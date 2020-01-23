Арест влюбленным не преграда: «Казанова» с подельницей сбежал от суда в Татарстане

В Интерпол направят материалы об афере с поставкой материалов для стройки ЖК «Победа» в Казани

Казанских бизнесменов Дениса Асфандьярова и Веронику Лебедеву намерены объявить в международный розыск. Он скрылся из-под домашнего ареста, она нарушила запрет на определенные действия — ради побега с любимым за границу, полагают силовики. Как выяснило «Реальное время», это произошло почти перед отправкой в суд уголовного дела о мошенничестве на 34 млн рублей с потерпевшим ООО «ЖИК Строй». На днях Вахитовский суд заочно изменил меру пресечения Асфандьярову — с домашнего на реальный арест.

Отчаянный побег примерного домашнего арестанта



Новому Клайду из Казани — 41. Его Бонни на 10 лет моложе. Об их побеге и розыске официально не сообщалось. Но на этой неделе в суд поступило ходатайство ГСУ МВД Татарстана о заочном арест одного из беглецов.

Денис Асфандьяров руководит и владеет компанией «Стройкерамика» по оптовой торговле стройматериалами и сантехникой. Две его фирмы с яркими названиями «Казанова» и «Блеск» ликвидированы в 2015 и 2017 годах. Одна специализировалась на розничной торговле в спецмагазинах, другая — на техобслуживании и ремонте авто.

В середине мая 2019 года Асфандьяров был задержан и водворен в СИЗО в качестве обвиняемого в мошенничестве с поставкой строительной плитки для ЖК «Победа». Однако Верховный суд РТ счел нужным смягчить эту меру пресечения и 31 мая отпустил обвиняемого под домашний арест — в частном доме деревни Сафоново Зеленодольского района. С тех пор эта мера пресечения не раз продлевалась. В последний раз — до 27 января 2020 года.

Близкую подругу Асфандьярова привлекли по этому делу еще раньше. Вероника Лебедева, хозяйка ООО «Керами» (розничная торговля в специализированных магазинах), была задержана еще 4 февраля 2019 года. На следующий день Вахитовский суд согласился со следователями МВД и избрал ей запрет определенных действий, который с тех пор также не раз продлевался. Причиной столь мягкой меры пресечения источники «Реального времени» называют слабое здоровье обвиняемой.

Следящий браслет на ноге нашего героя не был подключен к GPS или ГЛОНАСС— его настроили на стационарный датчик в доме. Фото: stolicaonego.ru

Как утверждают собеседники издания, к соблюдению наложенных судов запретов и Лебедева, и Асфандьяров подходили ответственно, боялись ужесточения. Говорят, доходило до того, что последний даже до калитки сам не ходил — выдал проверяющему ключи, чтобы не нарушить заданные судом и электронным браслетом границы. Тут надо отметить, что следящий браслет на ноге нашего героя не был подключен к GPS или ГЛОНАСС— его настроили на стационарный датчик в доме и определенный радиус, при выходе за который операторы системы электронного мониторинга подконтрольных лиц ФСИН получали сигнал о нарушении условий домашнего ареста.

По данным УФСИН по РТ, нареканий к вышеназванным подопечным у сотрудников уголовно-исполнительной инспекции не было. Пока вечером 4 ноября Асфандьяров самовольно не покинул периметр действия стационарного устройства. По сообщению оператора, на место отправились сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, но арестанта не нашли. А утром выяснилось — нет и Лебедевой. На 5 ноября обвиняемых вызывал следователь в здание ГСУ МВД по РТ на улице Губкина. Прибыли лишь их адвокаты.

Уже 6 ноября беглецов объявили в розыск, сначала в федеральный. Изменение меры пресечения потребовалось для объявления Асфандьярова уже в международный розыск. Хотя до потерпевших по уголовному делу довели оперативную информацию — скрылась парочка вместе и, вероятнее всего, покинула страну.

