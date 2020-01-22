Без Мединского, но с Хуснуллиным: что связывает новое правительство с Татарстаном

Экс-куратор стройки в РТ, правнучка актера Качалова, резидент «Иннополиса» и строивший госкапитализм в Перми по татарской модели

В России накануне вечером утвердили новый состав правительства. Многие министры из прежней команды Дмитрия Медведева, сохранившие свои посты в 2018 году (после выборов президента РФ Владимира Путина и переназначения главой правительства вновь Медведева), на этот раз — к немалому удивлению общественности — свои министерские портфели потеряли. Газета «Реальное время» внимательно изучила список новичков и старичков, в том числе и на предмет их прямой или косвенной связи с Татарстаном. Первое, что бросается в глаза, — назначение новым вице-премьером Марата Хуснуллина, зама Собянина и бывшего главного куратора татарстанского строек. Новым министром культуры стала Ольга Любимова — правнучка актера Василия Качалова, начинавшего свою карьеру в Казани. Максим Решетников — до сих пор возглавляющий фирму-резидент «Иннополиса» министр информатизации и губернатор Пермского края, весь 2019 год, как считают эксперты, перестраивавший местную экономику под «модель госкапитализма» по-татарстански, теперь возглавил Министерство экономического развития РФ.

Без Мединского, Орешкина, Мутко и Васильевой — кто потерял свои портфели

Первым свой пост, как известно, потерял Дмитрий Медведев, подав в отставку через два часа после предложения президента РФ о поправках в Конституцию РФ, прозвучавших в послании Федеральному собранию. И назначенный сразу же замглавы Совета безопасности, для чего Госдуме пришлось даже утверждать эту новую должность. Владимир Путин уже назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»:

— У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление, — заявил глава государства, отметив, что это должно позволить выйти на самые высокие и самые достойные показатели.

Потеряли свои посты пять вице-премьеров: Виталий Мутко (курировал строительство и региональное развитие), Дмитрий Козак (ТЭК и промышленность), Максим Акимов (цифровизация экономики, транспорт, связь), Ольга Голодец (культура, спорт, туризм), Алексей Гордеев (сельское хозяйствво). И восемь министров: министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр цифрового развития и связи Константин Носков, министр юстиции Александр Коновалов.

Потеряли свои посты пять вице-премьеров, в том числе Виталий Мутко. Фото Рината Назметдинова

В новый состав вице-премьеров вошли следующие лица:

первый вице-премьер — Андрей Белоусов;

вице-премьер — Дмитрий Григоренко (выходец из ФНС, ставленник Мишустина);

вице-премьер — Юрий Трутнев;

вице-премьер — Виктория Абрамченко;

вице-премьер — Юрий Борисов;

вице-премьер — Татьяна Голикова;

вице-премьер — Алексей Оверчук (выходец из ФНС, ставленник Мишустина);

вице-премьер — Марат Хуснуллин;

вице-премьер — Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьером РФ в правительстве Мишустина станет экс-министр строительства РТ

Главная новость для общественности Татарстана: попадание в правительство, да еще и на влиятельную должность вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, экс-министра строительства Татарстана, впоследствии курировавшего стройку в правительстве Москвы Сергея Собянина. За последние 20 лет это, кажется, самый высокий карьерный взлет татарстанского чиновника, последний рекорд принадлежал министру связи Николаю Никифорову, который катапультировался на федеральную должность с республиканской.

Напомним, Хуснуллин начинал карьеру в Татарстане и в годы работы президентом республики Минтимера Шаймиева входил в состав правительства РТ, курируя стройку. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин забрал татарстанского чиновника в столицу России. В зоне главной его ответственности было строительство на территории Новой Москвы, развитие метрополитена. Газета «Реальное время» писала о том, что Хуснуллин постепенно забрал себе в команду и других «татар» из местных чиновников — так, что 16 основных постов в московских департаментах были «оккупированы» «татарской командой» экс-министра РТ. Таким образом, на лоббистские возможности в правительстве РФ нового вице-премьера могут претендовать как Татарстан (где он проработал больше 10 лет), так и Москва (почти 10 лет госслужбы).

