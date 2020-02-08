Фотомарафон «100-летие ТАССР»: проверка качества колбасы перед отправкой в магазины, 1964 год

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Фото: Из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

Многие ностальгирующие по советским временам с особенной теплотой вспоминают о колбасе: и мяса-то в ней было много, и добавок-то не было, и вкусная она была сверх всякой меры, а главное — стоила недорого, и позволить ее себе мог любой трудящийся в любых количествах. На деле все было сложнее.

Рецептура советской колбасы соблюдалась строго по ГОСТам: на мясокомбинатах следовали всем инструкциям. Проблема была в некоторой бедности ассортимента и в том, что колбасы на всех откровенно не хватало.

Животноводство в ТАССР испытывало множество проблем: сначала была коллективизация, во время которой поголовье мясных пород скота сильно снизилось. Тех коров и свиней, что не успели зарезать «кулаки», забирали в колхозы, но часто там их банально нечем было кормить. Поэтому поголовье удалось привести в относительный порядок только к предвоенным годам. Но война внесла свои коррективы в этот процесс, стало опять не до колбасы: мясо отвозили на фронт, корма заготавливали не с желаемой интенсивностью, поэтому в первое десятилетие после войны колбасу в республике, конечно, делали, но в недостаточном количестве, чтобы накормить всех страждущих. Потом, когда сельское хозяйство более или менее восстановилось, появилась новая проблема: резкий рост населения, под который не всегда успевали подстраиваться нормы Госплана.

Колбасный цех Набережночелнинского мясокомбината, 1964 год

Яркий пример — строительство Набережных Челнов. В 1969 году, когда здесь начал расти автомобильный гигант, население города тоже постоянно росло, причем кратно. Здесь, конечно были и хлебозавод, и мясокомбинат, и другие пищевые производства, но рассчитаны они были на скромные провинциальные Челны. Колбаса в магазины худо-бедно поставлялась, в шестидесятых люди уже отдохнули от социальных и военных катаклизмов, жизнь потихоньку налаживалась. Но когда началось новое строительство, пищевые предприятия перестали успевать за ростом населения.

В 1969 году в республиканской прессе писали:

«Работники Татарского управления рабочего снабжения Министерства энергетики и электрификации СССР подсчитали: например, что 400 тонн колбасных изделий, которые поставляет продмагам челнинский мясокомбинат, далеко не устраивает население. Растет город, увеличивается его потребность. Ста тысячам горожан уже подавай к столу не 400, а 1 200 тонн колбасных изделий. Задача сложная. Полукустарный гормясокомбинат ни расширить, ни модернизировать нет возможности. Сооружение же нового предприятия в городе — дело будущего. Так что в первое время придется опереться на соседей».

Соседям пришлось туго: были срочно увеличены нормы выработки Елабужского мясоконсервного комбината, а также Бугульминского и Чистопольского. Потом мощности местного мясокомбината расширили, но это случилось далеко не сразу: все силы в строившемся городе бросали на промышленность, а предприятиям пищепрома средства и силы выделялись по остаточному принципу.

Людмила Губаева