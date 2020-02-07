Virtus.pro открыла ящик Пандоры на трансферном рынке. Грязная игра или серая мораль?

В СНГ-Доте нет правового поля и регулятора: на контракты плюют, а игроки сбегают. Что делать?

Фото: Максим Платонов

Российская команда Virtus.pro взорвала трансферный рынок СНГ-Доты за несколько дней до квалификации на важный мейджор в Лос-Анджелесе и разделила болельщиков на два лагеря. VP уже увела одного игрока у прямого конкурента NaVi и готова бороться с Gambit за второго. Скандал оголил сразу несколько проблем и продемонстрировал отсутствие в СНГ-киберспорте цивилизованного правового поля. О том, почему в нем до сих пор существуют «перебежчики», как случившийся трансфер ослабил сразу три топовые СНГ-команды и каким образом менеджеры клубов будут выходить из кризиса, — в материале «Реального времени».

Что произошло?

Кажется, самая популярная и титулованная российская команда Virtus.pro нынешней зимой может смело называть себя продолжательницей дела петербургских спортивных клубов. Болельщики давно привыкли, что в футболе, хоккее, а с недавних пор и в волейболе Питер просто забирает чужое, не всегда считаясь с контрактами. VP в разгар нынешнего сезона действует в зоне «серой морали», ища возможности исправить недочеты летней трансферной кампании.

Дело в том, что после довольно продолжительного затишья в феврале на СНГ-рынке бабахнуло по-настоящему: из украинской NaVi в состав VP «сбежал» саппорт Бакыт Zayac Эмилжанов. Позже выяснилось, что он воспользовался лазейкой в контракте, которую, очевидно, обнаружили юристы «Виртуса», и NaVi ничего не оставалось, кроме как отпустить игрока, не получив за него ни гроша.

«Потому что там Соло и Нун, хочу уйти», — так, со слов менеджера NaVi Евгения Золотарева, Zayac аргументировал свое желание перейти в Virtus.pro.

Вот как описывал процесс этого неоднозначного перехода менеджер NaVi Евгений Золотарев, который попытался урегулировать вопрос напрямую с менеджером Virtus.pro Сергеем Гламаздой:



«Буквально следующим утром я получаю сообщение в «Телеграме» от Бакыта (Zayac), написанное явно не им, написанное юридическим языком. Пишет: «Ссылаясь на пункт такой-то в контракте, при продлении я не уведомил вас письменно, и поэтому я считаю себя свободным агентом, а если вы не согласны, то можете идти в суд».

В это же время приходит письмо от Гламазды, в котором менеджер VP пишет, что в каждом контракте есть «неоднозначные моменты», которые можно трактовать по-разному.

Выяснилось, что менеджмент NaVi действительно допустил ошибку при продлении контракта, забыв об обязательном письменном уведомлении со стороны игрока.

Подстава для NaVi в этой ситуации вышла не только со стороны конкурентов, но и со стороны игрока, ведь именно в его пользу сделали выбор боссы NaVi, когда таковой встал между ним и прежним лидером команды Саннейко. Последнего, напомним, убрали из состава в октябре.

Сериал продолжился два дня назад. На этот раз Virtus.pro нацелилась на игрока другой СНГ-команды — Данила Gpk Скутина из Gambit Esports. Gpk уже отказался играть в квалификации за свою нынешнюю команду, был переведен в запас и не сыграет в отборе на мейджор ESL One Los Angeles.

«Игрок под влиянием нового предложения отказался принять участие в заранее запланированном буткемпе, чем нарушил условия своего контракта. Поэтому он был переведен в запас. На текущий момент никаких переговорных процессов по его переходу в другую команду мы не ведем, трансферов по его кандидатуре не планируем», — прояснил ситуацию Ciber.sports менеджер гамбитов Константин «Groove» Пикинер.

Два дня назад Virtus.pro нацелилась на игрока другой СНГ-команды — на Данила Gpk Скутина из Gambit Esports. Фото cq.ru

Что будет дальше?

Однозначного отношения к действиям «Виртуса» в СНГ-пространстве нет — комьюнити разделилось на два лагеря: одни защищают менеджеров и лидера команды Solo, другие — проклинают их, указывая, что те играют грязно и создают прецедент для дальнейших махинаций с контрактами и кражи игроков.

По идее менеджеров Virtus.pro, Заяц должен заменить Егора epileptick1d Григоренко, который так и не смог прижиться в команде и не показывал тот уровень, которого ждали во время летней селекции. На него возлагались надежды как на одного из самых опытных игроков в обновленном составе.

На место Виталия Save Мельника, соответственно, приглашается Gpk. Последний имеет серьезный шанс остаться вне игры и мариноваться до лета, если VP решат не выкупать его контракт, а боссы Gambit Esports пойдут на принцип.

«Договор Данила действителен до 2021 года, и нам жаль, что один из лучших игроков региона не проявит себя в важных матчах и не поборется за путевку на мейджор. Но мы в Gambit уважительно относимся к контрактным обязательствам и ждем того же от наших игроков», — комментирует ситуацию все тот же Константин Пикинер.

На ближайшем отборе на мейджор ESL One Los Angeles вместо Данила сыграет Ростислав «fn» Лозовой, и если он покажет себя на этой позиции, то может и задвинуть Gpk, пока тот будет сидеть без дела.

