В ЕАЭС повысят ввозные пошлины на часть электроники и товаров легпрома

Решение принято в отношении товаров, по которым выросли объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен

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Совет Евразийской экономической комиссии до конца сентября 2027 года повысит ввозные пошлины на отдельные товары легкой промышленности и электроники. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Решение принято в отношении товаров, по которым выросли объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что мера направлена на защиту действующих производств в странах ЕАЭС, сохранение рабочих мест, развитие промышленной кооперации и импортозамещения. Решение вступит в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Вашингтон введет пошлины на товары ЕС. Американский президент также заявил о намерении добиться отмены штрафов.

Алсу Сабирзанова