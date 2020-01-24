Крутое пике Ливана: беспорядки и новое «правительство спасения»
Анхар Кочнева: «Удивлена назначениями, но мне и в голову не придет устроить дебош в знак моего несогласия»
В среду в Ливане объявили новый состав правительства. Если в России обновление кабмина прошло относительно спокойно, то в ближневосточной республике ему предшествовали демонстрации. Бейрут и другие города уже четвертый месяц сотрясают акции протеста со всеми вытекающими последствиями: погромы банков и магазинов, перекрытые дороги, столкновения с силами правопорядка, падение национальной валюты. Колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева, живущая в Ливане, уже сообщала о беспорядках, которые начались еще в конце 2018 года, и обострились осенью 2019-го. Что там происходит сейчас, журналист рассказывает в сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты.
100 дней протеста
В ночь на среду Ливан, где уже почти 100 дней погромщики требовали формирования нового правительства, это новое правительство получил. Только вот новость вызвала новую волну погромов и беспорядков. В ночи были снова перекрыты горящими покрышками многие участки многострадального единственного шоссе, связывающего север и юг страны (а также горные области с остальными частями Ливана). В городе-спутнике «северной столицы» Ливана (Триполи) было совершено очередное нападение на отделение одного из ливанских банков: внутрь злоумышленники проникнуть не смогли, но разбили все стекла и раскурочили банкомат.
К слову, после как минимум одного удачного ограбления банкомата в центре Бейрута еще месяца два или два с половиной тому назад (на видео видно, как распихивали деньги по карманам) «революционеры» под шумок с завидной регулярностью пытались потрошить все банкоматы на временно захваченных ими участках городских улиц. В основном под покровом ночи крушили экраны и разламывали пластиковые детали. В итоге сломано несколько десятков дорогостоящих банковских машин. Подвергались банковские отделения нападениям и во время рабочего дня. Профсоюз банковских работников страны даже делал специальное заявление о том, что фактически под удар попадают около 25 000 служащих банковской сферы. А в случае потери ими работы или части заработной платы за вынужденное отсутствие на работе ухудшается финансовое положение как минимум 80 000 членов из семей.
К слову, за 100 дней, минувших с дня начала «акций протеста» в стране, уже закрылись сотни кафе и ресторанов, предприятий торговли и частных фирм. Сотрудники многих из еще работающих организаций зачастую получают не более половины от прежней зарплаты. Даже знаменитые утренние и вечерние пробки в Бейрут и обратно по будням стали заметно «жиже». Меньше людей ездят на работу, меньше разъезжают по делам. И на порядок меньше ходят по ресторанам, совершают шопинг и развлекаются. У кого-то нет на это денег. У других деньги есть, но они не спешат с ними расставаться. А третьи на период неопределенности вообще временно уехали за границу (у многих там родственники или они сами имеют гражданства других стран). Страна замерла. Большинство населения перестало без особой надобности расставаться с деньгами, тем самым еще больше ухудшая и экономическую ситуацию в стране в целом, и финансовое положение своих оставшихся без доходов сограждан.
Официальный и «теневой» курс лиры
Во вторник союз обменных пунктов Ливана договорился о том, что курс лиры на текущий момент устанавливается ими на уровне 2000 лир за доллар. С одной стороны, это на треть выше официального курса лиры, который не менялся уже 30 лет (официально доллар так и стоит около 1500). Иностранным туристам в Ливане, имеющим наличную валюту, внезапно почти все сделалось на 30 процентов дешевле. С другой — важное и необходимое ограничение, создающее хоть какую-то стабильность: всего за неделю до этого доллар можно было продать даже по 2400 — спрос все равно превышал предложение. Доллары и евро нужны и тем, кто должен куда-то ехать, и тем, кто пытается уберечь от «усыхания» свои капиталы. И тем, у кого какие-то оплаты по счетам именно в иностранной валюте. Курсируют слухи и о миллиардах долларов, «вовремя» вывезенных предусмотрительными владельцами за границу.
Говорят, наличные везли чемоданами. Центробанк Ливана даже был вынужден наложить временное вето на отсылку и вывоз валюты за кордон. В итоге пострадали предприниматели, привозившие в Ливан то, что сам Ливан не производит (а это почти все). Полки магазинов заметно опустели, и процесс продолжается. Цены на еще имеющиеся товары выросли, на некоторые в два раза. Жить можно, но ситуация настораживающая.