Кстати, главой Департамента строительства Москвы — должность, с которой Хуснуллин начинал свою московскую карьеру, Собянин вновь назначил выходца из нашей республики — Рафика Загрутдинова.

Главой Департамента строительства Москвы — должность, с которой Хуснуллин начинал свою московскую карьеру, Собянин вновь назначил выходца из нашей республики — Рафика Загрутдинова. Фото mymsk.online

Как «либерал» Белоусов помогал с лоббированием постройки магистрали Москва — Казань

Еще одним, уже первым вице-премьером, стал работавший до этого помощником президента РФ Андрей Белоусов из плеяды «либералов», в которую в разное время входили почти все министры экономического развития РФ (включая Белоусова — он занимал эту должность в 2012—2013 годах), начиная с Германа Грефа и заканчивая Эльвирой Набиуллиной.

В МЭР Белоусов проработал фактически с 2006 по 2013 годы на разных должностях, затем работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Белоусов тоже не последний человек для Татарстана, именно он лоббировал строительство железнодорожной высокоскоростной (ВСМ) магистрали Москва — Казань (у которого было немало противников в самом правительстве Медведева) и «нашел» под этот проект для презентации Путину более 1 трлн рублей от компаний из «списка Белоусова».

В конце 2018 года уже сам Рустам Минниханов представил порядка 10 крупных проектов в Татарстане с объемом финансированием около 5 трлн рублей в рамках так называемого списка Белоусова. В должности помощника президента РФ Андрей Белоусов не уставал хвалить успехи Татарстана, заявляя, что республика выросла на трех кластерах: «нефтехимия, автопром и теперь «Иннополис».

Именно Белоусов лоббировал строительство железнодорожной высокоскоростной (ВСМ) магистрали Москва — Казань. Фото kremlin.ru

Юрий Трутнев защищал «Татнефть» от Минфина, выбивал миллиарды для Казани и контракты для «Ак Барса»

Юрий Трутнев проработал министром природных ресурсов и экологии РФ в 2004—2012 годах, затем короткое время был помощником президента РФ. В 2013 году он был назначен поднимать Дальний Восток в кресле полпреда РФ в ДФО и одновременно вице-премьера. Таким образом, Трутнева фактически переназначили на должности.

На своей еще «природной» должности Трутнев часто посещал Татарстан. Так, в 2011 году он был в Казани в рамках подготовки экологического сопровождения Универсиады, заявив тогда, что «республика является центром новых подходов к решению многих проблем, в том числе и экологических». Команда Минниханова в те недели выбивала у федералов более 7 млрд рублей на мероприятия по очистке и берегоукреплению озера Кабан, на рекреационную зону на правом берегу Казанки и парк Универсиады в районе футбольного стадиона и Дворца водных видов спорта. Отчасти с именем Трутнева связана и история модернизации казанского аэропорта с покупкой нескольких «Боингов» для АК «Татарстан».

Трутнев же был одним из рычагов влияния в споре Казани с Минфином РФ, и неоднократно отстаивал интересы «Татнефти», заявляя, что РТ стала полигоном по внедрению новых методов нефтедобычи, повышению отдачи нефтяных пластов, а опыт ОАО «Татнефть» по добыче трудноизвлекаемой нефти позволяет формировать обоснованные предложения на федеральном уровне по изменению налогового законодательства в сфере нефтедобычи: «Мы сейчас пытаемся искать компромисс с Минфином, и в этом плане «Татнефть» оказывает большую услугу для всей нефтяной отрасли России в целом».

В последние годы, работая на Дальнем Востоке, Юрий Трутнев не забыл татар. Так, для решения вопроса о необходимости загруженности дальневосточных верфей в рамках мер поддержки судостроительной отрасли на Дальнем Востоке было предложено сделать технологическим партнером дальневосточных верфей для развития судоремонта судостроительную корпорацию «Ак Барс» (соглашение было заключено на в сентябре 2019 года в Петербурге). Трутневу будет помогать и переназначенный министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Трутнев был одним из рычагов влияния в споре Казани с Минфином РФ и неоднократно отстаивал интересы «Татнефти». Фото kremlin.ru

