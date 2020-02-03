Зажиточный Петербург, проблемные Омск и Нижний и заждавшийся Новосибирск: 5 арен, которые ждет КХЛ

Впереди — тотальное обновление картинки со стадионов Континентальной лиги

Континентальная хоккейная лига из года в год позиционирует себя как вторая лига мира, однако часть ее команд по-прежнему играет в стареньких советских дворцах на 5 тысяч зрителей. Прошлой осенью с мертвой точки сдвинулись сразу четыре российских города, а на прошлой неделе тренд поддержал самый богатый клуб России — питерский СКА, начавший демонтаж старого СКК под строительство «самого крупного хоккейного стадиона в мире». Мы собрали пять новых сверхсовременных арен, которые должны вырасти в России в ближайшие годы, затмив «новоделы» нулевых. Через какие трудности пришлось пройти Новосибирску и Омску, чтобы начать строительство, почему Петербург не устроил далеко не старый ледовый дворец, чем удивит Россию Екатеринбург и когда получит свою арену Нижний Новгород — в материале «Реального времени» .

«СКА-Арена». Санкт-Петербург, ХК «СКА» (21 500 — 23 000 зрителей)

Новую арену для СКА в Петербурге решили строить еще три года назад. Тогда руководители армейского клуба Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг мотивировали это тем, что Ледовый дворец на проспекте Большевиков клубу не принадлежит, да и вообще он уже тесноват для такого «суперклуба».

Нынешняя арена питерцев вмещает 12500 зрителей, и не сказать, что она постоянно битком, хотя и часто бывает близка к этому. Однако желание Петербурга во всем обойти Москву и остальные города страны оказалось сильнее реальной необходимости в расширении, и потому вскоре в Санкт-Петербурге заявили, что стадион должен быть самым большим не только в России и Континентальной лиге, но и в мире. В хоккейной модификации новый дворец по плану сможет вмещать 21500 зрителей, а в концертном варианте — 23000 человек.

Петербургскую тягу к гигантизму мы уже видели ранее на примере строительства футбольного стадиона на Крестовском острове. «Стройка века» длилась 11 лет, и всосала в себя эта «черная дыра», по разным оценкам, от 47 до 50 миллиардов рублей.

Теперь у Санкт-Петербурга есть только три года, чтобы закончить новую арену в срок — здесь планируется принимать основные матчи чемпионата мира по хоккею в мае 2023 года. Не смутила Ротенберга и Тимченко и весть о том, что WADA наложила запрет на проведение крупных соревнований на территории России на 4 года.

К демонтажу СКК приступили в конце прошлой недели. Фото fontanka.ru

Под новую стройку было решено снести СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина, который в свое время считался одним из самых уникальных спортивных объектов Европы. Этот комплекс принимал в 80-е футбольные матчи «Зенита», именно в СКК в 1984 году ленинградский клуб обеспечил себе титул чемпиона СССР, разгромив «Металлист» — 4:1.



Официально строительство нарекли «реконструкцией», хотя от старого объекта изначально планировалось оставить лишь две скульптуры на входе. Однако после недавних событий, похоже, и они не уцелели.

К демонтажу СКК приступили в конце прошлой недели, и уже в первый день работ на площадке произошла трагедия — рабочий, проводивший сварочную срезку вантов, держащих кровлю, погиб в результате обрушения всей крыши и большей части стен СКК. В причинах ЧП еще предстоит разобраться следствию, но одной из них, возможно, послужили как раз сжатые сроки будущего строительства и связанная с этим спешка.

Площадь нового объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота — 49 метров. Как мы уже отмечали, в Питере заявляют, что арена СКА станет крупнейшей в мире, однако максимальная вместимость, например, многоцелевой японской «Сайтама Супер Арены» составляет 37 тыс. человек, в основном же она колеблется в пределах 19 — 22,5 тыс. человек (часть конструкций стадиона подвижна).

«Авангард-Арена». Омск, ХК «Авангард» (12 000 зрителей)

Возможно, самый проблемный клуб КХЛ, не обходившийся в последние лет 10 хотя бы без одного скандала за сезон, «Авангард» уже «по умолчанию» должен был иметь такую же проблемную арену.

