«Понюхать овечку» в Кукморе: в Татарстане запускается новый шопинг-тур

ППК «Содружество» при поддержке администрации Кукморского района запускает новый маршрут промышленного туризма

Кукмор на этой неделе — поставщик новостей №1 среди татарстанских райцентров. Удивительно, но все новости хорошие. Район сначала был отмечен президентом Миннихановым за рекордное производство молока, потом получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», а потом президент зашел в гости к многодетной кукморской семье. А сегодня на туристическую карту республики добавился новый уникальный маршрут — шопинг-тур из Казани в Кукмор. Туристов везут на электричке, в Кукморе водят на три предприятия и в краеведческий музей, кормят горячим обедом и отвозят обратно в Казань. «Реальное время» разбиралось, как это будет происходить и как относятся к неожиданной перспективе встречать толпы туристов на самих предприятиях.

Как это будет работать

Каждый день из Казани в Кукмор выезжают девять электричек, обратно возвращаются восемь. Специальных «туристических поездов» нет: можно просто сесть в поезд, предварительно позвонив в клиентский отдел ППК «Содружество» — и в Кукморе вас встретит гид. Он проведет гостей по трем знаменитым предприятиям города: валяльно-войлочному комбинату (бренд «Кукморские валенки), заводу металлической посуды «Кукмара» и швейной фабрике. Потом будет экскурсия в местный краеведческий музей, осмотр старинной Петропавловской церкви, затем — горячий обед в кафе. После этого культурно обогащенный и сытый турист садится в электричку и отправляется в Казань.



Выезжать с экскурсионными целями нужно утром: на неспешный осмотр кукморских предприятий и достопримечательностей уходит около 5—6 часов. Прибавим сюда примерно по три часа на дорогу в одну сторону — и получим полноценный и небанальный маршрут на целый день. Единственный минус маршрута — он не работает в выходные (вернее, электропоезда ездят, а вот экскурсии нет): в это время закрыты предприятия, которые входят в программу.

Выезжать с экскурсионными целями нужно утром: на неспешный осмотр кукморских предприятий и достопримечательностей уходит около 5—6 часов. Фото kukmor.livejournal.com

Стоит туристическая программа (вместе с обедом) 700 рублей с человека (плюс билеты на электропоезд: 218 рублей в одну сторону по обычному билету, для льготников делаются все положенные скидки).

Если планируется массовая экскурсия (например, школьный класс или трудовой коллектив), то можно заказать специальный трансфер с вокзала по предприятиям: у ППК «Содружество» заключен договор с местным автотранспортным предприятием. Эта схема работает так же, как и маршрут на остров-град Свияжск: там тоже туристов встречает автобус, который отвозит их с железнодорожной станции прямо к воротам музея-заповедника.



Запуск тура приурочен к 100-летию ТАССР

Евгения Андреева, специалист по связям с общественностью ППК «Содружество», рассказала «Реальному времени»:

— По договоренности с администрацией Кукморского района мы разработали этот туристический маршрут. Кукмор — одно из новых направлений, его запуск мы приурочили к 100-летию государственности Республики Татарстан. В пилотном режиме он работал с конца 2019 года. За это время мы по этому шопинг-туру перевезли порядка 400 человек, и думаем, что направление будет развиваться. Внутри Кукмора все объекты в шаговой доступности, но если будут организованы какие-то группы, то можно договориться по поводу предоставления автобуса.

Отдельные экскурсии по разным предприятиям уже проводятся в Кукморе давно. Но сейчас составлен мультимодальный экскурсионный маршрут, включающий в себя цепочку предприятий (разумеется, с заходом в фирменные магазины). Фото eatw.ru

Отдельные экскурсии по разным предприятиям уже проводятся в Кукморе давно. Но сейчас составлен мультимодальный экскурсионный маршрут, включающий в себя цепочку предприятий (разумеется, с заходом в фирменные магазины) и культурные объекты города. Это позволит охватить все разом и познакомиться с богатой промышленной историей края. На маршруте работают местные экскурсоводы.

Договоренности с администрацией достигнуты пока устные: это выгодно всем. Предприятия, по словам Андреевой, отнеслись к этому прекрасно и с удовольствием показывают туристам производство.

«Некоторые посетители закрывают нос и рот шарфами. Это не очень-то и приятно»

Ляля Шарипова, директор Кукморского валяльно-войлочного комбината, предприятия с полуторавековой историей, высказала двойственное отношение к новому проекту:

— Мне лично самой это не нравится. Но раз это будет повышать имидж комбината, имидж всего района, мы, конечно, согласились. Вы меня как человек человека поймите: взрослые люди ходят по комбинату и смотрят на работающих людей — это не очень комфортно для наших сотрудников. Мы, конечно, проинструктировали работников, они все понимают. Если дети ходят — это будущая наша смена, к ним более лояльно относятся. А взрослые — некоторые посетители закрывают нос и рот шарфами: потому что в цехе специфический запах шерсти, овечек... Это не очень-то и приятно, люди ведь там по 8 часов работают. Но в то же время мы не можем все это закрыть. Так что двойственные эмоции: вроде бы и хорошо, и показать народу хочется, но и такой минус тоже есть. Конечно, для нас важны рекламные цели: люди сначала увидят, как наша продукция делается, а потом зайдут в наш магазин и купят что-нибудь. Конечно, для нас это на первом месте. Чуть сложновато будет из-за того, что рабочая неделя пятидневная: по субботам и воскресеньям экскурсий не будет.

По предприятию на валяльном комбинате экскурсию водит опытный сотрудник, которая досконально знает историю и технологию производства. Для разных категорий туристов существуют разные программы экскурсии: дошкольникам рассказывают одно, школьникам — другое, взрослым группам — третье.

«Организацию шопинг-туров мы оцениваем с положительной стороны — как для города, так и для предприятия в частности. Это будет являться скорее имиджевым шагом, чем методом поднять продажи», — отмечают на Кукморском заводе металлопосуды. Фото kukmor.livejournal.com

Начальник отдела маркетинга ОАО «Кукморский завод металлопосуды» Эльвира Бикеева тоже отметила, что частые экскурсии могут повлиять на работу предприятия, но в целом оценивает этот шаг как положительный:

— Организацию шопинг-туров мы оцениваем с положительной стороны — как для города, так и для предприятия в частности. Это будет являться скорее имиджевым шагом, чем методом поднять продажи. Экскурсия идет 30—40 минут, количество присутствующих — желательно не более 15 человек. Частое проведение экскурсий, конечно же, может сказаться на работе предприятия, но оно работает в круглосуточном режиме без выходных, и остановка производства в данном случае невозможна. К тому же предприятие считается опасным производственным объектом.