Архив Росреестра ПФО рядом с Лаишево от Абрамченко

Новый вице-премьер Виктория Абрамченко, с 2016 года возглавлявшая Росреестр в качестве замглавы МЭР РФ, в Татарстане по-настоящему «засветилась» осенью прошлого года. С конца 1990-х годов она работала на второстепенных должностях в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема, ФГУ «Земельная кадастровая палата», Росземкадастре и Роснедвижимости и даже Минсельхоза (при Александре Ткачеве). В октябре прошлого года глава Росреестра прилетала в Татарстан и встречалась с президентом РТ Рустамом Миннихановым в рамках договоренности о строительстве амбициозного объекта в Столбище Лаишевского района РТ централизованного архивохранилища Росреестра по ПФО.





«Уникальный объект», по словам Абрамченко, начали строить как раз в годы ее руководства Росреестром, а планировали ввести уже в этом году: высокоэффективная система хранения документов обеспечит оптимальные условия для бессрочного хранения до 33,9 млн архивных дел, что соответствует суммарному объему архива не менее 1 млрд листов документов формата А4. Кроме того, на встрече обсуждалось и проведение комплексных кадастровых работ по инвентаризации земель с целью выявления самовольного занятия земельных участков и их нецелевого использования (для чего планировалось создать совместную группу и подключить к данной работе специалистов Иннополиса).

Глава Росреестра обсуждала с Рустамом Миннихановым строительство централизованного архивохранилища Росреестра по ПФО в Столбище. Фото iltumen.ru

Как Юрий Борисов поддерживал судостроительную отрасль РТ, но не поверил в ПСО «Казань»

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК, сохранил свой пост — совершенно естественно, что он частый гость и в Татарстане, куда он приезжал и в прежней должности замминистра обороны, например, на закладку корвета проекта 22160 для ВМФ РФ на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького в начале 2018 года. Тогда Борисов заявил, что для завода открывается ниша с приобретением новых активов по строительству кораблей вспомогательного флота: «На презентации нам докладывали, что у предприятия есть серьезные проработки вместе с Зеленодольским конструкторским бюро по строительству кораблей арктического класса, которые тоже интересны».

В дополнение к поставкам Зеленодольского завода для нужд Минобороны кораблей проекта 22800 «Каракурт» он же подписывал соглашение с КАМАЗом на поставку машин для использования в арктических климатических условиях. Ложку дегтя добавила история со строительством космодрома «Восточный» силами ПСО «Казань». Именно Борисов озвучивал скепсис в отношении казанцев (хотя «Роскосмос» ими был по-началу доволен), несмотря на то, что за ПСО поручился президент РТ. Он же в сентябре прошлого года лоббировал замену ПСО «Казань» — ему остались бы второстепенные контракты на создаваемую в недрах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) «Военно-строительный комплекс».

Юрий Борисов, курирующий ОПК, — частый гость в Татарстане. Фото Максима Платонова

Свою должность сохранила и вице-премьер Татьяна Голикова по вопросам социальной политики, отметившая в августе прошлого года высокий уровень подготовки России и в том числе Татарстана к мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019: «Успех был предопределен, потому что мы выбрали Татарстан и город Казань, поскольку это место, где уже проводилось много подобных масштабных мероприятий. Мы знаем способности управленческого персонала и необыкновенную энергию президента республики по организации такого рода мероприятий». В последний год именно проведение этого масштабного мероприятия заставляло Голикову регулярно встречаться с чиновниками Татарстана.

Новый вице-премьер Чернышенко знаком РТ по Неделе звезд хоккея

Наконец, новичок по вице-премьерству экс-предприниматель, спортивный организатор, экс-президент Организационного комитета XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Дмитрий Чернышенко. Он больше известен спортивным болельщикам Татарстана, так как с того же 2014 года является президентом и председателем правления Континентальной хоккейной лиги. Именно он подписывал с Рустамом Миннихановым соглашение и меморандум о проведении Недели звезд хоккея 2019 года в Казани, при том что помимо Казани на это претендовали также Омск, Магнитогорск и Хельсинки. Чернышенко объяснил это тем, что «в Татарстане хоккей — спорт номер один. Отдельная благодарность президенту республики Рустаму Минниханову, который сам играет в хоккей». Впоследствии он заявил, что Татарстан «превзошел ожидания по организации Недели звезд КХЛ».

