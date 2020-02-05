Айгуль Михневич: «Белорусские «синтоновцы» жили более насыщенной жизнью, чем челнинские»

В очередной колонке для «Реального времени» супруга белорусского политика и предпринимателя, сооснователя компании-разработчика культовой компьютерной игры World of Tanks Айгуль Михневич вспоминает первое знакомство с деятельностью основанного в 1983 году клуба практической психологии «Синтон». На примере нескольких случаев из своей биографии она показывает важность развития коммуникаций в коллективе и вновь доказывает, что белорусы — это особенные люди.



Синтон

Еще в ранние студенческие годы в мои руки попала книга психолога Николая Козлова, который создал клуб под названием «Синтон». Один из его филиалов был в Набережных Челнах. Я попала туда в день открытия.

В ответ на вопрос: «А где же господин Козлов?», — на меня посмотрели так, словно я спросила в новом храме: «А где же Бог? Его сегодня не будет?». Его в тот день не было. Да и потом тоже.

Мне нравилось все, чему нас учили. Тренинги были интересные, глубокие. До сих пор вспоминаю с благодарностью эти занятия и их руководителя. А каких людей я там встретила! Отличная была компания!

Уехав в Минск, стала искать такой же клуб, и нашла.

Белорусские «синтоновцы» жили гораздо более насыщенной жизнью, чем челнинские.

Наши встречи проходили минимум два раза в неделю. Одно занятие с тренером в клубе, а другое — «домашка» — у кого-нибудь из группы, где мы отрабатывали полученные знания и навыки.

Я очень быстро подружилась со всеми. Там же встретила лучшую подругу, которая мне ближе, чем сестра, несмотря на то, что в данный момент между нами тысячи километров. Повторюсь: я очень люблю белорусов. Для меня они особенные.

Помимо регулярных встреч два раза в неделю, у нас были и другие мероприятия. Мы смотрели и разбирали фильмы вместе с тренерами, приезжавшими из разных стран. Играли в ролевые игры, а потом обсуждали, как это было и кто что чувствовал. Обратная связь очень важна, как для организаторов, так и для самих участников, так как именно в этом процессе можно много узнать о себе, лучше проработать то, что не всегда удается сделать в личной терапии.

Несколько занятий запомнились особенно.

Клуб под названием «Синтон» создал Николай Козлов. Фото samopoznanie.ru

Начну с игры «Красное и Черное»



Этот тренинг нужен для того, чтобы показать людям, насколько важно сотрудничать, помогать друг другу по жизни, даже являясь конкурентами.

Цель игры — заработать.

Даются разные комбинации поведения, когда игроки ставят на «красное» или «черное», зарабатывают или теряют.

Эта игра на выявление лидера, умение согласованно вырабатывать и принимать стратегически верное командное решение. Игра позволяет выйти на такое понимание командного взаимодействия, при котором другая команда воспринимается не как соперник, а как партнер. В игре существует выигрышная для обеих команд стратегия, когда обе команды начинают ставить на «красное». Такая стратегия приводит к выполнению главной задачи, — разбогатеть не за счет другого, отнимая у него ресурсы, а за счет консолидированных усилий совместно наращивать эти ресурсы с пользой для себя и других.



У нас было несколько команд, несколько лидеров. Я помню глаза тех, кто старался утопить соперников, и тех, кто стремился к сотрудничеству. Совершенно разная энергетика, другой настрой. Мы победили, протягивая друг другу руки с добром в глазах. Проиграли те, кто топил.

Той же тактики я придерживаюсь в жизни. У меня нет конкурентов. Я благодарна всем, кто работает в той же сфере, что и я. Подробнее об этом расскажу, когда начну цикл рассказов о жизни на Кипре.

Этот тренинг нужен для того, чтобы показать людям, насколько важно сотрудничать, помогать друг другу по жизни, даже являясь конкурентами. Фото kadrek.ru

Игра «Катастрофа на воздушном шаре»

Я играла в нее дважды. И дважды мы тонули, так как в одной команде было слишком много лидеров. Никто не желал уступать.

Игра о том, как важно иногда быстро договориться, согласиться даже с самыми абсурдными доводами самого несговорчивого человека в команде, но выжить.

В начале объявляется о том, что мы находимся на воздушном шаре, у которого кончается топливо. Впереди остров, под шаром акулы. В руках список предметов, которые можно выкинуть с шара, чтобы долететь до острова. Игроки должны определить очередность выбрасывания предметов. Времени на обсуждение дается очень мало. Важно успеть договориться до его окончания. У всех свои ценности. И именно это создает самые большие трудности в процессе переговоров.

«Мой хороший старт»

Во время этого тренинга мы должны были научиться направлять негативную энергию в позитивное русло, на изменения в себе.

Нам дали время, чтобы расписать свои отрицательные качества, которые хотелось бы изменить в себе. Потом все желающие становились перед аудиторией, которая старалась разозлить человека всеми возможными способами (без рукоприкладства, конечно).

Легче всего было закидать героя всякого рода оскорблениями. Многие уходили в слезах. Разозлившись, участник тренинга должен был сказать фразу «Это мой хороший старт». На этом его мучения заканчивались.

