Аббас Галлямов: «Главный тормоз в стране — силовики и суды, а они правительству не подчиняются»

— Сбалансированное правительство. Мишустину удалось собрать команду своих людей, единомышленников. Из девяти вице-премьеров двое работали под его началом, с тремя у него хорошие отношения. Рабочие отношения у него и с первым замом Андреем Белоусовым. Это снимает вопрос о характере назначения Мишустина: «технический» он премьер или нет. Все, видимо, всерьез и надолго. Во всяком случае, до появления нового президента. Многое будет зависеть от результатов работы, но первые результаты мы увидим не раньше чем через два года.

Что касается перспектив. Да, правительство сбалансированное, но есть одна серьезная проблема. Да, может быть, даже есть мандат на определенные перемены, но мы не знаем, о каких переменах идет речь. Одно дело — учет, контроль, цифровизация, повышение эффективности и качества госуправления, другое дело — социально-экономический курс, который, пока, совершенно очевидно, принципиально не меняется. Если будет продолжение старого курса, если речь идет об инерционном развитии, то вряд ли можно добиться роста экономики выше среднегодового.

На самом деле я оптимист в том смысле, что хуже с этим правительством не будет. Будет ли существенно лучше — серьезный вопрос. То, что мы слышали про ставку на нацпроекты, про улучшение условий для бизнеса, — мы слышали и от предыдущего правительства. Возникает вопрос, насколько принципиально все поменяется сущностно с точки зрения макроэкономической политики, бюджетной политики, приоритетов. Пока, я считаю, радоваться преждевременно. А то у нас принято жить будущим: мол, правительство поменялось — теперь заживем.

Что касается конкретных назначений, то, считаю, обсуждать людей, которые в новом качестве себя еще не проявили, — некорректно. Можно обсуждать: верующая, воцерковленная или нет новый министр культуры, помогал ей Михалков или не помогал. Но судить надо по делам. Как говорил Лев Толстой, не верьте словам своим и чужим, верьте только делам. Я бы предпочел подождать с оценками. Хотя можно опираться на мнение других людей, которые знакомы лично с новыми членами правительства. Например, моя жена работала в администрации Московской области с новым министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым, и она о нем высокого мнения, а словам своей жены я доверяю. Но в целом не хочется переходить на персоналии. Да, у них есть бэкграунд, например, в отношении нового министра спорта звучат претензии по поводу передачи земель под Черкизовский рынок, когда он был ректором спортивного учебного заведения. Но, может, ему удастся решить допинговую проблему, начав все с чистого листа. В общем, смотреть на прошлое и копаться в шкафах в поисках скелетов нерационально, надо смотреть на результаты.