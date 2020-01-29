Как можно прожить без «Спартака» и ЦСКА, «Динамо» и «Зенита»

«Минька» — лучшее, что есть в российском футболе

Сегодня сборная России стартует в квалификационном турнире чемпионата мира по мини-футболу. Нашим футболистам нужно успешно сыграть в Хорватии с тремя соперниками, чтобы отправиться защищать звание вице-чемпионов мира, завоеванное в 2016 году. «Реальное время» рассказывает о наших ожиданиях, чтобы они не стали в итоге нашими же проблемами, а также о прежнем и нынешнем состоянии «миньки» в России.

В мини-футболе мы вторые в мире и третьи в Европе



Сегодня в хорватском Осиеке начнется отборочный турнир на выход в финальную часть чемпионата мира. Сборная России последовательно сыграет с командами Словакии, Азербайджана и Хорватии. Первое место в группе гарантирует участие на чемпионате мира, который пройдет в Литве в сентябре этого года. Рассматривать другие варианты смысла нет, хотя соперники серьезные. Тот же Азербайджан полностью ориентирован на южноамериканский рынок, и в футболках местной сборной против россиян выйдут преимущественно бразильцы.

Ранее за это пеняли и сборной России. Даже «Синара» из Екатеринбурга, команда президента футбольного ФК «Урал» Григория Иванова, долгое время принципиально не приглашавшая бразильцев, прибегла к помощи Жоржиньо. По этому поводу известный блогер Юрий Дудь не отказал себе в удовольствии пнуть российскую «миньку», постенав полтора года назад, что в сборной России одни бразильцы. Всего за последние 12 лет бразильцев было восемь, но сейчас это неактуально. В сборной только Робиньо, Ромуло и Эдер Лима, поскольку после ЧМ-2016 ушли Густаво и Пеле Жуниор, а после ЧЕ-2018 — и Эскердинья.

В стартовавшем сезоне многие клубы были вынуждены переориентироваться на «внутренний рынок», и только «коммунисты» (игроки МФК «КПРФ») Паулиньо (Бразилия), Веласко (Испания), Гелсон (грузинский бразилец) и названный Ромуло выделяются в общей массе. Впрочем, это и неудивительно, если вспомнить, что коммунистическим гимном всегда был «Интернационал».

Болельщики, интересующиеся мини-футболом только во время крупных международных турниров, обнаружат, что в актуальной Премьер-лиге нет многолетних лидеров по этому виду спорта. Помимо «Динамо» (11 чемпионств), нет в живых «Дины» (10 побед) и «Спартака» (одно чемпионство). «Динамо», президентом которого был рано ушедший из жизни Константин Еременко, подорвал кризис банка «Югра», главного спонсора, у которого отозвали лицензию. Другой суперклуб, существовавший на средства президента Сергея Козлова, канул в лету в качестве ИФК «Дина» — «Императорского футбольного клуба». А «Спартаки» в российском мини-футболе умирали с пугающей периодичностью, как и другие собратья с громкими именами: «Зенит», «Торпедо», ЦСКА.

В нынешней Суперлиге «выжили» только «Синара» (две победы), «Газпром-Югра» из Сургута, «Норильский никель» и «Тюмень» (по одному чемпионству). Причем «Тюмень» — это детище футбольного функционера Александра Попова, который вначале поставил на ноги мини-футбольный клуб и уже 11-й год руководит одноименным футбольным клубом «Тюмень» (сейчас выступает в ПФЛ). Кроме них, играют также КПРФ, «Динамо-Самара», грозненский «Беркут» и сразу две команды из Республики Коми: «Ухта» и «Новая генерация» из Сыктывкара.

В нынешней Суперлиге «выжили» только «Синара», «Газпром-Югра» из Сургута, «Норильский никель» и «Тюмень». Фото mfkviz.ru

На первом ЧМ по мини играли Брайан Лаудруп, Беллуми и Дирсеу

«Нагнав страху» перечисленными проблемами, мы просто хотели рассказать об актуальном состоянии «миньки» в России, которой пришлось развиваться во времена полного развала в стране, политического и экономического. Тем не менее в футбольной линейке России мини-футбольная сборная занимает одно из ведущих мест, как с исторической точки зрения, так и актуальной. Прямо сейчас россияне -вице-чемпионы мира, плюс третьи по итогам последнего чемпионата Европы. В целом, в копилке сборной две медали на чемпионатах мира, десять медалей чемпионатов Европы, и одна из них золотая. Первых успехов россияне добились уже через шесть лет после начала развития этого вида спорта в стране.