«Омск-Арена» просуществовала всего 14 лет и пошла под снос после того, как новое руководство «Авангарда» провело анализ несущих конструкций стадиона, в результате которого выяснилось, что объект пошел трещинами, и если не принять меры, то беды не миновать.

По слухам, Роман Абрамович, выделивший средства на строительство этого стадиона, остался недоволен качеством работ при первом же своем посещении сооружения и вскоре подарил его Омской области.

Итак, анализ объекта показал, что реконструкции он не подлежит, и нужно строить заново. 25 апреля 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение о строительстве новой арены. В сентябре прошлого года «Омск-Арену» полностью снесли.

Новый проект, который представил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов примерно в те же дни, выглядит куда внушительнее и фундаментальнее, чем предыдущая коробка.

Новая арена должна занять площадь в 52 тысячи «квадратов» и будет пятиэтажной. Однако вместимость ее не такая внушительная, как хотелось бы — всего 12 тысяч посадочных мест. На фасаде стадиона будет изображена клубная символика — ястреб и стилизованная буква «А».

Главной особенностью новой арены Крылов считает возможность трансформировать прилегающую территорию, спортивный блок, фойе и подтрибунное пространство.

— Вот эта трансформация, быстрая, удобная — один из ключевых факторов, на которые мы обращали внимание, изучая мировую практику, — говорил функционер на презентации. — Здесь, на мой взгляд, один из самых удачных примеров — немецкая «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине, которая принимала и ЧМ по хоккею, и крупные соревнования по баскетболу, и большие концерты. Мы там побывали, ознакомились с технологией быстрой трансформации, пообщались с руководством и постарались нечто подобное применить при проектировании «Арены Омск».

Новое здание «Арены-Омск» также должно быть построено к 2023 году, когда в России намечено проведение молодежного чемпионата мира по хоккею. Хотя изначально на этот МЧМ претендовал лишь Новосибирск.



Но, судя по видеотрансляции, которая ведется в режиме онлайн на официальном сайте «Омск Арены», запущенном сразу после сноса старого здания, на стройплощадке ничего не происходит. Полностью расчищенное поле, огороженное заборами, и никакой строительной техники.

Арена УГМК. Екатеринбург, ХК «Автомобилист» (12 000 — 15 000 зрителей)

По принципу «чтобы что-то построить, нужно сначала что-то разрушить» подошли к делу и в столице Урала.

Для строительства новой арены «Автомобилиста» в Екатеринбурге пришлось снести один из символов города, телебашню, которая возводилась с 80-х годов, но так и не была достроена — и этот снос возмутил активных горожан. Технически же здесь все сделали по уму: дистанционно подорвали основание, и сооружение просто сложилось.

Впервые о необходимости переезда на более современную арену в Екатеринбурге заговорили еще в 2015 году. А тем временем реконструировали КРК «Уралец». Однако этот дворец стал слишком мал для тех амбиций, которые сейчас имеет «Автомобилист» под патронажем не менее амбициозной Уральской горно-металлургической компании (он вмещает всего 5 570 зрителей).



В 2016 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предполагал, что возведение такой арены обойдется в сумму не менее 10 миллиардов рублей.

— Дворец в Екатеринбурге нужен, — говорил он корреспонденту «Р-Спорт». — Арена на 12 тысяч мест — недешевое удовольствие, больше 10 миллиардов рублей. Мы подписали соглашение с главой КХЛ Дмитрием Чернышенко, он обещал помочь. У нас есть частный спонсор, который готов взять на себя треть расходов. Но если КХЛ нам поможет за счет выделения средств из федерального бюджета, отказываться не будем. Еще треть найдем (сами).

10 сентября прошлого года УГМК получил разрешение на строительство нового дворца, а 31 октября приступил к возведению стадиона — именно в этот день прошла официальная закладка первого камня.

Судя по видео, екатеринбургский проект ничуть не скромнее омского. Здесь предусмотрены сразу три яруса трибун, сетчатый металлический фасад медного оттенка в соответствии с фирменным стилем Уральской горно-металлургической компании и большой логотип генерального спонсора на крыше эллипсовидной формы. А на центральном фасаде установят большой медиаэкран.



Арена УГМК также будет трансформироваться в зависимости от мероприятия — 12 тысяч мест на хоккейных матчах и 15 тысяч — на концертах.

