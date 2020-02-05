«Будем вынуждены реагировать» — владельцы АЗС предупредили о росте цен на бирже

Пока же в Казани бензин «народных марок» и дизельное топливо дешевле, чем у соседей

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила динамику роста цен на бензин и дизельное топливо за минувший год в шести регионах: Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Башкортостане, Ульяновской и Самарской областях. По итогам исследования оказалось, что Казань по-прежнему остается городом с одними из самых низких в округе цен на бензин и дизельное топливо. Но в 2020 году разница уменьшилась. Цены подравнялись за счет того, что на казанских заправках на ряд позиций за год они выросли сильнее, чем в сопредельных регионах. Чем обусловлено «отставание» от соседей и почему надежды на удешевление автомобильного топлива в этом году нет, «Реальному времени» прокомментировали эксперты.

Бензином Аи-92 и Аи-95 выгоднее заправляться в Казани, а Аи-98 дешевле всего в Уфе

В январе 2019 года бензин марок Аи-92 и АИ-95 был в Казани заметно дешевле, чем в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре и Уфе. У нас он стоил, соответственно, 40,62 и 41,01 рубля за литр, а самый дорогой бензин этих категорий был в Уфе (41,45 и 44,63 рубля соответственно).

Сейчас обстановка выравнивается, но Казань по-прежнему удерживает самую низкую цену среди соседей (правда, по марке Аи-95 делит свою позицию с Ульяновском). На 30 января 2020 года 92-й бензин в Казани и Ульяновске стоил 41,68 рубля (максимум зафиксирован в Уфе: 42,61 рубля). Аи-95 в Казани обходится в 44,38 рубля за литр, а лидирует по этому показателю все та же Уфа с 45,4 рубля.

Город Марка 28.01.2019 30.12.2019 30.01.2020 Динамика Казань 92 40,62 41,68 41,68 2,62% Наб. Челны 92 40,57 41,69 41,69 2,76% Нижнекамск 92 40,65 41,63 41,63 2,42% Альметьевск 92 40,48 41,65 41,65 2,90% Йошкар-Ола 92 41,01 41,90 41,95 2,29% Чебоксары 92 41,27 41,81 42,56 3,11% Ульяновск 92 41,02 41,48 41,68 1,62% Самара 92 41,27 41,98 42,10 2,00% Уфа 92 41,45 42,26 42,61 2,80%

За год в Казани Аи-92 подорожал на 2,52% — третий результат среди шести регионов. А вот Аи-95 у нас прибавил 2,66%, тогда как второе место занимают Чебоксары с ростом всего в 1,89%.



Город Марка 28.01.2019 30.12.2019 30.01.2020 Динамика Казань 95 43,23 44,34 44,38 2,67% Наб. Челны 95 43,17 44,37 44,39 2,83% Нижнекамск 95 43,26 44,34 44,39 2,61% Альметьевск 95 43,07 44,28 44,35 2,98% Йошкар-Ола 95 44,29 45,09 44,92 1,43% Чебоксары 95 44,34 45,18 45,18 1,90% Ульяновск 95 44,00 44,46 44,56 1,29% Самара 95 44,40 45,13 45,19 1,77% Уфа 95 44,63 45,39 45,44 1,83%

По стоимости Аи-98 столицу Татарстана в январе 2019-го обгоняли только Чебоксары (51,20 рубля в Чувашии против 49,85 в Татарстане). Ситуация не изменилась и через год. Бензин этой марки и сейчас в Казани один из самых дорогих: мы опять торжественно занимаем вторую строчку с 51,15 рубля. И снова нас обгоняют Чебоксары с 52,37 рубля за литр топлива. Самый дешевый 98-й бензин, как и в прошлом году, продается в Уфе: там он стоит 48,85 рубля.

Что касается годовой динамики, то бензин 98-й марки сильнее всего за год подорожал в Ульяновске: на целых 4,51%, с 46,97 до 49,09 рубля. В Казани этот показатель составил 2,61%, в Уфе 2,20%, в Чебоксарах 2,29%, в Самаре 0,86%.

Город Марка 28.01.2019 30.12.2019 30.01.2020 Динамика Казань 98 49,85 51,15 51,15 2,61% Наб. Челны 98 50,20 52,10 52,10 3,78% Нижнекамск 98 49,40 52,10 52,10 5,47% Альметьевск 98 50,20 50,20 50,20 0,00% Йошкар-Ола 98 48,89 49,99 49,99 2,25% Ульяновск 98 46,97 48,89 49,09 4,51% Самара 98 48,73 48,95 49,15 0,87% Уфа 98 47,80 48,85 48,85 2,20%

Самое дорогое дизельное топливо — в Чебоксарах, самое дешевое — в Казани

Дизельное топливо и в прошлом году в Казани было существенно дешевле, чем в других городах: ценник был почти на три рубля ниже, чем в Чебоксарах (45,08 против 48,05 рубля). В этом году казанские цены на дизельное топливо немного подтянулись к уровню остальных исследованных городов, но все равно наша цена остается самой низкой: 46,5 рубля в Казани, 46.66 — в Ульяновске, 47,1 — в Самаре, 47,25 — Уфе, 47,47 — в Йошкар-Оле, 48,07 — в Чебоксарах.