Первый чемпионат мира состоялся в 1989 году без участия советских мини-футболистов. «Миньщиков» приняла Голландия, чья сборная в итоге финишировала второй. Чемпионом стала Бразилия, а третье место заняла сборная США, и это была… самая именитая сборная того турнира. Многие ее игроки стали в дальнейшем известными футболистами, только уже в классическом футболе. Звезды футбола были и в других сборных — Брайан Лаудруп и Ларс Ольсен в Дании, Лахдар Беллуми в команде Алжира, знаменитый Дирсеу в Бразилии, но в целом уже первый мини-футбольный ЧМ показал, что классический и футзальный варианты различаются очень серьезно.

Но в СССР брать мини-футболистов было неоткуда, и на первом чемпионате Союза сыграли представители классического футбола, стареющие либо неудачливые. И вот они и произвели фурор в мировом и европейском мини-футболе. Это сказано не для красного словца. На чемпионате РСФСР 1990 года играла будущая элита российского мини. Надо напомнить, что по уровню стартов это была пятая на то время лига в стране — высшая, первая, буферная, вторая и чемпионат КФК (коллективов физкультуры). Среди команд КФК были московские клубы КСМ-24 и «Мослифт», а также «Металлург» из Алдана, в составе которого было десять (!) будущих футболистов сборной России, а Александр Верижников, Михаил Дубинин, Наиль Закеров, Юрий Маслаков, Алексей Усков на пятерых завоевали восемь наград мировых и европейских чемпионатов.

В первом и последнем чемпионате СССР сыграли перечисленные игроки, а также уже 42-летний Рафик Али-Заде из бакинского «Нефтчи» и 20-летний Михаил Землинский из рижского СКИФ-«Форум». В Латвии «минька» не стала серьезно развиваться, и Землинский остался в классическом футболе, став легендой «Сконто», участником чемпионата Европы 2004 года, а затем и депутатом Сейма. А вот большая часть тех, кто попробовал «миньку», там и осталась. Причем, в отличие от большого футбола, откуда перед развалом СССР ушли команды Грузии и Прибалтики, в мини-футболе играли «Рица» из грузинского Сухуми, таллинский «Маяк», в первом и последнем чемпионате СНГ 1992 года сыграл еще и «Менск» из Беларуси с Леонидом Кучуком в составе.

Там сыграла даже команда с удивительным названием «Прихожане» из Екатеринбурга. Времена были такие, в спорт входили в том числе и с благословенья Божия. В 1993 году уже в большом футболе сыграла команда «Реформация» из Абакана, которую содержали за счет местной протестантской церкви.

Большая часть тех, кто попробовал «миньку», там и осталась. Фото mf38.ru

«Дину» создали спустя день после путча

22 августа 1991 года, на следующий день после окончания путча, в Москве был создан клуб, который станет в будущем суперклубом с супершколой. С одной стороны, соберет в свои ряды всех сильнейших миньщиков России и не только, с другой — создаст первую в стране школу, которая будет готовить резерв для половины клубов страны.

Речь, конечно, о МФК «Дина», названном по имени супруги хозяина клуба Сергея Козлова. Из Днепропетровска в ее первый состав были приглашены Солодовник и Константин Еременко, ставший легендарным мини-футболистом, из Молдавии взяли Долгарева и Кощуга. Клуб пополнили также известные футболисты ленинградского «Зенита» Степанов и Чухлов, чемпионы СССР 1984 года. Кстати, в том сезоне попробовал свои силы в мини и их партнер Михаил Бирюков, но у него не пошло. Зато очень хорош был 37-летний Александр Распутин из «Ростсельмаша», увы, слишком возрастной для нового вида спорта. Который (вид спорта) ярко демонстрировал потенциальным спонсорам: здесь можно быстро достичь успеха.

