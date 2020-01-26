Видео недели: поэма о Марате Хуснуллине, бой Макгрегора и развенчание мифов о Казани

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Стихи от премьера

После назначения Михаила Мишустина председателем правительства РФ в Сети всплыл любопытный отрывок из шуточного поздравительного фильма, снятого друзьями Марата Хуснуллина (тогда вице-мэра Москвы, ныне — заместителя Мишустина) к его 50-летию.

В 2016 году Мишустин, возглавлявший тогда ФНС, прочитал на камеру стихи собственного сочинения, посвященные воображаемому полету Хуснуллина в космос.

Макгрегор побил Серроне

Прошедший в прошлое воскресенье бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне стал одним из самых обсуждаемых поединков ирландца. В первую очередь потому, что он — одна из самых важных для UFC фигур. Конор умеет сделать шоу и привлечь деньги и, кроме того, является топовым бойцом на пике формы. Вряд ли кто-то всерьез ставил на победу Ковбоя, лучшие годы которого явно позади.

В итоге Макгрегор уложил соперника спустя первые три десятка секунд. Таким образом, ирландец торжественно вернулся в MMA через 15 месяцев после поражения от Хабиба.

ФАН в Казани

РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным, выпустило серию репортажей о Казани. Материалы сделаны в форме путевых заметок, носящих скорее комплиментарный характер. К статьям приложены фотографии и короткие видеорепортажи. Например, этот призван развенчать популярные мифы о Казани. Хотя сомнительно, что существует миф о распространенности хиджабов в столице Татарстана.

Невероятный гол «Ак Барса»

Очередное «зеленое дерби» запомнится болельщикам надолго, а последняя забитая в матче шайба обязательно попадет в подборки необычных голов. Уфимцы были близки к победе по буллитам, однако казанцев спас Станислав Галиев.

Благодаря его броску шайба, уже, казалось, отбитая вратарем, перепрыгнула через голкипера и закатилась в ворота.

Гаишник может себе позволить

В Новосибирске инспектор ГИБДД дал понять, что он может позволить себе многое. Гаишник на камеру показал, как заливает виски вместо незамерзайки в служебную машину. Это видео вызвало возмущение в соцсетях. В итоге начальство уволило автоинспектора.

В местных пабликах ролик появился еще в начале декабря, однако широкое распространение он получил на этой неделе после сообщений об увольнении офицера.

Урал — родина слонов

В Екатеринбурге два слона сбежали погулять по городу. Итальянский цирк собирался отправиться из уральской столицы в Санкт-Петербург, однако при погрузке два слона вырвались на свободу и решили прогуляться по городу. Один из них развлекал зрителей на дороге, второй забежал во двор и повалялся в снегу.

Женщина-кошка из ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе 27-летняя женщина упала с высоты 9 этажа. Однако после падения она сумела подняться и отойти от места происшествия. Лишь спустя некоторое время она попросила соседей вызвать скорую.

Врачи рассказали, что пострадавшая не получила переломов и ее жизни ничто не угрожает. Тем не менее она помещена в реанимацию с ушибами внутренних органов.

Кто твой любимый «Друг»?

Дженнифер Энистон поучаствовала в розыгрыше фанатов сериала «Друзья», в котором она сыграла Рейчел. Для передачи The Ellen Show Энистон пряталась за диваном в фотозоне музея «Друзей» и выскакивала перед посетителями. Обычно перед этим фотограф спрашивал жертв розыгрыша о том, кто их любимый персонаж сериала. Ролик набрал 2,8 млн просмотров.

День тюльпанов

В Амстердаме отметили День тюльпанов — национальный праздник голландцев. Он отмечается в Нидерландах каждую третью субботу января. В этот день на площадь Дам в столице страны привозят огромное количество цветов. Их здесь умещается около 200 тысяч. Тюльпаны раздаются бесплатно всем желающим.

Татарин в космосе

Татарский певец Салават Минниханов выпустил клип «Синең хакта» («О тебе»). Ролик за два дня собрал более 20 тысяч просмотров, что немало для песни на татарском языке. Видео же выполнено как рассказ о космонавте, расстающемся с семьей и улетающем на орбиту. Снят клип довольно профессионально.