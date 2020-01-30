Мухаметшин выступил против репетиторов для школьников

Фото: Инна Серова

Против репетиторства резко выступил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с учителями, участвующими в проведении парламентского урока — 2020:

— Я считаю, что если есть программа общеобразовательной школы, педагог должен дать (в ее рамках, — прим. ред.) твердые знания! Что-то недодают, раз надо нанимать со стороны педагогов!

Глава республиканского парламента напомнил, что средства на репетиторов есть далеко не в каждой семье, а школа должна давать «глубокие, всесторонние знания, достаточные для того, чтобы поступить в вуз».

Ранее «Реальное время» сообщало, что учителя в школах зачастую открыто призывают учеников доработать учебный материал с репетитором.