послужил отправной точкой к тому, чтобы открывать аналогичные музеи в других городах. И занимается этим не только Валиахметов. Но столица Татарстана стала первопроходцем, просигнализировала о том, что проект имеет большие перспективы и его можно масштабировать. Причем не только в родной стране.