«Новосибирск-Арена». Новосибирск, ХК«Сибирь» (10 500 зрителей)

Самым многострадальным городом из нашего списка является, конечно же, Новосибирск, чей хоккейный клуб «Сибирь» вынужден выступать на древнем и сыплющемся «ЛДС» 1964 года постройки. Это самая старая арена КХЛ.

Поэтому вопрос строительства нового дворца в Новосибирске стоял остро как ни у кого в лиге. Лоббировать федеральное финансирование проекта в столице Сибири пытались последние лет семь и под эти цели подали заявку на проведение МЧМ-2023. С мертвой точки вопрос сдвинулся в мае 2018 года, когда стало известно, что Международная хоккейная федерация (IIHF) все-таки отдала право на проведение молодежного чемпионата мира сибирякам.

Но тут начался новый сериал под названием «ищем место под арену». Руководство города несколько раз переносило площадку под большую стройку, то «назначая» землю на берегу Оби рядом с замороженной станцией метро «Спортивная», то перенося ее в Военный городок в Октябрьском районе, то вновь возвращая на берег реки. На сегодня в Новосибирске наконец-то определились и с местом, и с проектом.

Последний для сибиряков спроектировала норвежская компания Space Group. Надо отметить, что прежде норвежцы стадионы для клубов КХЛ не проектировали, из иностранных в лиге были лишь финские и шведские проекты. Судя по эскизам, у Оби должна вырасти очередная «летающая тарелка» холодных металлических цветов со «снежной» символикой клуба.

Одна загвоздка: шестиэтажный спорткомплекс площадью свыше 55 тысяч квадратных метров будет вмещать всего лишь 10,5 тысячи зрителей, что непростительно мало для такого хоккейного города, как Новосибирск. Но сибиряки, похоже, рады и этому — лишь бы переехать наконец на новый стадион.



Из федерального бюджета на строительство арены будет выделено около 3 миллиардов рублей, остальное покроет область. В сентябре 2019 года началось забивание свай и доставка песка на стройплощадку.

Ледовый дворец на Стрелке. Нижний Новгород, ХК «Торпедо» (12 000 зрителей)

Строительство нового ледового дворца по соседству с футбольным стадионом «Нижний Новгород» на Стрелке до сих пор так и не начато, хотя еще прошлым летом губернатор области Глеб Никитин заявлял, что возведение нового дома для «Торпедо» может стартовать уже в 2019 году.

С тех пор руководство региона столкнулось с серьезным сопротивлением местных жителей, мотивировавших свой протест тем, что строительство арены погубит «святое место, украшенное собором Александра Невского, и испортит лицо города». «Это решение принял я лично»,— отвечал им главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов на очередных общественных слушаниях и напомнил, что для размещения арены рассматривались 13 участков, и вариант со Стрелкой оказался самым удачным.

По проекту, представленному в прошлом году, вместимость нового нижегородского стадиона составит те же 12 тысяч зрителей, и по всем параметрам он будет как минимум не хуже омского и екатеринбургского. Фото government-nnov.ru

Недовольны жители близлежащих районов и шумовым фоном, возникшим с появлением здесь футбольного стадиона. С возведением еще и хоккейной арены он, понятно, усилится.

Специалисты уже оценили стоимость строительства ледового дворца для «Торпедо» в 10,9 млрд. рублей. Об этом сообщил и.о. министра спорта и молодежной политики области Алексей Москвин. Причем большую часть затрат, по его словам, возьмет на себя Москва.

— Как нам сообщил на совещании губернатор Глеб Никитин, доля финансирования из федерального бюджета будет не менее 76%. Так правительство России вложит в строительство Ледового дворца 8 млрд. рублей, Нижегородской области останется порядка 3 млрд. рублей, — цитирует Москвина НИА-Нижний Новгород.

Однако в Нижнем намерены снизить свое участие в финансировании и вовсе до 4%, переложив практически все расходы на федеральный бюджет.

По проекту, представленному в прошлом году, вместимость нового нижегородского стадиона составит те же 12 тысяч зрителей, и по всем параметрам он будет как минимум не хуже омского и екатеринбургского. Фасад дворца будет сделан из светлых металлических материалов и стекла, а трибуны тоже будут двухъярусными.

Власти Нижегородской области рассчитывают построить новую ледовую арену к 800-летию столицы региона в 2021 году.