Потерпевший «ЖИК Строй» и отъем арестованных квартир у покупателей

Что же толкнуло бизнесменов на столь отчаянный шаг? Как удалось выяснить «Реальному времени», еще за несколько дней до побега обвиняемые завершили ознакомление с материалами своего дела. После ноябрьских праздников следователь планировал передать направить дело прокурорам. В случае утверждения обвинительного заключения уже в декабре материалы могли поступить в суд.

Уголовное дело возбуждали еще 27 октября 2018 года по заявлению потерпевших генподрядчиков строительства жилищного комплекса «Победа» — на одноименном проспекте, напротив «Меги». Первоначально расследование вели по признакам преступления по ч. 7 ст. 159 УК РФ — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждали еще 27 октября 2018 года по заявлению потерпевших генподрядчиков строительства жилищного комплекса «Победа». Фото K-Lex / skyscrapercity.com

На тот момент сумма хищения оценивалась в 36,6 млн рублей. К концу расследования по результатам экспертиз она снизилась до 33,8 млн рублей, а действия фигурантов квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

По версии силовиков, Лебедева как гендиректор ООО «Керами» и ее близкий друг Асфандьяров, что работал в фирме неофициально, злоупотребили доверием директора фирмы «ЖИК Строй», который заключил с «Керами» бартерные договора — квартиры в обмен на поставку строительной плитки для строящего ЖК. Так поставщик получил и пустил в реализацию 28 квартир в новом комплексе, но свои обязательства выполнил лишь наполовину — именно эту сумму следствие считает похищенной.

При этом три квартиры в доме 139а по проспекту Победы оказались в собственности Даниэля Асфандьярова — сводного брата обвиняемого. Следствие наложило на них арест, однако в рамках дела о личном банкротстве Лебедевой арбитраж требует вернуть эти площади в конкурсную массу. Расторгаются по суду сделки и с другими новоселами ЖК «Победа», что заключали договор с «Керами» и Лебедевой.

Собеседники «Реального времени» в силовых органах считают побег от правосудия глупостью со стороны предпринимателей, которые в ходе следствия не признавали вину и пытались доказать, в том числе документально, что сами пострадали от недобросовестных поставщиков. Говорят, побег фигурантов шокировал и их адвокатов. Так ли это, выяснить не удалось — из соображений профессиональной этики защитники отказались комментировать действия бывших клиентов.

Воздержались от комментариев и в группе компаний «ЖИК», в которую входит потерпевшая фирма.

С 2016-го года в бегах — Юрий Спирин и его супруга Светлана Астафьева, бывшая заведующая кассой допофиса «Банка Казани». Фото ok.ru

Две пары добегались

Напомним, ранее в Казани от приговора убежала, бросив детей, обвиняемая в мошенничестве Венера Аскарова, а из-под домашнего ареста скрылся лежачий фигурант дела о терроризме Марсель Гималиев.

С 2016 года в бегах — Юрий Спирин и его супруга Светлана Астафьева, бывшая заведующая кассой допофиса «Банка Казани», в кассе которого нашли вместо 14 млн рублей пачки с бутафорскими купюрами.

В 2017-м в Минске задержали и экстрадировали в Россию Дениса и Екатерину Окунь, объявленных МВД Татарстана в международный розыск за незаконную банковскую деятельность. Сейчас их дело рассматривает Набережночелнинский горсуд.

Добегалась и другая пара претендентов в Бонни и Клайда. В октябре 2019-го, после 10 лет поисков и заочных похорон, в Великом Новгороде поймали кассиршу Розу Аглемзянову, исчезнувшую из Казани в 2009-м вместе с 11 млн рублей «Райффайзенбанка», дочкой и сожителем с криминальным опытом Ильдаром Гиниятуллиным. Последнего поймали в 2014-м после вооруженного налета на почту и посадили на 13 лет. Пару примеряют к 11 разбоям в ювелирных салонах в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.