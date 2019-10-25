Первые шаги обновленного Virtus.pro, кикнутые Соннейко и Lil и киберспортсмены на «Вечернем Урганте»

Итоги октября для СНГ-киберспорта

Октябрь в мире киберспорта оказался более чем насыщенным — после TI стартовали первые крупные турниры и квалификации для обновленных СНГ-команд. Но еще более взрывными стали новости о кикнутых игроках — в Winstrike Team решили полностью поменять политику и состав, так что старички команды оказались на улице, а из NaVi уже в третий раз выгнали Соннейко. Реальное время рассказывает о главных итогах месяца для СНГ-киберспорта: почему Lil оказался не нужен очередной команде, как сходили к Ивану Урганту Кодзима-гений и Solo и какие успехи у Virtus.pro на турнире ESL в Гамбурге.

Первый турнир для нового Virtus.pro: похоже, в составе будут изменения

Обновленная и перезагруженная VP после провала на шанхайском The International проводит свой первый крупный турнир в новом составе — ESL One Hamburg Dota 2.

Очевидно, что немедленно результата в Германии ждать не приходится и этот турнир рассматривается в первую очередь как испытательное задание для новичков. Менеджер VP Роман Дворянкин уже заявил, что по итогам ESL будет принято решение об окончательном составе команды. Посмотрим, мол, как новички справляются с давлением и не поплывут ли, если не смогут выигрывать сразу.

Дела в Гамбурге у «виртусов» складываются пока что не самым лучшим образом — россияне ожидаемо уступили китайским грандам из топ-3 прошлого сезона Vici Gaming, а позавчера не сумели справиться даже с южноамериканской Beastcoast, традиционно уступавшей ранее СНГ-командам. Уже здесь стало очевидно, кто является главным кандидатом на вылет — Егор epileptick1d Григоренко наделал кучу ошибок, бессмысленно тратил ману, ошибался с итембилдом, а в драках разваливался буквально за одну секунду.

А накануне VP встречалась с еще одной топовой командой — Aliance, и тут медведи умудрились-таки зацепить одну карту и сыграли вничью — 1:1. Это позволило им выйти из группы в нижнюю сетку, что на сегодняшний день можно считать успехом.

Очевидно, что необходимо проделать огромную работу, чтобы вывести медведей хотя бы на тот уровень, на котором они играли летом. А это нелегкая задача для Соло и тренера Анатолия Boo1k Иванова.

Революция в Winstrike: Lil опять оказался не нужен

Главной новостью уходящего месяца в мире СНГ-киберспорта стала, конечно же, информационная бомба, разорвавшаяся утром 16 октября. Тогда Winstrike объявила о том, что ее новым тренером станет Арсений ArsZeeqq Усов, и тут же новый коуч объявил, что команда полностью перезагружается, а он будет собирать основной состав с нуля — соответствующий карт-бланш ему для этого предоставлен. Прежних игроков Заура Cooman Шахмурзаева, Александра Nofear Чурочкина и Илью Lil Ильюка в тот же день перевели в запас.

Пожалуй, наиболее неоднозначно и резонансно во всей этой истории выглядит судьба Ильи Lil, который попадает в подобную ситуацию уже второй раз в своей карьере. Сначала от него, по сути, избавились в Virtus.pro с обидным вердиктом: «С тобой мы The International не выиграем». Теперь украинский игрок был переведен в запасной состав и в Winstrike. Самое интересное, что за время, проведенное в Winstrike, Илья Lil стал претендовать на то, чтобы считаться лучшей четверкой на СНГ-пространстве, и тем более странным выглядит его формальный перевод в запас, который на деле является увольнением до истечения контракта.

Но если посмотреть на бэкграунд двух людей, которые сегодня стоят у руля команды, то между ними можно увидеть некую связь. Дело в том, что и руководитель контент-департамента холдинга Winstrike Мария Inverno Гунина, и сам тренер Арсений ArsZeeqq ранее работали в Virtus.pro и могли принести с собой негативное отношение к игроку. Другое дело, что эти люди работали в VP в разное время, так что искать такую связь можно лишь гипотетически.

Илья уже приступил к поискам новой команды, что говорит о том, что он не собирается оставаться в запасе Winstrike: «Свободный агент. Могу играть на четвертой или третьей позициях. В любом регионе», — написал Lil в своем Twitter.

