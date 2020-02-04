«Один город, один завод, одна команда. И два Алексеича!»

Ирек Зиннуров о том, как создавался и благодаря кому сохранился его родной ВК «Синтез»

Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров написал для «Реального времени» колонку, состоящую из воспоминаний о родном для него ватерпольном клубе «Синтез» двух «Алексеичей» — Валерия Лелюха, тренировавшего взрослую команду «Синтеза», и Вячеслава Горюнова, у которого он занимался в детской команде. В этом вроде бы локальном сюжете отражена и история нашей страны в миниатюре — от энтузиазма 50—80-х годов до восстановления утраченного в 90-х.

Из «лягушатника» — в первую лигу



В прошлом году мы «широко отпраздновали в узком кругу» 45-летие казанского водного поло, которое целиком и полностью связано с командой, спортшколой, бассейном и предприятием «Казаньоргсинтез». Сейчас готовятся кинофильм и книга, посвященные памятным датам «Синтеза», которые снимут и напишут на основании бесед с нашими ветеранами. С воспоминаниями двух из них — Валерия Алексеевича Лелюха, который 20 лет тренировал взрослую команду «Синтез», и Вячеслава Алексеевича Горюнова, у которого я занимался в детской команде 1969 года рождения, я и хочу познакомить наших читателей.

Рассказ будет посвящен уникальному для России спортивному проекту, которым является наш ватерпольный «Синтез». Появившись 45 лет назад на базе заводского бассейна и заводской команды, команда добралась до побед в чемпионате и Кубке страны, а ее спортшкола выросла до статуса одной из главных кузниц кадров в России.

Вячеслав Горюнов: Изначально база для тренировок располагалась на улице Ахтямова, в самом первом бассейне в Казани. Тут надо сказать, что конкурентам мы уступали. Тот же Волгоград располагал 50-метровым бассейном, Саратов, да все Поволжье имело нормальные условия, а мы тренировались практически в лягушатнике. Всего четыре дорожки длиной 25 метров и очень небольшая глубина. Там страшно было плавая делать поворот от бортика — казалось, что заденешь головой дно. И там была секция водного поло при отделении плавания в спортшколе ДЮСШ №5. Мы тренировались четыре раза в неделю, что, конечно, было недостаточно.

Валерий Лелюх: Тут надо отметить тех людей, которые изначально стояли у истоков развития водного поло. Это прежде всего первый тренер Анатолий Христофорович Панаиоти. Он прошел всю войну, был увлеченным спортсменом, причем разносторонним, в том числе занимался легкой атлетикой, но нашел себя в водном поло. Развивал этот вид спорта, будучи учителем физкультуры, в естественных условиях, тренируясь на том же озере Кабан. И у него в одной из команд играл вратарем Олег Андреевич Новак, который вначале был директором спортшколы на лице Ахтямова. А уже в качестве руководителя городского спорткомитета он заинтересовал тогдашнее руководство казанского предприятия «Казаньоргсинтез» планами создания команды мастеров.

В. Горюнов: Да, в 1974 году открылся бассейн «Оргсинтез», что сразу дало гораздо больше возможностей. И там, с подачи руководства городского спорткомитета, была открыта отдельная спортшкола по водному поло, правда, первоначально она была вместе с прыжками в воду, будучи комплексной спортшколой. Мы, перебравшись в «Оргсинтез», какое-то время проводили совместные тренировки с игроками основной команды, играли контрольные матчи, что способствовало быстрому росту мастерства воспитанников. Более того, у них появилась цель: попасть в команду мастеров. Раньше же было непонятно, для чего тренироваться. У ребят появились первые успехи. Наш 1960 год рождения попал в юношеский финал чемпионата СССР, что стало приятной неожиданностью для всех. Для понимания, в первенстве России в те годы участвовало 24 (!) команды, не говоря уже об уровне первенства СССР. А на Спартакиадах вообще собиралось до сорока детско-юношеских команд.

«Устраивали спортсменов на завод… техничками»

В. Лелюх: В преддверии этих событий мы с Новаком ходили на прием к директору «Оргсинтеза» Владимиру Лушникову, рассказывали о водном поло, обосновывали необходимость создания команды, поскольку у нас подрастали местные воспитанники.

Открытие спортивного вуза помогло решить проблему с получением высшего образования с проживанием в институтском общежитии на первых порах, создавало материально-технический фундамент для формирования команды.

