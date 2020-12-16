Компания Хайер

Общая информация

Haier — китайская компания, крупнейший в мире производитель бытовой техники. Создана в 1984 году как завод по производству холодильников.

Компания Haier пришла на российский рынок в 2007 году.

В 2014 году компания начала строительство своего первого российского завода на территории Камского индустриального парка «Мастер» в Набережных Челнах.

В Татарстане компания представлена юридическими лицами ООО «Хайер Фридж Рус», ООО «Хайер Лаундри Машин Рус», ООО «Торговая компания «Хайер Рус»".

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