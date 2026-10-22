В ЕАЭС повысят ввозные пошлины на часть электроники и товаров легпрома
Решение принято в отношении товаров, по которым выросли объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен
Совет Евразийской экономической комиссии до конца сентября 2027 года повысит ввозные пошлины на отдельные товары легкой промышленности и электроники. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Решение принято в отношении товаров, по которым выросли объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что мера направлена на защиту действующих производств в странах ЕАЭС, сохранение рабочих мест, развитие промышленной кооперации и импортозамещения. Решение вступит в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.
Ранее сообщалось, что Вашингтон введет пошлины на товары ЕС. Американский президент также заявил о намерении добиться отмены штрафов.
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