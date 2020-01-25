События недели: «татары» в правительстве России, закрытие киосков и аномальное зимнее тепло

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Роман Хасаев

В новый состав правительства России вошли сразу несколько чиновников, связанных с Татарстаном. Тем временем Лаишевский суд закрыл дело о падении «Боинга» в казанском аэропорту в 2013 году, власти татарстанской столицы собираются демонтировать торговые павильоны в подземном переходе на площади Тукая, а поставщиков плитки для ЖК «Победа» объявят в международный розыск. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Татары» в правительстве

Во вторник был утвержден новый состав правительства, главой которого еще на прошлой неделе президент РФ назначил Михаила Мишустина. Одним из заместителей нового премьера стал экс-вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин. Напомним, в столицу чиновник переехал в 2010 году из Татарстана, где занимал пост главы Минстроя.

«Реальное время» отследило связь с Татарстаном и у некоторых других членов обновленного кабмина. Например, первый вице-премьер Андрей Белоусов активно лоббировал строительство ВСМ Москва — Казань, министр культуры Ольга Любимова приходится правнучкой Василию Качалову, проведшему часть своей актерской карьеры в Казани, а глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников до сих пор возглавляет фирму-резидент «Иннополиса».



Позже стало известно, что министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин перейдет на должность замглавы федерального Минстроя. Он будет курировать сложный и масштабный нацпроект — «Жилье и городская среда».



Политологи сошлись на том, что новый состав правительства достаточно сбалансирован и что Мишустину удалось собрать команду единомышленников.



Дело о крушении Boeing закрыто

Лаишевский райсуд закрыл уголовное дело об авиакатастрофе в Казани, поскольку истек срок давности. Фото Ирины Плотниковой

Лаишевский райсуд закрыл уголовное дело об авиакатастрофе в Казани, поскольку у него истек срок давности. Напомним, в 2013 году в аэропорту столицы РТ потерпел крушение Boeing авиакомпании «Татарстан», в катастрофе погибли 50 человек, включая членов экипажа. В качестве фигурантов дела проходили бывший гендиректор авиакомпании Валерий Портнов и замдиректора летной службы Виктор Фомин, которые обвинялись в нарушении правил безопасности на воздушном транспорте, а также экс-глава межрегионального управления Росавиации Шавкат Умаров, обвинявшийся в преступной халатности. Все трое избежали судимости. При этом они уверены в своей невиновности и до сих пор не согласны с утвержденной версией крушения самолета.

Киоски в переходе

Мэрия Казани решила снести 27 торговых павильонов, расположенных в подземном переходе на площади Тукая. Предприниматели возмущены принятым решением и не понимают, на каком основании их лишают бизнеса.



Однако в мэрии пояснили, что срок аренды торговых мест истек, а в соответствии с требованием федерального законодательства их необходимо разыграть на аукционе, но для этого площади нужно освободить. Чиновники уверяют: предпринимателей предупреждали заранее, но никто из них не отреагировал.



Предприниматели возмущены принятым решением и не понимают, на каком основании их лишают бизнеса. Фото Лины Саримовой

Глобальное потепление украло у казанцев месяц лета

Ученые КФУ рассказали, что изменения климата лишили жителей Казани 25 летних дней в 2019 году. Именно столько в столице РТ фиксировалась температура ниже +15°С. В то же время с начала зимы уже 37 дней оказались аномально теплыми. В январе среднесуточная температура на 8—12 градусов выше климатической нормы, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.



Сколько компаний закрылось в Татарстане

Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что за прошедший год в РТ закрылось около 17 тысяч предприятий. Их общий оборот составлял почти 74 млрд рублей. При этом вдвое выросло количество компаний, ликвидированных по собственным причинам. Только 260 предприятий прекратили свою деятельность вследствие слияний и поглощений.

Самой крупной компанией, ушедшей с рынка не по своей воле, стало челнинское ООО «Экспорт-Ойл» Алексея Шишкина, просуществовавшее 4 года.



Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что за прошедший год в РТ закрылось около 17 тысяч предприятий. Их общий оборот составлял почти 74 млрд рублей. Фото bashinform.ru

Заболеваемость и грызуны в парках

Татарстанское управление Роспотребнадзора отчиталось о работе в 2019 году. Глава ведомства Марина Патяшина сообщила, в республике в 4,3 раза выросла заболеваемость коклюшем, в 2,1 раза — «мышиной лихорадкой».

Кроме того, в Роспотребнадзоре обеспокоены количеством грызунов в казанских парках. Так, в Горкинско-Ометьевском лесу оно в 11 раз превышает норму. Пока ни одного случая заражения от них не выявлено, но такая опасность существует.



Гаишник-посредник

В Казани арестовали сотрудника ГИБДД, который подозревается в посредничестве при получении взяток на 8,5 млн рублей. ФСБ и МВД помогли Следкому выйти на силовика. Капитан Ильназ Ахметзянов обещал «амнистию» от уголовного преследования МВД и Следкома двум дамам, одна из которых оказалась судьей в отставке.



Заказник «Волжские просторы»

В Татарстане появился природный заказник регионального значения «Волжские просторы». Под него выделено более 29 тысяч га на берегу Волги, особо охраняемой территорией стали в том числе земли у Займища, которые могли отойти под застройку ПСО «Казань».



В Татарстане появился природный заказник регионального значения «Волжские просторы». Под него выделено более 29 тысяч га на берегу Волги. Фото Романа Хасаева

Поставщики ЖК «Победа» сбежали

Казанских бизнесменов Дениса Асфандьярова и Веронику Лебедеву объявят в международный розыск. Их компании выступали поставщиками плитки для казанского ЖК «Победа». Предприниматели находились под домашним арестом по делу о мошенничестве на 34 млн рублей, потерпевшим по которому признан застройщик комплекса «ЖИК Строй». Следствие считает, что оба обвиняемых сбежали за границу.



Недвижимость Саввиди-младшего

Ираклий Саввиди-младший обратился в суд с требованием выписать из квартиры его отца, экс-депутата Госсовета РТ Ираклия Саввиди, обвиненного в организации двойного убийства и бежавшего в Грецию. Из заявления бизнесмена следует, что Саввиди-старший и еще трое родственников утратили право на собственность.

Большая часть приобретенных Ираклием Саввиди-младшим участков казанской «Рублевки» и так была оформлена на связанные с ним компании. Фото rusanat.ru

«Реальное время» выяснило, что предприниматель стал крупнейшим землевладельцем в Боровом Матюшино. Правда, большая часть приобретенных им участков казанской «Рублевки» и так была оформлена на связанные с Саввиди-младшим компании.

Недвижимость бизнесмена обнаружилась и в Старо-Татарской слободе, структуру собственников которой изучила наша аналитическая служба.



Евгений Калашников