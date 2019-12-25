Мэр Казани заявил, что его сыновья борются за дом в Осиново, где будет построен МПЗ

Мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ отметил, что пробы воздуха на сегодняшний день и после строительства мусороперерабатывающего завода в Осиново не изменятся.

«Есть ведь передвижные лаборатории, которые отбирают пробы воздуха, — я бы такую за свой счет поставил у себя на участке, чтобы результаты все видели на экране, чтобы в режиме реального времени мы видели количество выбросов сегодняшних и когда завод будет построен», — отметил градоначальник.

Также Метшин рассказал, что посещал много мусороперерабатывающих заводов, и привел в пример Швецию, где подобное предприятие находится в 500 метрах от жилой зоны. «У меня в Осиново дом, два старших сына борются за право, кому достанется», — рассказал мэр татарстанской столицы.

Отметим, что на встрече с противниками строительства завода Метшин заявил, что один из его сыновей будет жить рядом.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал запросы противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани о личной встрече с ним.