По поводу моего приезда в Казань. Тогда мы играли Спартакиаду школьников в Киришах Ленинградской области, и со мной пообщался Новак. Олег Андреевич уже возглавлял спорткомитет Казани и был недоволен уровнем развития водного поло в городе. Зачастую там играли бывшие пловцы, поскольку детские школы были объединены. Этот разговор и зародил во мне мысль о переезде. Затем мы снова пересеклись с Новаком, и у нас состоялся судьбоносный разговор с Олегом Андреевичем. И тогда он меня, чуть ли не силком, привез знакомиться с условиями, которыми располагала тогдашняя Казань. Уже было известно о строительстве здесь 50-метрового бассейна, об открытии спортивного института, создании команды. Вот тогда, благодаря настойчивости Олега Андреевича, я и переехал в столицу Татарии.

Фото rt-online.ru

Понятно, что в масштабах Союза, где были также команды из союзных республик — Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Украины, чьи команды играли в высшей лиге чемпионата СССР, наши достижения были не столь велики. Однако радовало, что мы пришли к ним собственными силами

Поначалу у нас не было специальных ставок для игроков, и мы выкручивались как могли. И в результате договорились о том, что для спортсменов будут выделены семь ставок техничек, чтобы они могли получать зарплату. Это была общепринятая практика в Советском Союзе при так называемых заводских командах и стало огромным подспорьем для наших игроков. Только с 1986 года мы получили возможность официально устраивать игроков команды на ставки спортсмена-инструктора. Также у нас появились штаты, что позволило укомплектовать команду администратором, врачом, массажистом.

Результаты не заставили себя ждать. В 1980 году мы стали чемпионами на первенстве РСФСР, сейчас это стало бы эквивалентно победе в чемпионате страны. Понятно, что в масштабах Союза, где были также команды из союзных республик — Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Украины, чьи команды играли в высшей лиге чемпионата СССР, наши достижения были не столь велики. Однако радовало, что мы пришли к ним собственными силами, поскольку костяк команды уже тогда составляли местные воспитанники 18—20 лет.

«Все шло к закрытию спортшколы… Если бы не помощь завода»

В. Горюнов: И вот наступили девяностые. Тогда была одна цель — удержать команды, ребят. На те же соревнования по стране мы выезжали, взяв с собой электрические плитки, чтобы сэкономить на питании. Из-за этого не было возможности выгонять ребят из секции в случае нарушения дисциплины. А бывали моменты…

В. Лелюх: Будучи ранее в системе школьного образования при РОНО, детско-юношеский спорт ни в чем не нуждался. Пока, и мы снова вынуждены вернуться к этой теме, не развалился Советский Союз. Все финансирование прекратилось, и обучение в спортшколе почти полностью легло на плечи родителей. Зарплату детским тренерам, и без того невеликую, постоянно задерживали, тренировок было мало, помню, с моим первым набором 1987 года рождения мы получали «воду» только три раза в неделю по 45 минут. Неудивительно, что в профессию не шли выпускники спортвузов, и всю тренерскую работу осуществляли ветераны.

В. Горюнов: Все уже шло к закрытию спортшколы, как происходило у многих, кто входил в систему того или иного спортобщества. Но мы были в ведении РОНО, а это система образования, и туда выделялись какие-то деньги, которые помогали выжить. Оставались мы, тренеры, работали на небольших зарплатах, плюс постепенно начал оказывать помощь родной завод, на плечах которого в то время, как и всегда, лежало существование мужской команды. Это было связано с тем, что было принято решение ориентироваться на собственных воспитанников, следовательно, своя школа была необходима. Так и выжили.

А в дальнейшем в Казани образовалась вторая команда, менявшая свое название, но это неважно. И «Химик», и «КАИ-КазУОР», и «Синтез-Академия», и «Синтез-УОР», как сейчас, — главное, что эта команда помогала удержать наиболее талантливых воспитанников в спорте, в родном городе, облегчить переход в главную команду республики. Это мы подсмотрели у конкурентов, когда в том же Волгограде создали вторую команду, потом в других городах, и у нас прочувствовали эту необходимость. Важно, что в Казани всегда было много перспективной молодежи. Помнится, я был вторым тренером сборной РСФСР, которая стартовала на Спартакиаде школьников Союза, и в составе было сразу шесть представителей спортшколы «Синтеза». А это же аналог нынешней сборной России по детям. Кстати, главным тренером тогда работал Владимир Захаров из Волгограда, который со временем перебрался в Казань, и при его руководстве наша основная команда «Синтез» добилась наивысших успехов в своей истории.

В. Лелюх: Всего этого мы могли лишиться, как, увы, многие наши коллеги из команд других городов, если бы в 90-е годы, во времена развала СССР, лишились поддержки нашего главного спонсора — завода «Казаньоргсинтез». Надо понимать, что и у завода были тяжелые времена, но там находили возможности для развития спорта.