На ближайшем отборе на мейджор ESL One Los Angeles вместо Данила сыграет Ростислав «fn» Лозовой. Фото cyber.sports.ru

Virtus.pro и других ослабила, и себя загнала в ловушку

Еще осенью было понятно, а сейчас стало очевидным, что VP провалила летнюю трансферную кампанию — выстроить новую боеспособную команду с нуля так и не удалось. Хотя позвать летом они могли кого угодно — вариант с приглашением того же Gpk был, тот ждал лишь отмашки боссов команды. В итоге Gpk выбрал Gambit, поскольку «Виртус» затянула с решением.

Теперь же, когда новые игроки не оправдали себя, «медведи» вынуждены менять состав посередине сезона. Таким образом, вместо трех более-менее равномерных составов в СНГ-Доте мы имеем две ослабленные команды и одну с туманными перспективами — NaVi лишилась лидера, а главная звезда Gambit будет либо сидеть в запасе, либо тоже отправится к «медведям». Более того, никак не соберет «дрим тим» и сама Virtus.pro.

«Virtus.pro ослабила NaVi и Gambit. Только вот если у них игра не пойдет, то это суперудар по СНГ-доте». «СНГ-команды не выиграли ни одной серии в плей-офф DPC-ивентов в этом сезоне, и три топ-команды стали слабее», — так оценили последние события популярные комментаторы Маелшторм и Вилат, без энтузиазма ожидающие ближайший мейджор.

С учетом всего этого становится очевидным, что трансферный рынок на СНГ-пространстве — это детская песочница, в которой одни дети однажды заявляют, что больше «не хотят играть» с другими. Вместо того, чтобы решать возникшие проблемы, находить выход — больше тренироваться, приглашать психологов для игроков, улучшать командное взаимодействие, команды просто начинают искать исполнителей на замену, которые помогут им здесь и сейчас. Им ничего не стоит «кикнуть» (выгнать) любого игрока и поменять его на другого. То же самое касается и самих игроков, которые при первых трудностях бегут менять команду и ищут лазейки в контракте.

Понятно, что такой подход не приведет СНГ-Доту ни к чему хорошему. Команды становятся слабее и при этом портят отношения друг с другом.

Вместо того, чтобы решать возникшие проблемы, находить выход, команды просто начинают искать игроков на замену, которые помогут им здесь и сейчас. Фото championat.com

СНГ-команды будут договариваться в Москве. Ждать ли меморандума о неприкосновенности контрактов?

С другой стороны, вся эта ситуация обнажила еще одну, более глобальную проблему — в СНГ-киберспорте до сих пор нет четкого юридического поля и, что еще важнее, регулирующего органа. Нет организации, которая могла бы наказать команды за «грязную» игру и несоблюдение контрактов. В идеальном мире этим должны были бы заниматься компания-разработчик «Доты» Valve и организаторы турниров. Но американцы не считают нужным влезать в юридические нюансы сосуществования команд в СНГ-Доте.

В то же время последние события побудили-таки боссов команд действовать, и генменеджер NaVi Евгений Золотарев уже предложил собрать их представителей, чтобы обсудить трансферы. Встреча должна пройти 21 февраля.

«Хочется отвлечься от трансферных саг и рассказать апдейты по организации встречи клубов для решения наболевших вопросов. На текущий момент встречу подтвердили 12 клубов — «Нави», ВП, «Гамбит», «Форз», «Винстрайк», «Тим Спирит», «Эмпайр», «Вега», «Юник», HR, «Немига», «Авангар». Еще нескольким отправил запросы. Встреча состоится в Москве 21 февраля, и я очень надеюсь, что мы сможем прийти к понятным правилам игры», — написал CEO NaVi в своем telegram-канале.

Другой вопрос, закончится ли такой круглый стол подписанием какого-либо «меморандума», который все бы соблюдали.

— Могу сказать вам, что такая встреча состоится в ближайшее время, и Gambit — одни из ее инициаторов, — тянет одеяло на себя менеджер Gambit. — Сложность заключается в том, насколько сильная будет разница между тем, о чем договорятся представители клубов, и тем, что будет в реальности. Перед встречей мы продумаем и юридическую часть вопроса для того, чтобы базовые договоренности, достигнутые на ней, были закреплены на бумаге. Но пока все в процессе обсуждения, — говорит Константин Пикинер.

С другой стороны, никак не защищены в правовом поле и сами игроки, потому, видимо, считающие себя вправе перебегать из команды в команду.



«Ни для кого не секрет, что многим игрокам должны деньги по старым контрактам, но у них нет практически никаких инструментов, чтобы разрешить ситуацию, — пишет бывший спортивный директор Winstrike Артем Панченко в своей колонке. — Практически ни у кого нет агентов, нет аналога трибунала в Лозанне, который решает контрактные споры, турниры проводят операторы, а не «организации», вроде ФИФА и УЕФА, следовательно, ты не можешь написать им письмо с просьбой взыскать средства в свою пользу с этой организации под угрозой дисквала, потому что не существует элементарного лицензирования».

Что ж, комьюнити остается только ждать, чем обернется крупный скандал с СНГ-Дотой. Первые плоды будут видны на ближайшем мейджоре — квалификация ESL One Los Angeles в зоне СНГ стартует уже завтра.