В конце мы кормили друг друга мандаринками, чтобы закрепить эффект.

Однако не все хотели меняться, написав список своих недостатков. Нас было двое. Я и еще один парень, сидевший где-то сзади и с интересом наблюдавший за происходящим.

Он молча смотрел на то, как на меня сыпались оскорбления, а я только смеялась в ответ, так как этим меня не возьмешь. Были и другие способы, но у аудитории так ничего и не получилось.

Внезапно раздался голос с заднего ряда:

— Отстаньте вы от Айгуль! Не хочет она меняться. Ей и так хорошо.

И он был прав. Я ходила в «Синтон» не для того, чтобы менять что-то в себе, а для того, чтобы познать себя и научиться принимать со всеми достоинствами и недостатками.

У каждого из нас есть положительные и отрицательные качества. Счастлив тот, кто способен увидеть и принять свою теневую сторону. Мы можем себя корректировать, контролировать свое поведение. Меняться — вряд ли…

У каждого из нас есть положительные и отрицательные качества. Счастлив тот, кто способен увидеть и принять свою теневую сторону. Фото vk.com/belsyntone

Тот парень, кстати, даже не пытался встать перед аудиторией. Ему это было не нужно. Он не боялся быть белой вороной — еще одно полезное качество, которое вызывало уважение.

За 2 года жизни было пройдено много всего интересного. В том числе циклы тренингов «Трудные игры» и «Королевство». Во время последнего группа разделилась на два лагеря. Помню, как после очередного занятия мы собрались в ресторане, чтобы обсудить дальнейшую стратегию игры. Нас было две королевы, два короля и два премьер-министра.

— Что вы на это скажете, ваше величество? — обратилась я к своему королю.

Нас всех разбирал смех. Мы боялись, что работники ресторана рано или поздно вызовут-таки скорую. Но все обошлось.

Рюкзак на 2 миллиона долларов

В «Синтоне» сложилась большая дружная компания, которой мы собирались помимо клубных встреч.

Мы отмечали вместе дни рождения, выезжали на пикники, ходили в гости друг к другу.

С этими ребятами связан один интересный случай, который мы между собой называем «Дело адмирала».

Однажды мы собрались, чтобы отметить день рождения одного из наших товарищей. Непонятно каким образом к нам привязался очень странный парень, который выдавал себя то за адмирала, то за майора КГБ, то еще за кого-то. Он был явно не в себе. Грешно смеяться над больными, но нам было весело.

Погуляв в одном из общественных заведений города, мы кое-как отделались от этого парнишки и поехали продолжать праздновать к одной из наших девочек.

Вскоре «адмирал» стал названивать имениннику и жаловаться, что его рюкзак потерялся. Мы понятия не имели, где он мог его оставить, но решили подшутить над ним и над парнем, которого с нами не было в тот вечер.

«Позвони по этому номеру. Он знает, где твой рюкзак», — написали мы «адмиралу», указав номер телефона того бедолаги.

А через несколько дней нас всех вызвали в милицию для дачи показаний в качестве свидетелей по делу о пропавшем рюкзаке, в котором якобы было 2 миллиона долларов.

Это стало очередным поводом для веселья.

Не знаю, кто надоумил «адмирала» заявить, что в рюкзаке была такая огромная сумма. Видимо, он надеялся, что так пропажа найдется быстрее.

Все это было очень-очень давно. Я не знаю, чем сейчас живет этот клуб. Фото vk.com/belsyntone

На весь Минск — 43 Айгуль



На допросы нас вызывали раза два.

Приехав в первый раз, я получила книгу, которую одалживала подруге. Она передала мне ее через милиционера, который нас допрашивал.

Во время второго допроса смеялся весь этаж.

— А налоговая в курсе, что какой-то парень запросто носит в рюкзаке 2 миллиона долларов? Он вообще заплатил с них что-то государству? — спросила Виктория.

— Знаете, я бы на вашем месте убрала эту картину со стены, если хотите продвижения по службе. Водопад по фэн-шуй в вашем случае только навредит. Мой вам совет: повесьте портрет более высокого начальника, а еще лучше — президента, — сказала я, едва оказавшись в кабинете следователя.

Это как-то сразу расположило его ко мне. Перед этим он уже успел пообщаться с нашими девочками, которые здорово подняли ему настроение, в том числе пококетничав с ним шутливо.

Протоколы наших допросов носили на распечатку лишь слегка изменяя, так как все мы говорили одно и то же.

— Ой, а может быть вы мне скажете, сколько девушек по имени Айгуль зарегистрировано в Минске?

— Легко! — ответил он улыбаясь и открыл базу данных.

Оказалось, что в тот момент нас было целых 43, разных возрастов.

Нашел «адмирал» свой рюкзак или нет, мне неизвестно. Больше нас на допросы не вызывали.

Все это было очень-очень давно. Я не знаю, чем сейчас живет этот клуб.

Конечно, скучаю по тем беззаботным временам. Такого клуба очень не хватает на Кипре. Но есть другой, о котором я обязательно расскажу. Скоро.

Айгуль Михневич