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Куда пойти в Казани: джаз от Даниила Крамера, спектакль #Продолжение от балета Todes и фестиваль «Оперный карнавал»

07:00, 09.02.2020

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Куда пойти в Казани: джаз от Даниила Крамера, спектакль #Продолжение от балета Todes и фестиваль «Оперный карнавал»
Фото: todestheater.ru

Самая романтичная неделя года приготовила казанцам немало событий на любой вкус. Открыть свое сердце музыке можно будет, посетив фестивали русской хоровой музыки и «Оперный карнавал», выступления джазового пианиста Даниила Крамера и оркестра La Primavera или концерты Гузель Уразовой и группы «Мираж». Влюбленным в изобразительное искусство рекомендуется выставка казанских художников-графиков, а поклонникам балета — выступление коллектива Todes Аллы Духовой. Подробности — в афише «Реального времени».

Услышать «Музыку вокруг нас»

Музыкальная неделя начнется с концерта камерного оркестра Молодежного театра на Булаке (ул. Право-Булачная, 13). В программе вечера «Музыка вокруг нас» прозвучат классические и современные эстрадные композиции в оркестровой обработке. Слушателей ждут здесь 10 февраля в 19.00.

Билеты от 200 рублей
16+

Вдохновиться работами казанских графиков

11 февраля в культурном центре «Московский» (ул. Королева, 47) откроется выставка молодых казанских авторов, посвященная традиционным и современным техникам графики. На ней будут представлены свыше 50 работ художников, иллюстраторов и архитекторов, работающих в различных техниках: от карандашного рисунка и аппликации до цифровой книжной иллюстрации. Экспозиция продлится до 8 марта.

Вход свободный
0+

Устроить себе «Вечер романса»

Фото kazan.vibirai.ru

12 февраля в 18.30 в Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая (ул. Павлюхина, 73) пройдет концерт заслуженной артистки России Натальи Москвиной и известного тенора Валерия Кучеренко. В своей программе «Два сердца. Песни любви» именитые вокалисты исполнят старинные и современные романсы.

Билеты от 500 рублей
6+

Отправиться в «Музыкальное путешествие»

12 февраля джаз-оркестр «Фантазия» погрузит слушателей в мир классических и джазовых мелодий. Лауреат международных конкурсов казанский городской джаз-оркестр «Фантазия» следует правилу «в джазе только девушки», делая исключение только для худрука Юрия Когана и солиста Марселя Гафиева. Начало концерта в 18.30 в КЦ «Сайдаш» (ул. Ершова, 57а).

Билеты в «Музыкальное путешествие» стоят от 200 рублей
6+

Посетить концерт Гузель Уразовой

Фото uznayvse.ru

В канун праздника всех влюбленных татарская певица Гузель Уразова подготовила для своих поклонников шоу, в котором задействовано порядка 200 человек. 13 февраля в «Татнефть Арене» прозвучат ее лучшие хиты и состоится премьера новых песен. На сцене также выступят Согдиана, Ильсия Бадретдинова, Ильдар Хакимов, ELLARI и почетный гость, имя которого держится в секрете. Начало концерта в 19.00.

Билеты от 500 рублей
12+

Поддаться «Миражу»

13 февраля в 20.00 можно будет предаться ностальгии под живое исполнение Екатерины Болдышевой и Алексея Горбашова. Песни группы «Мираж», популярной в конце 80-х, способны волновать и сегодня. Коллектив обещает порадовать фанатов старыми и новыми дэнс-ритмами и чувственным женским вокалом. Место встречи — ресторан «Максимилианс» (ул. Спартаковская, 6).

Билеты от 1500 рублей
18+

Фото kuda-kazan.ru

Дождаться #Продолжения

14 февраля в 19.00 в Казани с новой танцевальной программой выступит балет Аллы Духовой Todes. Спектакль под названием #Продолжение состоится в КРК «Пирамида» (ул. Московская, 3).

Стоимость билетов от 1800 рублей (детям до четырех лет включительно вход бесплатный)
0+

Проникнуть в тайну «Десятилеточного братства»

14 февраля в 18.30 Казанский государственный камерный оркестр La Primavera даст концерт из серии «Десятилеточное братство». Проект назван так потому, что оркестранты выступают на одной сцене с другими выпускникам специальной музыкальной школы-десятилетки при Казанской консерватории. Праздничное выступление La Primavera проведет совместно с санкт-петербургским солистом Александром Митеневым, виртуозно владеющим бандонеоном. Концерт пройдет в БКЗ им. С. Сайдашева (пл. Свободы, 3).

Билеты от 400 рублей
6+

Прочувствовать джаз

Фото m-sokolov.ru

В филармонии продолжаются «Вечера джаза с Даниилом Крамером». 14 февраля состоится двухчасовой концерт Night Trumpet («Вечернее соло на трубе»). Творческий дуэт известного московского джаз-пианиста и знаменитого польского трубача Роберта Маевского подарит зрителям мастерское музыкальное исполнение и море импровизации. Начало концерта в 18.30.

Билеты от 700 рублей
6+

Попасть на «Оперный карнавал»

В День святого Валентина состоится еще одно музыкальное событие — VI Фестиваль «Оперный карнавал» — Viva Operetta! Мероприятие начнется в 17.00 в малом зале Казанской консерватории (ул. Б. Красная, 38). В программе оперного фестиваля дуэты из популярных оперетт русских и зарубежных композиторов.

Вход свободный
0+

Найти «сокровище мелодий»

14 февраля в культурном центре им. А.С. Пушкина организуют вечер произведений Петра Чайковского. В камерном концерте прозвучат 12 пьес из цикла «Времена года». Программа «Музыка Чайковского — сокровище мелодий» будет сопровождаться подробными биографическими и музыковедческими справками для тех, кто только открывает для себя творчество великого композитора.

Вход свободный
0+

Узнать «В «Манеже» о любви»

Фото kzngo.ru

С 14 по 16 февраля в выставочном зале «Манеж» можно посетить романтическую программу ко Дню всех влюбленных «В «Манеже» о любви». Участников ждет увлекательная экскурсия по выставке художника Ахсана Фатхутдинова, работы которого скрывают множество интересных историй о настоящей любви, нежности и гармонии. Среди героев картин: влюбленный Шурале, красавица Су Анасы, райские жители Адам и Ева.

Билеты стоят 150 рублей
6+

Вспомнить песни Ильгама Шакирова

15 февраля в 18.00 в филармонии состоится концерт, посвященный памяти народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации Ильгама Шакирова. В 2020 году прославленному певцу и деятелю культуры исполнилось бы 85 лет. На вечере памяти будут исполнены самые известные и всеми любимые песни и арии певца, такие как «Кара урман», «Хуш авылым», «Сандугач», «Идел буе каеннары». В концерте примут участие солисты Филармонического музыкально-литературного лектория, Государственный ансамбль фольклорной музыки и другие гости.

Билеты от 700 рублей
6+

Послушать русскую хоровую музыку

Фото kzngo.ru

15 и 16 февраля в Казани пройдет XXIX открытый фестиваль русской хоровой музыки имени А.В. Коткова. В первый день концертной площадкой фестиваля станет культурный центр им. А.С. Пушкина. 16 февраля второе отделение концертной программы и торжественное закрытие фестиваля пройдет в концертном зале Дома дружбы народов (ул. Павлюхина, 57). Начало концертов запланировано на 14.00.

В дополнение к музыкальной части будут организованы выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и мастер-классы различных направлений.

Вход свободный
0+

Ильгиза Насибуллина
ОбществоКультура Татарстан
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