Дмитрий Чернышенко подписывал с Рустамом Миннихановым соглашение и меморандум о проведении Недели звезд хоккея 2019 года в Казани. Фото gazprom-media.com

Кто пришел, а кто остался: Силуанов, Мантуров, Лавров и Шойгу сохранили свои посты

Переходим к новому-старому списку министров, он следующий:

министр транспорта — Евгений Дитрих;

министр промышленности и торговли — Денис Мантуров;

министр иностранных дел — Сергей Лавров;

министр обороны — Сергей Шойгу;

министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

министр культуры — Ольга Любимова;

министр финансов — Антон Силуанов;

министр здравоохранения — Михаил Мурашко;

министр просвещения — Сергей Кравцов;

министр науки и высшего образования — Валерий Фальков;

министр экономического развития — Максим Решетников;

министр энергетики — Александр Новак;

министр юстиции — Константин Чуйченко;

министр спорта — Олег Матыцин;

министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;

министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов;

министр экологии и природных ресурсов — Дмитрий Кобылкин;

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев;

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

министр труда и соцзащиты — Антон Котяков;

министр ГО и ЧС — Евгений Зиничев.

Правнучка актера Качалова стала новым министром культуры РФ

Новым министром культуры РФ стала Ольга Любимова из семьи потомственных русских интеллигентов, по одной линии она внучка известного переводчика Николая Любимова и дочка ректора Высшего театрального училища им. Щепкина Бориса Любимова. А прадед по линии матери — великий русский актер Художественного театра Василий Иванович Качалов, который начинал свой творческий путь именно в Казани, в труппе товарищества Михаила Матвеевича Бородая, известного казанского антрепренера (в 1897—1900 годах) — сегодня его имя носит другой театр на улице Баумана.

Прадедом Ольги Любимовой по линии матери был великий русский актер Василий Иванович Качалов. Фото rossaprimavera.ru

Новому министру здравоохранения РФ еще два года назад понравилась активность местных клиник в РТ

О новом министре здравоохранения Михаиле Мурашко известно мало, до этого он несколько лет руководил Росздравнадзором, и в этой должности, кажется, единственный раз посещал Татарстан и встречался с Рустамом Миннихановым в июле 2017 года, ознакомившись с работой Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы и Клиники медицинского университета. Визит Мурашко состоялся в рамках проведения выездного заседания коллегии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) в Казани. Выбор Казани был связан с тем, что татарстанские клиники приняли участие в пилотном проекте по внедрению практических рекомендаций Росздравнадзора по организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: ДРКБ была первой клиникой в России, получившей сертификат соответствия требованиям Росздравнадзора.

Рустам Минниханов встретился с новым министром просвещения за пару дней до его назначения

А с новым министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым глава Татарстана встречался всего несколько лет назад, когда тот еще возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (она занимается подготовкой проведения ЕГЭ) — причем встречался в казанском Кремле, где стороны обсуждали развитие образования в РТ, совершенствование систем оценки ее качества и ряд других вопросов. Во встрече также приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и вице-премьер РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Еще в 2017 году Кравцов предложил использовать опыт РТ по оценке учителей в других регионах РФ. А летом того же года РТ попал в пилотный проект аттестации учителей вместе с другими 12 регионами страны.

С Сергеем Кравцовым глава Татарстана встречался несколько лет назад, когда тот еще возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки . Фото president.tatar.ru

Зажигал огонь Универсиады и цитировал Конституцию РТ

О новом министре науки Валерии Фалькове вне Тюмени и научной общественности вряд ли кому-то известно, так как до сих пор он возглавлял Тюменский государственный университет (и был главой совета ректоров Тюменской области), хотя намекнуть на его роль остальным мог тот факт, что уже в январе Фальков был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Непосредственно с Татарстаном его, кажется, ничего не связывает, разве только упоминание закона о выборах президента РТ 1991 года и Конституции Татарстана в тексте его диссертации за 2003 год на тему «Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в Российской Федерации» и участие в эстафете огня Универсиады в Казани.

