Первые шаги обновленного Virtus.pro, кикнутые Соннейко и Lil и киберспортсмены на «Вечернем Урганте»

Обновленная и перезагруженная VP после провала на шанхайском The International проводит свой первый крупный турнир в новом составе — ESL One Hamburg Dota 2.

Очевидно, что немедленно результата в Германии ждать не приходится и этот турнир рассматривается в первую очередь как испытательное задание для новичков. Менеджер VP Роман Дворянкин уже заявил, что по итогам ESL будет принято решение об окончательном составе команды. Посмотрим, мол, как новички справляются с давлением и не поплывут ли, если не смогут выигрывать сразу.

Дела в Гамбурге у «виртусов» складываются пока что не самым лучшим образом — россияне ожидаемо уступили китайским грандам из топ-3 прошлого сезона Vici Gaming, а позавчера не сумели справиться даже с южноамериканской Beastcoast, традиционно уступавшей ранее СНГ-командам. Уже здесь стало очевидно, кто является главным кандидатом на вылет — Егор epileptick1d Григоренко наделал кучу ошибок, бессмысленно тратил ману, ошибался с итембилдом, а в драках разваливался буквально за одну секунду.

А накануне VP встречалась с еще одной топовой командой — Aliance, и тут медведи умудрились-таки зацепить одну карту и сыграли вничью — 1:1. Это позволило им выйти из группы в нижнюю сетку, что на сегодняшний день можно считать успехом.

Очевидно, что необходимо проделать огромную работу, чтобы вывести медведей хотя бы на тот уровень, на котором они играли летом. А это нелегкая задача для Соло и тренера Анатолия Boo1k Иванова.

Главной новостью уходящего месяца в мире СНГ-киберспорта стала, конечно же, информационная бомба, разорвавшаяся утром 16 октября. Тогда Winstrike объявила о том, что ее новым тренером станет Арсений ArsZeeqq Усов, и тут же новый коуч объявил, что команда полностью перезагружается, а он будет собирать основной состав с нуля — соответствующий карт-бланш ему для этого предоставлен. Прежних игроков Заура Cooman Шахмурзаева, Александра Nofear Чурочкина и Илью Lil Ильюка в тот же день перевели в запас.

Пожалуй, наиболее неоднозначно и резонансно во всей этой истории выглядит судьба Ильи Lil, который попадает в подобную ситуацию уже второй раз в своей карьере. Сначала от него, по сути, избавились в Virtus.pro с обидным вердиктом: «С тобой мы The International не выиграем». Теперь украинский игрок был переведен в запасной состав и в Winstrike. Самое интересное, что за время, проведенное в Winstrike, Илья Lil стал претендовать на то, чтобы считаться лучшей четверкой на СНГ-пространстве, и тем более странным выглядит его формальный перевод в запас, который на деле является увольнением до истечения контракта.

Но если посмотреть на бэкграунд двух людей, которые сегодня стоят у руля команды, то между ними можно увидеть некую связь. Дело в том, что и руководитель контент-департамента холдинга Winstrike Мария Inverno Гунина, и сам тренер Арсений ArsZeeqq ранее работали в Virtus.pro и могли принести с собой негативное отношение к игроку. Другое дело, что эти люди работали в VP в разное время, так что искать такую связь можно лишь гипотетически.

Илья уже приступил к поискам новой команды, что говорит о том, что он не собирается оставаться в запасе Winstrike: «Свободный агент. Могу играть на четвертой или третьей позициях. В любом регионе», — написал Lil в своем Twitter.

