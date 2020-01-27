Фотомарафон «100-летие ТАССР»: здание магазина «Детский мир» в Кукморе, 1950-е годы

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Фото: из фондов Кукморского краеведческого музея

Кукмор, село с семисотлетней историей, встретило революцию крепким и небедным фабричным центром: здесь еще с XVIII века лили медь, к концу XIX было налажено производство медной посуды, а три валяльных мануфактуры налаживали торговые связи с половиной России и даже получали призы на Парижской ярмарке.

В 1917 году, после революции, три валяльных фабрики объединили в одну. Хозяин крупнейшей из них — Торгового дома Комаровых — Николай Комаров, поступил удивительным образом: никуда не убежал, спокойно передал фабрику новой власти и уехал жить в Казань. Видимо, благодаря такой потрясающей лояльности бывший фабрикант некоторое время занимал ответственные посты и даже преподавал технологию валяльного производства в техникуме легкой промышленности.

Магазин на улице Ленина в Кукморе, начало 1950-х

Во время войны фабрика производила огромное количество валенок — больше полутора миллионов пар! И это при том что в армию ушли 429 мужчин, работавших на фабрике, женщин постоянно переводили на сельхозработы. Примерно та же история происходила и со знаменитым предприятием по изготовлению металлической посуды: до революции — частное предприятие по изготовлению кумганов и другой посуды, потом национализация, потом — создание промысловой артели, а в начале 1930-х, когда сформировался Кукморский административный район, — завод металлопосуды.



Исполком Кукморского района, конец 1950-х годов

В начале 1930-х в Кукморе открыли меховую и швейную артель. В 1956 году из швейной артели выросла государственная швейная фабрика №6, где работали с самого начала 106 человек. Цеха укомплектовывали оборудованием, на фабрику принимали новых сотрудников, осваивали новый ассортимент.



На Кукморской швейной фабрике, конец 1950-х

К концу 1950-х годов в Кукморе жили 7,5 тысячи человек. Из статуса села он еще в конце 1920-х перерос в рабочий поселок. Восстановившись после войны, поселок был довольно устойчив экономически, а два его предприятия до сих пор весьма конкурентоспособны и известны на весь мир.

Людмила Губаева