Самой сложной, пожалуй, была вторая половина октября. Когда вся страна страдала от постоянного перекрытия дорог. Позже хулиганы сменили тактику и сконцентрировались в центральном районе ливанской столицы, в котором находится здание правительства и парламент. А также популярная у ливанцев и туристов улица Хамра, на которой находится здание Центрального банка страны. Все остальные граждане на время облегченно вздохнули: дороги вновь заполнились автотранспортом, люди кинулись делать отложенные дела, запасаться продуктами на случаи новых обострений ситуации на дорогах и т. п.
Хотели новое правительство? Получите!
Но чем ближе становился момент, когда новое правительство должно было все же быть сформировано, тем интенсивнее становились действия погромщиков. На специально проведенной главой ливанского ОМОНа пресс-конференции были озвучены страшные цифры: из 1500 сотрудников тяжелые ранения получили около 500, причем около 150 — черепно-мозговые травмы от летевших в их головы крупных камней и арматуры. Несомненно, их «отстреливали» осознанно и прицельно. Президент страны Мишель Аун провел специальное заседание с участием глав силовых ведомств, на котором, видимо, был разработан какой-то план действий в отношении тех, кто злостно нарушает правопорядок и покушается на жизнь и здоровье военнослужащих и полиции: их гражданские права никто не отменял. Три месяца государство пыталось не идти на обострение ситуации, постоянно выпуская арестованных дебоширов. Но любому терпению есть предел. Кстати, в Ливане появились водометы, которых раньше тут не было.
Короче, хотели правительство — получите правительство. С позавчерашнего дня оно тут уже есть. Из 20 министерских постов целых шесть отданы женщинам (ау, кто там до сих пор верит в угнетенность и бесправность женщин в арабских странах?) Но оно, как и предполагалось, демонстрантов снова из принципа не устраивает. Как заявил один из опрошенных телевизионщиками хулиганов: «Хотим кого-то из наших». Судя по всему, «товарисч» даже ни разу не удосужился прочитать текст Конституции, согласно которой главу правительства назначает президент, а тот, в свою очередь, занимается формированием своего кабинета. А никак не пара-сотня горлопанов с улицы. Понимания того, как работает государство, у тех, кто пытается его шантажировать, нет. Поэтому снова перекрывают дороги (армия их то тут, то там разблокирует) и продолжают пытаться взять в заложники население всей страны — под лозунгами типа «Мама, купи машинку!», «Бориску на царство!», «Уйди, пративный!» и т. п.
Если честно, то я сама несколько удивлена назначениями. Даже, вернее, тем, как странным образом совместились компетенции министров. Дело в том, что сейчас назначено меньше министров, чем их было в предыдущем правительстве. И некоторые из них теперь совмещают посты руководителей разных отдельных ведомств. К примеру, министр туризма отвечает еще и за социалку, а руководит этими двумя направлениями отныне… медик по образованию. Хотя изначально предлагали совместить туризм и экологию, назначив на этот пост настоящего профессионала в области туризма, хорошо известного, в том числе и в России. Но мне и в голову не придет пойти и устроить дебош в знак моего с чем-то личного несогласия. Пусть тот, кто есть, работает.
Такое правительство — это уже что-то. Его уже называют в прессе «правительством спасения Ливана». Его работа — хоть как-то покончить с длящимся уже 3 месяца параличом центральной власти. Смогут ли согласившиеся занять эти посты смельчаки вытащить страну из крутого пике — как обычно, покажет время.
Немного исторической статистики:
- В 2009 году ливанцы провели 137 дней без правительства.
- В 2011 году ливанцы провели 152 дня без правительства.
- В 2013 году ливанцы провели 329 дней, почти год (!) до того, как появилось правительство.
- В 2016 году ливанцы провели 48 дней без правительства.
И последнее, но не менее важное: ливанцы провели большую часть 2018 года, в общей сложности 9 месяцев, без правительства.
Справка
Анхар Владимировна Кочнева — журналист, блогер.
- Автор статей, посвященных Ближнему Востоку, участник туристических форумов. С 1999 года работала турагентом в Сирии, Иордании и Ливане. Составила путеводители по Иордании и Каиру. С началом гражданской войны в Сирии работала координатором приезжавших в страну журналистских групп из СНГ.
- В октябре 2012 года была захвачена боевиками, находилась в плену 153 дня, затем сбежала. Написала об этом книгу «153+» (2018).
- Позже вернулась в Дамаск и продолжила работу в журналистской сфере.
- В настоящий момент проживает в Ливане.
- Публикации выходят на собственном сайте anhar.ru, на порталах jordanclub.ru, beirut.ru и в изданиях «АиФ», «Ридус», «Утро.ру» и других. Ведет блоги в «Живом журнале», «Яндекс.Дзен». Колумнист «Реального времени».
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