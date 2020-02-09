Куда пойти в Казани: джаз от Даниила Крамера, спектакль #Продолжение от балета Todes и фестиваль «Оперный карнавал»

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Самая романтичная неделя года приготовила казанцам немало событий на любой вкус. Открыть свое сердце музыке можно будет, посетив фестивали русской хоровой музыки и «Оперный карнавал», выступления джазового пианиста Даниила Крамера и оркестра La Primavera или концерты Гузель Уразовой и группы «Мираж». Влюбленным в изобразительное искусство рекомендуется выставка казанских художников-графиков, а поклонникам балета — выступление коллектива Todes Аллы Духовой. Подробности — в афише «Реального времени».

Услышать «Музыку вокруг нас»



Музыкальная неделя начнется с концерта камерного оркестра Молодежного театра на Булаке (ул. Право-Булачная, 13). В программе вечера «Музыка вокруг нас» прозвучат классические и современные эстрадные композиции в оркестровой обработке. Слушателей ждут здесь 10 февраля в 19.00.

Билеты от 200 рублей

16+

Вдохновиться работами казанских графиков

11 февраля в культурном центре «Московский» (ул. Королева, 47) откроется выставка молодых казанских авторов, посвященная традиционным и современным техникам графики. На ней будут представлены свыше 50 работ художников, иллюстраторов и архитекторов, работающих в различных техниках: от карандашного рисунка и аппликации до цифровой книжной иллюстрации. Экспозиция продлится до 8 марта.

Вход свободный

0+

Устроить себе «Вечер романса»

Фото kazan.vibirai.ru

12 февраля в 18.30 в Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая (ул. Павлюхина, 73) пройдет концерт заслуженной артистки России Натальи Москвиной и известного тенора Валерия Кучеренко. В своей программе «Два сердца. Песни любви» именитые вокалисты исполнят старинные и современные романсы.

Билеты от 500 рублей

6+



Отправиться в «Музыкальное путешествие»

12 февраля джаз-оркестр «Фантазия» погрузит слушателей в мир классических и джазовых мелодий. Лауреат международных конкурсов казанский городской джаз-оркестр «Фантазия» следует правилу «в джазе только девушки», делая исключение только для худрука Юрия Когана и солиста Марселя Гафиева. Начало концерта в 18.30 в КЦ «Сайдаш» (ул. Ершова, 57а).

Билеты в «Музыкальное путешествие» стоят от 200 рублей

6+

Посетить концерт Гузель Уразовой

Фото uznayvse.ru

В канун праздника всех влюбленных татарская певица Гузель Уразова подготовила для своих поклонников шоу, в котором задействовано порядка 200 человек. 13 февраля в «Татнефть Арене» прозвучат ее лучшие хиты и состоится премьера новых песен. На сцене также выступят Согдиана, Ильсия Бадретдинова, Ильдар Хакимов, ELLARI и почетный гость, имя которого держится в секрете. Начало концерта в 19.00.

Билеты от 500 рублей

12+

Поддаться «Миражу»

13 февраля в 20.00 можно будет предаться ностальгии под живое исполнение Екатерины Болдышевой и Алексея Горбашова. Песни группы «Мираж», популярной в конце 80-х, способны волновать и сегодня. Коллектив обещает порадовать фанатов старыми и новыми дэнс-ритмами и чувственным женским вокалом. Место встречи — ресторан «Максимилианс» (ул. Спартаковская, 6).

Билеты от 1500 рублей

18+

Фото kuda-kazan.ru

Дождаться #Продолжения

14 февраля в 19.00 в Казани с новой танцевальной программой выступит балет Аллы Духовой Todes. Спектакль под названием #Продолжение состоится в КРК «Пирамида» (ул. Московская, 3).

Стоимость билетов от 1800 рублей (детям до четырех лет включительно вход бесплатный)

0+

Проникнуть в тайну «Десятилеточного братства»

14 февраля в 18.30 Казанский государственный камерный оркестр La Primavera даст концерт из серии «Десятилеточное братство». Проект назван так потому, что оркестранты выступают на одной сцене с другими выпускникам специальной музыкальной школы-десятилетки при Казанской консерватории. Праздничное выступление La Primavera проведет совместно с санкт-петербургским солистом Александром Митеневым, виртуозно владеющим бандонеоном. Концерт пройдет в БКЗ им. С. Сайдашева (пл. Свободы, 3).

Билеты от 400 рублей

6+

Прочувствовать джаз

Фото m-sokolov.ru

В филармонии продолжаются «Вечера джаза с Даниилом Крамером». 14 февраля состоится двухчасовой концерт Night Trumpet («Вечернее соло на трубе»). Творческий дуэт известного московского джаз-пианиста и знаменитого польского трубача Роберта Маевского подарит зрителям мастерское музыкальное исполнение и море импровизации. Начало концерта в 18.30.

Билеты от 700 рублей

6+

Попасть на «Оперный карнавал»

В День святого Валентина состоится еще одно музыкальное событие — VI Фестиваль «Оперный карнавал» — Viva Operetta! Мероприятие начнется в 17.00 в малом зале Казанской консерватории (ул. Б. Красная, 38). В программе оперного фестиваля дуэты из популярных оперетт русских и зарубежных композиторов.

Вход свободный

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Найти «сокровище мелодий»

14 февраля в культурном центре им. А.С. Пушкина организуют вечер произведений Петра Чайковского. В камерном концерте прозвучат 12 пьес из цикла «Времена года». Программа «Музыка Чайковского — сокровище мелодий» будет сопровождаться подробными биографическими и музыковедческими справками для тех, кто только открывает для себя творчество великого композитора.

Вход свободный

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Узнать «В «Манеже» о любви»

Фото kzngo.ru

С 14 по 16 февраля в выставочном зале «Манеж» можно посетить романтическую программу ко Дню всех влюбленных «В «Манеже» о любви». Участников ждет увлекательная экскурсия по выставке художника Ахсана Фатхутдинова, работы которого скрывают множество интересных историй о настоящей любви, нежности и гармонии. Среди героев картин: влюбленный Шурале, красавица Су Анасы, райские жители Адам и Ева.

Билеты стоят 150 рублей

6+

Вспомнить песни Ильгама Шакирова

15 февраля в 18.00 в филармонии состоится концерт, посвященный памяти народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации Ильгама Шакирова. В 2020 году прославленному певцу и деятелю культуры исполнилось бы 85 лет. На вечере памяти будут исполнены самые известные и всеми любимые песни и арии певца, такие как «Кара урман», «Хуш авылым», «Сандугач», «Идел буе каеннары». В концерте примут участие солисты Филармонического музыкально-литературного лектория, Государственный ансамбль фольклорной музыки и другие гости.

Билеты от 700 рублей

6+

Послушать русскую хоровую музыку

Фото kzngo.ru

15 и 16 февраля в Казани пройдет XXIX открытый фестиваль русской хоровой музыки имени А.В. Коткова. В первый день концертной площадкой фестиваля станет культурный центр им. А.С. Пушкина. 16 февраля второе отделение концертной программы и торжественное закрытие фестиваля пройдет в концертном зале Дома дружбы народов (ул. Павлюхина, 57). Начало концертов запланировано на 14.00.

В дополнение к музыкальной части будут организованы выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и мастер-классы различных направлений.

Вход свободный

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