В 1992 году призером чемпионата России стала команда из Новоуральска, год спустя — Челябинск с Ринатом Билялетдиновым, будущим тренером «Рубина», в составе. Но самое любопытное, что основа той команды в 1982 году защищала цвета «Локомотива» из Челябинска, став препятствием для казанского «Рубина», стремившегося в первую лигу чемпионата СССР.

1993 год стал любопытным трижды. Во-первых, была предпринята попытка создать суперклуб из очень сильных в прошлом «макси-футболистов». МФК «Саргон» из Москвы под руководством известного спартаковского функционера Ивана Варламова собрал экс-спартаковцев Морозова, Новикова, Сидорова, плюс Колядко из ЦСКА, динамовца Якубика, Ильина из «Локомотива». По именам это была команда-мечта. Своим примером доказавшая, что большим футболистам, за редким исключением, нечего делать в мини. Второе: была создана команда МФК «Спартак» — ее хозяева решили использовать бренд популярного клуба. В первом составе были очень серьезные в прошлом игроки — Каюмов и Кужлев, в итоге оставшиеся в новом для них виде спорта. В-третьих, в сам мини-футбол начали приходить молодые игроки с очень неплохим футбольным бэкграундом.

Общее впечатление тех лет: команду можно создать в любом месте, путь от рождения до высшей лиги можно преодолеть максимально быстро, и не сказать, что это очень дорого. В итоге, например, мини-футбольную команду создали не в областном центре в Красноярске, а в провинциальном Емельяново, привлекая туда бывшего бомбардира «Рубина» Вадима Попова, будущего игрока «Рубина» Сергея Булатова, и с их помощью выйдя в вышку. В Казани, кстати, также попробовали создать команду по мини-футболу «Космос», в самом городе в 1991 году состоялся первый турнир — Кубок Центрального стадиона с участием 14 команд, в одной из которых играл и автор этого материала. В 1997 году появился самый известный МФК в Казани — «Приволжанин». В Татарстане футбол развивался также в Зеленодольске («Диана») и Нижнекамске («Шинник»).

Общее впечатление тех лет: команду можно создать в любом месте, путь от рождения до высшей лиги можно преодолеть максимально быстро, и не сказать, что это очень дорого. Фото mf38.ru

Футболист МФК «Спорт-Экспресс» затем тренировал Динияра Билялетдинова

В Москве даже создали команду под патронатом газеты «Спорт-Экспресс», причем это был первый, но не последний опыт подобного финансирования. У игрока того «СЭкса» Сергея Фонарева позже будет делать первые шаги во взрослом футболе 16-летний Динияр Билялетдинов, выступая за полулюбительскую команду «Петровский замок». Попробовали себя в новом виде спорта представители футбольной школы «Чертаново», а также новички из МФК «Торпедо».

Ханты-Мансийский автономный округ просто влюбился в мини-футбол, породив команды в Когалыме, Нефтеюганске, Сургуте, Югорске. Но столицами российского мини обозначили себя Санкт-Петербург (без особой удачи и отдачи), Москва и Екатеринбург.

Отец уральского мини — Григорий Иванов, президент ФК «Урал», где он является наемным работником, а вот в мини-футбольной команде «ВИЗ-«Синара» Иванов был и президентом, и создателем, и кормильцем, то есть един в трех лицах. В его спортшколе начинал свой путь в спорте Олег Шатов, ныне полузащитник «Зенита», один из первых, кто пришел в соккер через «миньку». Такими же футболистами можно назвать зенитовца Алексея Игонина (МФК «Полесье»), казанца Руслана Мухаметшина, звезду «Монако» Александра Головина, а также известного в прошлом Виктора Булатова, блиставшего в московском «Спартаке» у Олега Романцева. Да и наставник нашего «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев в последнем своем игроцком сезоне выступал за МФК «Приволжанин», а его недавний подопечный Артур Гилязетдинов уже через «миньку» пришел в профессиональный футбол.

В 1996 году сборная России становится бронзовым призером чемпионата мира, пропустив вперед только признанных фаворитов — Бразилию и Испанию. В матче за третье место мы обыграли Украину. Наши недавние соотечественники пережили потерю Еременко и Солодовника, вырастив новых звездочек, а вот в той же Молдове, у которой было два клуба в первом и последнем чемпионате СССР, достойной смены не выросло — она проиграла российской сборной со счетом 0:31(!).

