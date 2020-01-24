Крутое пике Ливана: беспорядки и новое «правительство спасения»

Анхар Кочнева: «Удивлена назначениями, но мне и в голову не придет устроить дебош в знак моего несогласия»

В среду в Ливане объявили новый состав правительства. Если в России обновление кабмина прошло относительно спокойно, то в ближневосточной республике ему предшествовали демонстрации. Бейрут и другие города уже четвертый месяц сотрясают акции протеста со всеми вытекающими последствиями: погромы банков и магазинов, перекрытые дороги, столкновения с силами правопорядка, падение национальной валюты. Колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева, живущая в Ливане, уже сообщала о беспорядках, которые начались еще в конце 2018 года, и обострились осенью 2019-го. Что там происходит сейчас, журналист рассказывает в сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты.

100 дней протеста

В ночь на среду Ливан, где уже почти 100 дней погромщики требовали формирования нового правительства, это новое правительство получил. Только вот новость вызвала новую волну погромов и беспорядков. В ночи были снова перекрыты горящими покрышками многие участки многострадального единственного шоссе, связывающего север и юг страны (а также горные области с остальными частями Ливана). В городе-спутнике «северной столицы» Ливана (Триполи) было совершено очередное нападение на отделение одного из ливанских банков: внутрь злоумышленники проникнуть не смогли, но разбили все стекла и раскурочили банкомат.

К слову, после как минимум одного удачного ограбления банкомата в центре Бейрута еще месяца два или два с половиной тому назад (на видео видно, как распихивали деньги по карманам) «революционеры» под шумок с завидной регулярностью пытались потрошить все банкоматы на временно захваченных ими участках городских улиц. В основном под покровом ночи крушили экраны и разламывали пластиковые детали. В итоге сломано несколько десятков дорогостоящих банковских машин. Подвергались банковские отделения нападениям и во время рабочего дня. Профсоюз банковских работников страны даже делал специальное заявление о том, что фактически под удар попадают около 25 000 служащих банковской сферы. А в случае потери ими работы или части заработной платы за вынужденное отсутствие на работе ухудшается финансовое положение как минимум 80 000 членов из семей.

Страна замерла. Большинство населения перестало без особой надобности расставаться с деньгами, тем самым еще больше ухудшая и экономическую ситуацию в стране в целом, и финансовое положение своих оставшихся без доходов сограждан

К слову, за 100 дней, минувших с дня начала «акций протеста» в стране, уже закрылись сотни кафе и ресторанов, предприятий торговли и частных фирм. Сотрудники многих из еще работающих организаций зачастую получают не более половины от прежней зарплаты. Даже знаменитые утренние и вечерние пробки в Бейрут и обратно по будням стали заметно «жиже». Меньше людей ездят на работу, меньше разъезжают по делам. И на порядок меньше ходят по ресторанам, совершают шопинг и развлекаются. У кого-то нет на это денег. У других деньги есть, но они не спешат с ними расставаться. А третьи на период неопределенности вообще временно уехали за границу (у многих там родственники или они сами имеют гражданства других стран). Страна замерла. Большинство населения перестало без особой надобности расставаться с деньгами, тем самым еще больше ухудшая и экономическую ситуацию в стране в целом, и финансовое положение своих оставшихся без доходов сограждан.

Официальный и «теневой» курс лиры

Во вторник союз обменных пунктов Ливана договорился о том, что курс лиры на текущий момент устанавливается ими на уровне 2000 лир за доллар. С одной стороны, это на треть выше официального курса лиры, который не менялся уже 30 лет (официально доллар так и стоит около 1500). Иностранным туристам в Ливане, имеющим наличную валюту, внезапно почти все сделалось на 30 процентов дешевле. С другой — важное и необходимое ограничение, создающее хоть какую-то стабильность: всего за неделю до этого доллар можно было продать даже по 2400 — спрос все равно превышал предложение. Доллары и евро нужны и тем, кто должен куда-то ехать, и тем, кто пытается уберечь от «усыхания» свои капиталы. И тем, у кого какие-то оплаты по счетам именно в иностранной валюте. Курсируют слухи и о миллиардах долларов, «вовремя» вывезенных предусмотрительными владельцами за границу.