На это выравнивание поработал процентный рост стоимости ДТ за год: самым крупным он оказался как раз в Казани. У нас топливо подорожало на 3,15%, тогда как в тех же Чебоксарах — всего на 0,03%. При этом чувашская столица продолжает удерживать самые высокие цены: можно оценить, как велик оказался прошлогодний «запас».

Город Марка 28.01.2019 30.12.2019 30.01.2020 Динамика Казань ДТ 45,08 46,50 46,50 3,15% Наб. Челны ДТ 45,94 46,50 46,66 1,56% Нижнекамск ДТ 45,88 46,70 46,70 1,79% Альметьевск ДТ 45,95 46,77 46,77 1,78% Йошкар-Ола ДТ 47,29 47,67 47,47 0,39% Чебоксары ДТ 48,05 47,52 48,07 0,03% Ульяновск ДТ 45,65 46,53 46,66 2,23% Самара ДТ 46,47 47,02 47,10 1,34% Уфа ДТ 46,98 46,90 47,25 0,57%

Ирек Сулейманов, президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан, констатировал «Реальному времени» «самую тяжелую ситуацию» в сегменте ДТ на сегодняшний день: оно дорожает из-за недостаточного производства.

— В прошлом году были приняты постановления правительства о том, чтобы убрать с рынка топливо фальсифицированное и неавтомобильное (судовое, печное и т. д.). На некоторых заправках продавались такие нефтепродукты. И вот с этим видом топлива успешно борются, но вот заменить его качественным ДТ в полном объеме пока не получается. Выходит, что большая часть фальсификата и неавтомобильного топлива уже ушла с рынка, а производство ДТ осталось на прежнем уровне. Поэтому оно дорожает, — объяснил Ирек Сулейманов.

В январе цены на казанских заправках были статичными

Январь практически не внес серьезных корректив в цены на заправках по всему региону. В Казани единственным признаком жизни стало подорожание АИ-95 на 4 копейки.

В Йошкар-Оле подешевели дизельное топливо (на 0,62%) и Аи-95 (на 0,38%). Чебоксары продолжают показывать бодрый рост на дизельное топливо и Аи-95 — 1,79% и 1,16% соответственно. В Ульяновске хоть немного, но подорожало все (сильнее всего Аи-92 — на 0,48%, меньше всего Аи-95 — на 0,22%). В Самаре тоже рост на все оказался незначительным (максимум — Аи-98, на 0,41%), в Уфе на 0,75% подорожало дизельное топливо и на 0,83% — Аи-92.

Январь практически не внес серьезных корректив в цены на заправках по всему региону. Фото Олега Тихонова

«В России нет рынка розничной торговли нефтепродуктами как такового»

Ирек Сулейманов высказал «Реальному времени» свое экспертное мнение: то, что на казанских заправках цены на самый популярный бензин и дизельное топливо остаются ниже всех в регионе, во многом обусловлено тем, что только в Татарстане работает специальная структура, помогающая контролировать эти вопросы. Это Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ, которым руководит Роберт Гилязиев.

— Татарстан — единственный регион в Российской Федерации, где существует такая структура. Она собирает информацию, анализирует ее, рекомендует цены, взаимодействует с УФАС у нас в регионе. Вообще, в России нет рынка в розничной торговли нефтепродуктами как такового. Хорошо это, плохо ли — но это факт. Многие считают, что это правильно, потому что если вдруг случится галопирующая инфляция, то она потянет за собой все, в том числе и автомобильное топливо. Поэтому правительство приняло решение зафиксировать розничные цены в определенном коридоре. Оно дает всем участникам рынка условное разрешение повышать цену на уровне официальной инфляции. Или как в прошлом году: когда вырос НДС, мы получили право повысить цену на бензин в соответствии с этим ростом, плюс инфляция. Так мы маленькими шажками и идем к небольшому повышению, — рассказал Ирек Сулейманов.



70% розничной стоимости бензина в России — это фискальная составляющая

Сулейманов обращает внимание наших читателей на то, что, например, в Казахстане бензин вдвое дешевле, чем в России, при этом большую его долю Казахстан закупает в России.

— Это говорит о том, что очень большая фискальная составляющая заложена в цене на бензин в России — до 70%! С самого начала, начиная с добычи и заканчивая продажей. Это налоги, акцизы и прочее. На переработку и на реализацию в розницу наценка не такая большая. Поэтому бензин просто не может дешеветь дальше. Цена на него будет повышаться и дальше, равномерно и не более, чем на официально озвученный уровень инфляции.

Ирек Сулейманов сообщил «Реальному времени» о том, что за последние месяц — полтора наблюдается рост оптовых цен на топливо с заводов-производителей.

— Причину видим только лишь в том, что производство бензина в стране снижается, и поэтому на бирже он растет в цене. И мы будем вынуждены тоже на это отреагировать. Наша ассоциация в Татарстане структурно входит в Российский топливный союз. В рамках этого союза мы доводим всю информацию и до министерства энергетики, и до ФАС, информируя их о складывающихся перекосах, пытаемся как-то регулировать ценообразование. Но подчеркну еще раз: мы никогда не выступали за то, чтобы бензин дорожал, и не будем выступать.