В том же году в вышку чемпионата России вышел питерский «Зенит», а вылетел из нее «Спартак», которого от финансовой кончины не спасло даже объединение с другой московской командой «Новорусь». Увы, но состав участников высшей лиги в итоге так и не станет усладой для патриархального болельщика футбола. Когда появятся ЦСКА, новый «Спартак» и легендарное «Динамо» с новым президентом клуба Константином Еременко., тут же умрут «Зенит» и «Торпедо».

Еременко сам будет подбирать состав, благо новичков знал по противостоянию с ними на площадке. Обе новорожденные команды победят друг за другом в розыгрыше чемпионатов России, прерывая гегемонию «Дины». В 2001 году «Спартак» — чемпион, в 2002-м — «Динамо», которое начнет новую эру доминирования в российском мини-футболе.

Отец уральского мини — Григорий Иванов, президент ФК «Урал», где он является наемным работником, а вот в мини-футбольной команде «ВИЗ-«Синара» Иванов был и президентом, и создателем, и кормильцем, то есть един в трех лицах. Фото mfkviz.ru

Первым пришло «Единство», затем монархия, а победили… коммунисты

В 2000 году, кстати, в мини-футбол проникнет политика. Известный бизнесмен из Питера Сергей Амелин назвал свою команду «Единство» в честь будущей партии «Единая Россия». Российская «Партия жизни» тоже пытается развивать мини-футбол в рядах членов своей партии — к примеру, в Казани создается любительская команда с таким названием под руководством Владимира Ряузова. Затем Сергей Козлов добивается для своего клуба права носить название «Императорский футбольный клуб «Дина». Вскоре Амелин создаст уже футбольную команду «Динамо», тем самым потеряв интерес к мини, и здесь в партийной борьбе победят коммунисты, поскольку единственный клуб, существующий до сих пор на партийные средства, это КПРФ.

Российский футбол достигает такого авторитета, что наши футболисты (Абянов, Бодренко, Душкевич, Юдин) бригадным подрядом полетели в Азербайджан, чтобы сделать там чемпионом страны местный «Туран Эйр». Затем казанский тренер Ренат Камалетдинов успешно тренировал в Казахстане. Увы, если наши соседи Азербайджан и Казахстан приглашали российских игроков и тренеров, то сейчас они ориентированы на Бразилию и не собираются отказываться от этого пути. А как иначе, если Казахстан финиширует на четвертом месте в Европе и выигрывает клубную Лигу чемпионов, а Азербайджан обыгрывает здесь Францию?

В 2003 году «Приволжанин» вылетел из высшей лиги, но его экс-капитан Дмитрий Благов все равно остался в ней, выступая на новую московскую команду «Арбат». История ее создания похожа на многие другие. Играли в компании известные футболисты (Дасаев, Атаулин, Горлукович, Хидиятуллин, Ярцев) с бизнесменами, которые решили реализовать идею о создании команды. Жила она до 2006 года, когда государство решило внести в законодательство изменения, связанные с казино. В итоге развлекательный комплекс «Арбат» свернул свой спортивный проект.

Это реалии российского мини-футбола: легко пришел — легко ушел, команды достаточно просто создаются и умирают. Поэтому нельзя говорить о стабильности развития дел в мини-футболе. Нет ни одной команды из Питера, большой мини-футбол ушел из Поволжья (Саратов, Нижний Новгород, где профессиональная команда была создана на средства местной спортивной газеты «Футбол-хоккей Нижнего Новгорода»). Казань трижды создавала мини-футбольные команды — «Космос», «Приволжанин» и «Ядран», но сейчас город остался без профессионального мини-футбола, как и соседи в Башкортостане, у которых приказало долго жить «Динамо-Тималь». Нет больших команд в Нечерноземье, Московской области, а ведь именно эти регионы, наряду с Питером, являются школами подготовки видных «миньщиков». При всем уважении к югу России, ни Грозный, ни Махачкала, где раньше был клуб Суперлиги, наличием талантов не славились, как и Республика Коми, нынешний лидер по количеству команд Суперлиги.

