Тендеры Башкирии: путевки работникам аэропорта, криптография для Минздрава и наркотесты для Салавата

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Междугородние автобусы для «Башавтотранса»

Главный автобусный перевозчик региона — «Башавтотранс» — купит автобусы малой вместимости междугороднего исполнения на общую сумму в 110,7 млн рублей. О таком аукционе стало известно 17 января, заявки на участие будут приниматься до 3 февраля, а итоги подведут 14-го числа.

Всего понадобится 40 автобусов — стоимость каждого составит около 2,77 млн рублей. Пассажировместимость каждого автобуса должна быть не менее 16 пассажиров. В транспорте потребуется наличие антиблокировочной и антипробуксовочной систем, систем курсовой устойчивости, помощи при трогании в гору, помощи при экстренном торможении. Максимальная мощность составит не менее 109 л. с., рабочий объем двигателя — не менее 2 литров, коробка передач — автоматическая. Поставку потребуется осуществить в течение 60 календарных дней.



Пассажировместимость каждого автобуса должна быть не менее 16 пассажиров. Фото ufaved.info

2. Криптографическая защита для Минздрава за 45 миллионов

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Башкортостана» закупит оборудование для обеспечения защищенности каналов связи в медучреждениях при работе в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе. Общая сумма закупки составит 44,9 млн рублей. О тендере стало известно 20 января, заявки будут принимать до 30-го числа, а аукцион состоится 3 февраля.

Всего ведомству понадобится 216 программно-аппаратных комплексов, представляющих собой интегрированное решение на базе специализированной аппаратной платформы. Устройства четырех видов ViPNet Coordinator будут использоваться в качестве средства криптографической защиты межсетевого экранирования.



3. Полеты на пятиместном самолете Госкомитета по транспорту

Государственный комитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству заплатит 10,8 млн рублей за организацию авиаперелетов на самолете. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок 17 января, заявки принимаются до 27 января. Аукцион состоится 28-го числа.

Всего от подрядчика потребуется обеспечить 23 летных часа на самолете не менее чем с пятью пассажирскими местами, дальностью полета не менее 2 200 километров и крейсерской скоростью не менее 500 км/ч. В самолете должны быть бортпроводники, потребуется бортовое питание и обслуживание в залах официальных лиц и делегаций, а также в VIP-залах. Заявки заказчика будут подаваться не менее чем за 4 календарных дня до времени вылета.



От подрядчика потребуется обеспечить 23 летных часа. Фото Максима Платонова

4. Реклама «Госаптеки» на крыше на въезде в Уфу

А вот «Башфармация» планирует потратить 3,55 млн рублей на размещение рекламы на крышной установке. Об этой закупке стало известно 20 января, заявки будут приниматься до 24 января, тогда же и подведут итоги.

Исполнитель должен будет расположить буквенный логотип «Госаптека» на въезде в Уфу со стороны международного аэропорта с Бельского моста. В темное время логотип должен быть подсвечен изнутри вертикальным светодиодным освещением суммарной мощностью не менее 1 кВт в час. Высота расположения — не менее 15 метров. Местом установки указана крыша строения на улице Салавата, 15. Сейчас на этом здании размещен логотип «БСТ». Установка должна быть размещена сроком на 12 месяцев, каждый месяц будет стоить 296 тысяч рублей.



5. Тесты на наркотики для салаватской больницы

Тем временем городская больница Салавата готова потратить 1,94 млн на тесты для выявления наркотических веществ. Такая информация была обнародована 20 января, заявки будут приниматься до 29 января. Сам аукцион проведут 30-го числа.

Всего больнице потребуется 8,5 тысячи наборов реагентов и связанных материалов, предназначенных для определения одного или множества наркотиков в клиническом образце. Тысяча из этих наборов должны выявлять одновременно шесть видов наркотических соединений, еще 7,5 тысячи — одновременно четыре вида соединений. В целом больница Салавата с помощью тестов сможет обнаружить присутствие в организме человека морфина, марихуаны, амфетамина, барбитуратов, кокаина, метамфетамина.

Больнице потребуется 8,5 тысячи наборов реагентов и связанных материалов, предназначенных для определения одного или множества наркотиков в клиническом образце. Фото newslab.ru

6. Аудиторные кресла и столы для Аграрного университета



Башкирский государственный аграрный университет собирается купить аудиторные кресла со столиками за 1,94 млн рублей. Информация об открытом запросе котировок была обнародована 21 января, заявки принимаются с 22 по 29 января, в последний день подачи заявок будут подведены итоги.

Всего понадобится шесть видов кресел и три вида столов. Больше всего — 33 штуки — понадобится аудиторных кресел с откидным сиденьем и интегрированным задним столиком для письма. Четырехместная секция обойдется в 22,3 тысячи рублей. Еще 11 секций кресел должны быть семиместными, их стоимость — 38,5 тысячи рублей за штуку. Столы будут стоить от 21,2 до 41 тысячи рублей.



7. Бумага и картон — Нефтекамскому дому печати

Издательский дом «Республика Башкортостан» планирует купить картон и бумагу для Нефтекамского дома печати на общую сумму в 1,84 млн рублей. О тендере стало известно 20 января, заявки закончат принимать 28 января, тогда же и подведут итоги.

Всего нужно будет поставить семь видов бумаги и четыре — картона. Больше всего — 6 тонн — понадобится типографской бумаги №2 и офсетной бумаги «плюс». Дороже всего — 90,5 рубля за килограмм — будет стоить офсетная бумага «Б». Картона понадобится пять тонн, стоить он будет от 55 до 63 рублей за килограмм.



Больше всего понадобится типографской бумаги №2 и офсетной бумаги «плюс». Фото mgazeta.com

8. Робототехника на 1,8 миллиона

Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы купит робототехнику на сумму в 1,8 млн рублей. Тендер объявили 16 января, заявки будут приниматься до 24 января. Итоги закупки подведут 27 января.

Вузу понадобится 10 портативных программируемых платформ — беспроводных систем сбора и анализа данных и управления. Еще три нужно комплекта по мобильной робототехнике (части для построения сегвея, балансера мячика и «ровера»), пять программируемых портативных платформ для робототехники, стенд «Автоматические системы управления».



9. Печать газеты «Эксперт Башкортостан»

Уже упоминавшийся издательский дом «Республика Башкортостан» заплатит 1,46 млн рублей за печать газеты «Эксперт Башкортостан». Об этом стало известно 22 января, заявки будут приниматься до 30-го числа. Аукцион проведут 31 января.

Всего будет отпечатан один номер формата 8А3 тиражом в 60 тысяч экземпляров (по 1 рублю за штуку) и 18 номеров газеты в формате 12А3. Тираж каждого из номеров также составит 60 тысяч экземпляров, стоимость печати каждого экземпляра составит 1,3 рубля.



10. Отдых для работников аэропорта

Главный аэропорт Башкортостана — международный аэропорт «Уфа» потратит 1,2 млн рублей на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников по программе «Тур выходного дня». Об этом стало известно 16 января, заявки будут принимать до 24-го числа, тогда же подведут и итоги закупки.

Международный аэропорт «Уфа» потратит 1,2 млн рублей на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников по программе «Тур выходного дня». Фото Тимура Рахматуллина

В стоимость программы отдыха входит проживание в номере, питание и прием минеральной воды в питьевом бювете. Санаторий, куда отправят работников, должен быть не дальше, чем в 150 километрах от аэропорта, расстояние от промышленных городов или предприятий — не ближе 50 километров. Вместимость санатория должна составлять не меньше 500 мест. Питание будет трехразовым, в учреждении должна быть обеспечена досуговая деятельность.

