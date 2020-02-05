«Будем вынуждены реагировать» — владельцы АЗС предупредили о росте цен на бирже
Пока же в Казани бензин «народных марок» и дизельное топливо дешевле, чем у соседей
Аналитическая служба «Реального времени» изучила динамику роста цен на бензин и дизельное топливо за минувший год в шести регионах: Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Башкортостане, Ульяновской и Самарской областях. По итогам исследования оказалось, что Казань по-прежнему остается городом с одними из самых низких в округе цен на бензин и дизельное топливо. Но в 2020 году разница уменьшилась. Цены подравнялись за счет того, что на казанских заправках на ряд позиций за год они выросли сильнее, чем в сопредельных регионах. Чем обусловлено «отставание» от соседей и почему надежды на удешевление автомобильного топлива в этом году нет, «Реальному времени» прокомментировали эксперты.
Бензином Аи-92 и Аи-95 выгоднее заправляться в Казани, а Аи-98 дешевле всего в Уфе
В январе 2019 года бензин марок Аи-92 и АИ-95 был в Казани заметно дешевле, чем в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре и Уфе. У нас он стоил, соответственно, 40,62 и 41,01 рубля за литр, а самый дорогой бензин этих категорий был в Уфе (41,45 и 44,63 рубля соответственно).
Сейчас обстановка выравнивается, но Казань по-прежнему удерживает самую низкую цену среди соседей (правда, по марке Аи-95 делит свою позицию с Ульяновском). На 30 января 2020 года 92-й бензин в Казани и Ульяновске стоил 41,68 рубля (максимум зафиксирован в Уфе: 42,61 рубля). Аи-95 в Казани обходится в 44,38 рубля за литр, а лидирует по этому показателю все та же Уфа с 45,4 рубля.
|Город
|Марка
|28.01.2019
|30.12.2019
|30.01.2020
|Динамика
|Казань
|92
|40,62
|41,68
|41,68
|2,62%
|Наб. Челны
|92
|40,57
|41,69
|41,69
|2,76%
|Нижнекамск
|92
|40,65
|41,63
|41,63
|2,42%
|Альметьевск
|92
|40,48
|41,65
|41,65
|2,90%
|Йошкар-Ола
|92
|41,01
|41,90
|41,95
|2,29%
|Чебоксары
|92
|41,27
|41,81
|42,56
|3,11%
|Ульяновск
|92
|41,02
|41,48
|41,68
|1,62%
|Самара
|92
|41,27
|41,98
|42,10
|2,00%
|Уфа
|92
|41,45
|42,26
|42,61
|2,80%
За год в Казани Аи-92 подорожал на 2,52% — третий результат среди шести регионов. А вот Аи-95 у нас прибавил 2,66%, тогда как второе место занимают Чебоксары с ростом всего в 1,89%.
|Город
|Марка
|28.01.2019
|30.12.2019
|30.01.2020
|Динамика
|Казань
|95
|43,23
|44,34
|44,38
|2,67%
|Наб. Челны
|95
|43,17
|44,37
|44,39
|2,83%
|Нижнекамск
|95
|43,26
|44,34
|44,39
|2,61%
|Альметьевск
|95
|43,07
|44,28
|44,35
|2,98%
|Йошкар-Ола
|95
|44,29
|45,09
|44,92
|1,43%
|Чебоксары
|95
|44,34
|45,18
|45,18
|1,90%
|Ульяновск
|95
|44,00
|44,46
|44,56
|1,29%
|Самара
|95
|44,40
|45,13
|45,19
|1,77%
|Уфа
|95
|44,63
|45,39
|45,44
|1,83%
По стоимости Аи-98 столицу Татарстана в январе 2019-го обгоняли только Чебоксары (51,20 рубля в Чувашии против 49,85 в Татарстане). Ситуация не изменилась и через год. Бензин этой марки и сейчас в Казани один из самых дорогих: мы опять торжественно занимаем вторую строчку с 51,15 рубля. И снова нас обгоняют Чебоксары с 52,37 рубля за литр топлива. Самый дешевый 98-й бензин, как и в прошлом году, продается в Уфе: там он стоит 48,85 рубля.
Что касается годовой динамики, то бензин 98-й марки сильнее всего за год подорожал в Ульяновске: на целых 4,51%, с 46,97 до 49,09 рубля. В Казани этот показатель составил 2,61%, в Уфе 2,20%, в Чебоксарах 2,29%, в Самаре 0,86%.
|Город
|Марка
|28.01.2019
|30.12.2019
|30.01.2020
|Динамика
|Казань
|98
|49,85
|51,15
|51,15
|2,61%
|Наб. Челны
|98
|50,20
|52,10
|52,10
|3,78%
|Нижнекамск
|98
|49,40
|52,10
|52,10
|5,47%
|Альметьевск
|98
|50,20
|50,20
|50,20
|0,00%
|Йошкар-Ола
|98
|48,89
|49,99
|49,99
|2,25%
|Ульяновск
|98
|46,97
|48,89
|49,09
|4,51%
|Самара
|98
|48,73
|48,95
|49,15
|0,87%
|Уфа
|98
|47,80
|48,85
|48,85
|2,20%
Самое дорогое дизельное топливо — в Чебоксарах, самое дешевое — в Казани
Дизельное топливо и в прошлом году в Казани было существенно дешевле, чем в других городах: ценник был почти на три рубля ниже, чем в Чебоксарах (45,08 против 48,05 рубля). В этом году казанские цены на дизельное топливо немного подтянулись к уровню остальных исследованных городов, но все равно наша цена остается самой низкой: 46,5 рубля в Казани, 46.66 — в Ульяновске, 47,1 — в Самаре, 47,25 — Уфе, 47,47 — в Йошкар-Оле, 48,07 — в Чебоксарах.