Free agent

Can play pos 4 or 3

Any region pic.twitter.com/ClqeBa8X0n — Ilya Ilyuk (@LilJke) 16 октября 2019 г.

Сегодня же все СНГ-комьюнити Dota 2 гадает, кем Усов и Гунина заменят прежних бойцов. Winstrike уже заявила, что готова выбирать не только из свободных агентов, но и выкупать контракты игроков у других организаций. Впрочем, и рынок свободных агентов сегодня более чем насыщен. На каждую из позиций (кроме оффлейна) сейчас можно найти по 3 кандидатуры. Например, по-прежнему ищут себе команду Роджер и Fn, и Winstrike их кандидатуры, скорее всего, рассмотрит.

Менеджер другой организации HellRaisers по Dota 2 Дмитрий Kirb3en Белов поделился инсайдерской информацией о новом составе Winstrike.

«Новый состав «Винстрайк»: Афтерлайф, Дахак, Роджер +2. C мидером и пятеркой проблемсы, на мид есть 3 кандидата. Один вообще новичок и 2 олда. Ников называть не буду. Про 5рку не знаю», — написал Корбен в своем паблике в VK.

Каким будет итоговый ростер команды — вот главная тема октября. Однако СНГ-комьюнити, судя по опросам, не верит, что Арсений ArsZeeqq сможет собрать достойный состав и вывести, наконец, Winstrike на заветный The International. Доселе команда не попадала на главный турнир года.

NaVi опять кикнула Соннейко за конфликты в коллективе

Буквально накануне стало известно, что в украинской NaVi уже произошли первые изменения в составе — капитан команды Акбар SoNNeikO Бутаев был отправлен в запас. Это был уже третий приход Соннейко в Natus Vincere, и, судя по всему, он будет последним.

Третья попытка продлилась ровно год — игрок вернулся в команду в сентябре 2018 года и после годичного перерыва даже сумел вывести ее на The International, где NaVi заняла 13—16 места. Однако история развивается по спирали: уже после Шанхая появились проблемы с проходами на турниры и выяснилось, что у Соннейко очередной конфликт со всей командой, которую, между прочим, он же и набирал.

Фото dota2.net

«Сразу по завершении TI в составе выявились проблемы в отношениях между некоторыми игроками и капитаном... Мы не прошли не то что на мажор, но и в квалы на минор. Клуб оказался перед выбором: либо менять большую часть состава, давать еще раз карт-бланш капитану и строить все практически заново, либо заменить нашего лидера. Мало кто верит в Акбара настолько сильно, насколько верим мы, тем не менее и в парнях из собранного за этот период состава мы также видим огромный потенциал и считаем, что при более гибком подходе к лидерству его будет легче раскрыть», — прокомментировал ситуацию менеджер NaVi Евгений Золотарев.

Сейчас команде нужно срочно искать нового достойного игрока на позицию саппорта — старт сезона уже провален.

Хидео Гений Кодзима и Алексей Solo Березин в Вечернем Урганте

Другим знаковым событием октября стал визит в Россию одного из величайших разработчиков игр и game-дизайнеров современности японца Хидео Кодзима, из-под руки которого вышла такая игрушка, как культовый хоррор Silent Hill.

Японец давно ушел из компании Konami, создавшей SH, и открыл свою студию Kojima Productions, которая вот-вот выпустит самую ожидаемую игру года Death Stranding в жанре action c известным актером Норманом Ридусом в главной роли. А по русскоязычному сегменту Интернета уже не первый год гуляет крылатая фраза «Кодзима-гений» и соответствующие мемы на эту тему.



Одного из самых известных разработчиков игр на свое вечернее шоу пригласил и шоумен Иван Ургант. Кодзима рассказал, как он работает, сколько времени проводит за игрой и не давит ли на него статус гения. А в финале программы гость и ведущий сыграли в файтовую игру Street Fighter 2 на аркадном автомате. Перед началом боя геймдизайнер признался, что больше любит шутеры, однако виртуальный поединок все же выиграл.

Стоит отметить, что «Вечерний Ургант» в последнее время все чаще обращается к теме игр и киберспорта. Так, в середине октября сам Иван побывал в гостях у известного игрока Dota 2 и капитана команды Virtus.pro Алексея Solo Березина, который объяснил ведущему, как играть в популярную мультиплеерную игру, а заодно рассказал о женщинах в Dota и о больших тратах казуальных геймеров на виртуальные наряды.