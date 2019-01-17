Аренда со знаком минус: за неплательщиков-бизнесменов в домах казанцев платит бюджет?

За содержание пустующих площадей и арендаторов-должников управляющие компании взыскивают с Казгорисполкома

Фото: Роман Хасаев

Управляющие компании взыскивают с исполкома Казани убытки от принадлежащих городу помещений в жилых домах через суд. В результате «коммуналку» за пустующие либо сданные чиновниками нерадивым арендаторам помещения оплачивает городская казна, то есть налогоплательщики. Почему недвижимость приносит убытки вместо прибыли, а деньги из бюджета города перетекают на счета управляющих компаний, разбиралось «Реальное время».

Хронический неплательщик



За последний месяц — с середины декабря — в Арбитражном суде РТ состоялись заседания по четырем искам управляющих компаний к Казгорисполкому, в которых УК просят взыскать с города плату за жилищно-коммунальные услуги, включая плату за капитальный ремонт, в принадлежащих городу нежилых помещениях жилых домов. В первые рабочие дни нового года было подано два таких иска. Суммы взыскания различные — от нескольких десятков тысяч рублей до миллиона-полутора. И судя по опубликованным судебным решениям, такого рода иски практически всегда суд удовлетворяет.

— Мы часто судимся с исполкомом по этому поводу, — пояснил «Реальному времени» директор управляющей компании «ЖКХ «Гвардейская» Марат Файзуллин. — Это рядовая история: арендаторы не оплачивают ЖКУ, мы подаем в суд на собственника помещения, который по закону обязан нести бремя по его содержанию, а на основании судебного решения исполком закладывает необходимые суммы в бюджет и выплачивает нам.

Сейчас, к примеру, УК «ЖКХ «Гвардейская» судится с исполкомом за 800 тысяч рублей, которые задолжало арендующее у исполкома помещение казанское ООО «Сибинвестпром». С арендатора, судя по информации ресурса «Спарк-Интерфакс», взять нечего — ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей и зарегистрировано по адресу массовой регистрации, еще в 2017 году располагало в основном лишь заемными средствами.

За последний месяц — с середины декабря — в Арбитражном суде РТ состоялись заседания по четырем искам управляющих компаний к Казгорисполкому



Кроме того, как свидетельствует картотека арбитражных дел, оно и ранее не исполняло обязательств по оплате содержания и ремонта арендуемого помещения: в октябре 2017 года УК «ЖКХ «Гвардейская» выиграла аналогичный иск к исполкому на общую сумму 1,335 млн рублей, которую задолжали несколько арендаторов, в том числе и ООО «Сибинвестпром».



К рассмотрению нового иска суд по ходатайству исполкома Казани в декабре прошлого года в качестве третьих лиц привлек не только арендатора-неплательщика — ООО «Сибинвестпром», но и Следственное управление СК РФ по РТ, как соседей должника.



Выяснить, почему исполком продолжает заключать договоры аренды с хроническим неплательщиком, а «Сибинвестпром» продолжает арендовать площади, несмотря на неплатежеспособность, пока не удалось. Единственный телефон компании-арендатора не отвечает, а Казгорисполком еще не прислал ответ на запрос «Реального времени»…

Плата за то, что даром не надо

— Мы тоже часто взыскиваем плату за ремонт и содержание домов с арендодателя — исполкома, — подтвердил и директор УК «Заречье» Ильнур Хисматуллин. — Общую сумму исков я затрудняюсь назвать — их очень много наш юротдел готовит. Да и меняется она постоянно. Мы с неплательщиками работаем по стандартной схеме, в рамках порядка, который диктует законодательство: накопится у арендатора задолженность за ЖКУ за два месяца — направляем уведомление о необходимости оплатить, затем ждем еще не меньше месяца — и подаем в суд. В итоге от образования долга до начала судебного разбирательства проходит 3-4 месяца.

Нередко с исполкома приходится взыскивать долги не из-за того, что арендатор не платит, а из-за того, что арендатора вовсе нет и помещение простаивает



По словам Хисматуллина, нередко с исполкома приходится взыскивать долги не из-за того, что арендатор не платит, а из-за того, что арендатора вовсе нет и помещение простаивает. Хорошо сдаются, по его словам, помещения в домах, стоящих на первой линии вдоль дорог, около остановок общественного транспорта — где проходит большой поток людей. Там предприниматели активно открывают магазины, парикмахерские и т. п. А вот во дворах, особенно в помещениях бывших общежитий, арендные площади часто простаивают. «Сказывается контингент, — пояснил директор УК, — да и ветхое состояние помещений, необходимость дорогостоящего ремонта отталкивают арендаторов».

Помещение пустует, а отопление в нем работает, убирать места общего пользования и двор приходится, но собственник — исполком — плату за ЖКУ обычно не вносит, пока нет судебного решения.

— Возможно, в исполкоме перестраховываются либо не могут по закону перечислить деньги, — рассуждает Хисматуллин. — Так или иначе в конце концов плата поступает на счет.

Судя по уже завершенным судебным делам, такой порядок приводит к дополнительным убыткам для бюджета

Спасение — в аренде со скидкой?

Судя по уже завершенным судебным делам, такой порядок приводит к дополнительным убыткам для бюджета. Кроме собственно платы за содержание и ремонт дома, с исполкома взыскиваются пени — за просрочку, судебные издержки управляющих компаний и немаленькая госпошлина, так что общий размер взыскания может превышать сумму долга в сотни тысяч рублей.

Что по этому поводу думают в исполкоме, пока неизвестно. А Ильнур Хисматуллин говорит, что чиновники борются за снижение затрат:

— Исполком проводит аукционы и для непривлекательных и ветхих помещений снижает арендную плату или устанавливает ее в льготном размере на первый год.