Говорят, наличные везли чемоданами. Центробанк Ливана даже был вынужден наложить временное вето на отсылку и вывоз валюты за кордон. В итоге пострадали предприниматели, привозившие в Ливан то, что сам Ливан не производит (а это почти все). Полки магазинов заметно опустели, и процесс продолжается. Цены на еще имеющиеся товары выросли, на некоторые в два раза. Жить можно, но ситуация настораживающая.

Чем ближе становился момент, когда новое правительство должно было все же быть сформировано, тем интенсивнее становились действия погромщиков

Самой сложной, пожалуй, была вторая половина октября. Когда вся страна страдала от постоянного перекрытия дорог. Позже хулиганы сменили тактику и сконцентрировались в центральном районе ливанской столицы, в котором находится здание правительства и парламент. А также популярная у ливанцев и туристов улица Хамра, на которой находится здание Центрального банка страны. Все остальные граждане на время облегченно вздохнули: дороги вновь заполнились автотранспортом, люди кинулись делать отложенные дела, запасаться продуктами на случаи новых обострений ситуации на дорогах и т. п.

Хотели новое правительство? Получите!

Но чем ближе становился момент, когда новое правительство должно было все же быть сформировано, тем интенсивнее становились действия погромщиков. На специально проведенной главой ливанского ОМОНа пресс-конференции были озвучены страшные цифры: из 1500 сотрудников тяжелые ранения получили около 500, причем около 150 — черепно-мозговые травмы от летевших в их головы крупных камней и арматуры. Несомненно, их «отстреливали» осознанно и прицельно. Президент страны Мишель Аун провел специальное заседание с участием глав силовых ведомств, на котором, видимо, был разработан какой-то план действий в отношении тех, кто злостно нарушает правопорядок и покушается на жизнь и здоровье военнослужащих и полиции: их гражданские права никто не отменял. Три месяца государство пыталось не идти на обострение ситуации, постоянно выпуская арестованных дебоширов. Но любому терпению есть предел. Кстати, в Ливане появились водометы, которых раньше тут не было.

Короче, хотели правительство — получите правительство. С позавчерашнего дня оно тут уже есть. Из 20 министерских постов целых шесть отданы женщинам (ау, кто там до сих пор верит в угнетенность и бесправность женщин в арабских странах?) Но оно, как и предполагалось, демонстрантов снова из принципа не устраивает. Как заявил один из опрошенных телевизионщиками хулиганов: «Хотим кого-то из наших». Судя по всему, «товарисч» даже ни разу не удосужился прочитать текст Конституции, согласно которой главу правительства назначает президент, а тот, в свою очередь, занимается формированием своего кабинета. А никак не пара-сотня горлопанов с улицы. Понимания того, как работает государство, у тех, кто пытается его шантажировать, нет. Поэтому снова перекрывают дороги (армия их то тут, то там разблокирует) и продолжают пытаться взять в заложники население всей страны — под лозунгами типа «Мама, купи машинку!», «Бориску на царство!», «Уйди, пративный!» и т. п.

Смогут ли согласившиеся занять эти посты смельчаки вытащить страну из крутого пике — как обычно, покажет время

Если честно, то я сама несколько удивлена назначениями. Даже, вернее, тем, как странным образом совместились компетенции министров. Дело в том, что сейчас назначено меньше министров, чем их было в предыдущем правительстве. И некоторые из них теперь совмещают посты руководителей разных отдельных ведомств. К примеру, министр туризма отвечает еще и за социалку, а руководит этими двумя направлениями отныне… медик по образованию. Хотя изначально предлагали совместить туризм и экологию, назначив на этот пост настоящего профессионала в области туризма, хорошо известного, в том числе и в России. Но мне и в голову не придет пойти и устроить дебош в знак моего с чем-то личного несогласия. Пусть тот, кто есть, работает.

Такое правительство — это уже что-то. Его уже называют в прессе «правительством спасения Ливана». Его работа — хоть как-то покончить с длящимся уже 3 месяца параличом центральной власти. Смогут ли согласившиеся занять эти посты смельчаки вытащить страну из крутого пике — как обычно, покажет время.

Немного исторической статистики:

В 2009 году ливанцы провели 137 дней без правительства.

В 2011 году ливанцы провели 152 дня без правительства.

В 2013 году ливанцы провели 329 дней, почти год (!) до того, как появилось правительство.

В 2016 году ливанцы провели 48 дней без правительства.

И последнее, но не менее важное: ливанцы провели большую часть 2018 года, в общей сложности 9 месяцев, без правительства.

Анхар Кочнева, фото предоставлены автором