Новый министр спорта РФ когда-то оценивал готовность Казани к Универсиаде — и хвалил затем столицу РТ

Еще один экс-ректор, бывший глава Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма и экс-президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) знаком татарстанской общественности по подготовке к Универсиаде, он оценивал готовность ее вместе с тогдашним министром спорта Виталием Мутко. Новый министр спорта Олег Матыцин уже после Универсиады в 2018 году назвал Казань лидером по числу студентов, занимающихся спортом и примером того, как передавать многие спортивные объекты университетам.

Новый министр спорта Олег Матыцин уже после Универсиады в 2018 году назвал Казань лидером по числу студентов, занимающихся спортом. Фото tatarstan.ru

Новый министр цифровизации РФ продолжает руководить резидентом… Иннополиса

Новый министр юстиции РФ Константин Чуйченко в должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства Медведева в декабре прошлого года первым объявил о том, что Первый всероссийский форум нацпроектов «Национальное развитие» пройдет в Татарстане в апреле на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и инновационного города Иннополис. Но еще в 2010 году в должности начальника Контрольного управления президента РФ он заявлял, что «Татарстан мы часто приводим в пример другим субъектам федерации как регион эффективного расходования средств».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев с 2014 по 2018 год проработал министром госуправления, ИТ и связи Московской области, а в разные годы был топ-менеджером IT-компаний вроде IBS и «РТ Лабс». В структуру последней входит «РТК софт лабс» — резидент Иннополиса. Интересно, что с 19 февраля 2019 года гендиректором «РТК Софт Лабс», расположенной по адресу: Татарстан, город Иннополис, является как раз Максут Шадаев.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев с 2014 по 2018 год проработал министром госуправления, ИТ и связи Московской области. Фото cnews.ru

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, экс-замминистра финансов, до 2017 года возглавлял Минфин Московской области, а в начале нулевых работал на разных должностях в Самарской области.

Как министр транспорта помог РТ связаться с ГТЛК для постройки турсудов в Зеленодольске

Сохранивший место министр транспорта Евгений Дитрих еще в прошлом году на Транспортном форуме упомянул в числе приоритетных проектов коридор Европа — Западный Китай, к которому приступили с этого года на основе трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань. Он же открывал обновленную трассу М-7 вместе с президентом Татарстана. И изначально еще на прошлогоднем Транспортном форуме высказался в поддержке проекта Зеленодольского завода по строительству «Чаек», туристических кораблей на газомоторном топливе, при помощи ПАО «Газпром». О проекте рассказал глава РТ, на форуме Дитрих публично подключил к проекту «Государственную транспортную лизинговую компанию».

Говорить о связях с Татарстаном Дениса Мантурова, сохранившего за собой портфель министра промышленности РФ, излишне: он регулярно бывает в республике, посещает в том числе новые промобъекты КАМАЗа и других компаний, ОЭЗ «Алабуга», помогал искать пути спасения «КЗСК-Силикон», лоббировал госинвестиции в совместных с Казанью проектах и в общем считает, что Татарстан «является одним из важных индустриальных центров нашей страны».

Новый министр экономического развития РФ прошлый год строил в Пермском крае госкапитализм — «как в Татарстане»

Интересны взгляды нового министра экономического развития РФ Максима Решетникова, перешедшего в правительство из кресла губернатора Пермского края. Фото kremlin.ru

Наконец, интересны взгляды нового министра экономического развития РФ Максима Решетникова, перешедшего в правительство из кресла губернатора Пермского края, соседа Татарстана (одно время работал в московском правительстве при Хуснуллине и Собянине, во главе департамента экономической политики и развития города). Так, буквально в конце прошлого года Решетников взял курс на госкопитализм, фактически копируя модель Татарстана. По мнению экспертов, Решетников решил, что «в общих для всех авторитарных и централизованных условиях РТ в экономическом смысле удается больше, и в нынешних условиях выстроить регион по такой модели будет лучше с точки зрения получения экономических преференций со стороны центра». Еще во время работы в московском правительстве Решетников тоже выделял чиновников из Татарстана в числе «активных губернаторов» и «доноров», которые единственно и приезжают в столицу РФ чему-либо поучиться, а остальные, считал он, ждут, что «им и так дадут».