На это выравнивание поработал процентный рост стоимости ДТ за год: самым крупным он оказался как раз в Казани. У нас топливо подорожало на 3,15%, тогда как в тех же Чебоксарах — всего на 0,03%. При этом чувашская столица продолжает удерживать самые высокие цены: можно оценить, как велик оказался прошлогодний «запас».
|Город
|Марка
|28.01.2019
|30.12.2019
|30.01.2020
|Динамика
|Казань
|ДТ
|45,08
|46,50
|46,50
|3,15%
|Наб. Челны
|ДТ
|45,94
|46,50
|46,66
|1,56%
|Нижнекамск
|ДТ
|45,88
|46,70
|46,70
|1,79%
|Альметьевск
|ДТ
|45,95
|46,77
|46,77
|1,78%
|Йошкар-Ола
|ДТ
|47,29
|47,67
|47,47
|0,39%
|Чебоксары
|ДТ
|48,05
|47,52
|48,07
|0,03%
|Ульяновск
|ДТ
|45,65
|46,53
|46,66
|2,23%
|Самара
|ДТ
|46,47
|47,02
|47,10
|1,34%
|Уфа
|ДТ
|46,98
|46,90
|47,25
|0,57%
Ирек Сулейманов, президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан, констатировал «Реальному времени» «самую тяжелую ситуацию» в сегменте ДТ на сегодняшний день: оно дорожает из-за недостаточного производства.
— В прошлом году были приняты постановления правительства о том, чтобы убрать с рынка топливо фальсифицированное и неавтомобильное (судовое, печное и т. д.). На некоторых заправках продавались такие нефтепродукты. И вот с этим видом топлива успешно борются, но вот заменить его качественным ДТ в полном объеме пока не получается. Выходит, что большая часть фальсификата и неавтомобильного топлива уже ушла с рынка, а производство ДТ осталось на прежнем уровне. Поэтому оно дорожает, — объяснил Ирек Сулейманов.
В январе цены на казанских заправках были статичными
Январь практически не внес серьезных корректив в цены на заправках по всему региону. В Казани единственным признаком жизни стало подорожание АИ-95 на 4 копейки.
В Йошкар-Оле подешевели дизельное топливо (на 0,62%) и Аи-95 (на 0,38%). Чебоксары продолжают показывать бодрый рост на дизельное топливо и Аи-95 — 1,79% и 1,16% соответственно. В Ульяновске хоть немного, но подорожало все (сильнее всего Аи-92 — на 0,48%, меньше всего Аи-95 — на 0,22%). В Самаре тоже рост на все оказался незначительным (максимум — Аи-98, на 0,41%), в Уфе на 0,75% подорожало дизельное топливо и на 0,83% — Аи-92.
«В России нет рынка розничной торговли нефтепродуктами как такового»
Ирек Сулейманов высказал «Реальному времени» свое экспертное мнение: то, что на казанских заправках цены на самый популярный бензин и дизельное топливо остаются ниже всех в регионе, во многом обусловлено тем, что только в Татарстане работает специальная структура, помогающая контролировать эти вопросы. Это Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ, которым руководит Роберт Гилязиев.
— Татарстан — единственный регион в Российской Федерации, где существует такая структура. Она собирает информацию, анализирует ее, рекомендует цены, взаимодействует с УФАС у нас в регионе. Вообще, в России нет рынка в розничной торговли нефтепродуктами как такового. Хорошо это, плохо ли — но это факт. Многие считают, что это правильно, потому что если вдруг случится галопирующая инфляция, то она потянет за собой все, в том числе и автомобильное топливо. Поэтому правительство приняло решение зафиксировать розничные цены в определенном коридоре. Оно дает всем участникам рынка условное разрешение повышать цену на уровне официальной инфляции. Или как в прошлом году: когда вырос НДС, мы получили право повысить цену на бензин в соответствии с этим ростом, плюс инфляция. Так мы маленькими шажками и идем к небольшому повышению, — рассказал Ирек Сулейманов.
70% розничной стоимости бензина в России — это фискальная составляющая
Сулейманов обращает внимание наших читателей на то, что, например, в Казахстане бензин вдвое дешевле, чем в России, при этом большую его долю Казахстан закупает в России.
Ирек Сулейманов сообщил «Реальному времени» о том, что за последние месяц — полтора наблюдается рост оптовых цен на топливо с заводов-производителей.
— Причину видим только лишь в том, что производство бензина в стране снижается, и поэтому на бирже он растет в цене. И мы будем вынуждены тоже на это отреагировать. Наша ассоциация в Татарстане структурно входит в Российский топливный союз. В рамках этого союза мы доводим всю информацию и до министерства энергетики, и до ФАС, информируя их о складывающихся перекосах, пытаемся как-то регулировать ценообразование. Но подчеркну еще раз: мы никогда не выступали за то, чтобы бензин дорожал, и не будем выступать.
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