Анхар Кочнева: «Маловероятно, что развитие событий в Ливане пойдет по французскому сценарию»

Протесты Бейруте: ближневосточный журналист Анхар Кочнева о причинах митингов в Ливане

Фото: Анхар Кочнева

На фоне событий во Франции остались незамеченным стартовавшие в минувшие выходные протестные акции в Бейруте. Ливанцы вышли на улицу, митингуя против произвола властей. Колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева, живущая в арабской стране, в сегодняшней колонке, написанной для нашей интернет-газеты, пытается разобраться в истоках народного недовольства. Также ближневосточный журналист сравнивает пикеты в Ливане с протестами, которые захлестнули в эти дни Францию.

Отличия от французских протестов

Опыт показывает, что вывести на улицы Бейрута толпы недовольных финансовой политикой государства людей в холодный и дождливый период невозможно. Ибо, вопреки стереотипам, тут в это время ни разу не лето. А почти тропические ливни стеной и довольно мощные, подчас ураганные ветра. Именно из-за этого назначенная на 8 декабря акция по пикетированию одного из подразделений Министерства финансов Ливана не переросла в подобие тех беспорядков, которые в это же время происходили во французской столице. Однако уже одно то, что под призывом выйти на этот пикет в «Фейсбуке» поставили лайки около 8 000 человек, говорит о том, что саму идею навести порядок в верхних эшелонах власти поддерживают многие.

Если основные жалобы французов — это непомерно высокие налоги, в Ливане ситуация несколько иная. Ливанцы горько шутят о том, что во всех странах есть мафия, но только в Ливане она и есть само государство. Индекс коррупции государственных структур растет из года в год. Страна превращена в дойную корову рядом правящих десятилетиями кланов, «замаскировавшихся» под политические партии и получившие формальное право говорить о том, что представляют интересы части населения страны. Их стараниями государственный долг страны, которая имела перспективы действительно стать средиземноморской Швейцарией (сейчас ее так называют благодаря все еще нерушимой тут банковской тайне) достиг цифры в 75 млрд долларов.

При этом население страны, на котором фактически висит этот долг, испытывает большие проблемы из-за нуждающейся в реконструкции энергетической системы Ливана (сейчас практикуются веерные отключения «государственного» электричества, во время которых либо приходится сидеть без света вообще, либо дополнительно пользоваться альтернативными частными генераторами), отсутствие нормального водоснабжения (при том что страна чрезвычайно богата пресными водными ресурсами). Никем не решаемая транспортная проблема (страна преимущественно горная) и невозможность прокладки вдоль береговой линии новых дорог вынимает из карманов граждан сотни миллионов долларов ежегодно. А из-за закрытия единственного на тот момент в стране мусорного полигона летом 2015 года в стране даже возникла «революционная ситуация» с применением резиновых пуль и гранат со слезоточивым газом против особо ретивых борцов за чистоту страны и власти.

Коррупция, отсутствие социальных гарантий, безработица

За 27 лет, прошедших с момента окончания гражданской войны в стране, «переформатирован» весь исторический центр Бейрута: подчистую снесены древние городские рыночные кварталы, весь исторический центр (начали уничтожать его еще во время французского мандата в 20—30-егоды прошлого века). На месте историко-культурного наследия и некогда прекрасной набережной (вроде той, которую мы видим сейчас в Ницце) — пустующие по причине дороговизны высотные жилые комплексы из стекла и бетона. Особенно преуспели в рейдерских захватах «лакомых» участков и организации на них коммерческого строительства структуры, имеющие отношение к нынешнему премьер-министру страны Сааду Харири (сыну погибшего в теракте премьера Рафика Харири). Один из вопиющих и общеизвестных случаев рейдерства — захват принадлежавшей открытому в 1924 году отелю «Сан Джорж» бухты. Многочисленные суды пока не помогли восстановить попранную справедливость. Зачастую застройщики втихаря уничтожают найденные при рытье котлованов участки древней городской застройки, не давая возможности археологам хотя бы изучить обнаруженное.

В стране нет бесплатной медицины, бесплатного начального и высшего образования. Безумно дорогие услуги связи (в случае со связью мобильной кроме высокой стоимости услуг существует еще и высокая абонентская плата, не заплатив вовремя которую абонент лишается всего, что имелось у него к этому моменту на счету). Ливан по качеству, скорости и доступности интернета, по данным опросов, находится где-то на 140-м месте в мире. Здесь доступ в мировую паутину чрезвычайно дорог для конечного потребителя. Безработица растет. Причем из-за отсутствия работы в регионах людям приходится искать ее в столице, а потом стоять в многочасовых пробках.

Весной 2017 года из-за очередного решения правительства поднять налоги на продажу в Бейруте уже проходили массовые беспорядки. Приехавшего покрасоваться и «пообщаться с народом» Саада Харири встретили возгласами «Вор!», и тот поспешил тогда ретироваться. Отсутствие в стране налогов на роскошь и вообще прогрессивной шкалы, которая бы позволяла брать с богатых больше, чем с бедных, все больше и больше углубляет пропасть социального неравенства: на улицах страны полно супердорогих автомобилей, а кому-то банально не на что кормить своих детей или нечем оплачивать медицинские услуги.





И без того крайне неэффективные министерства и ведомства постоянно раздувают штаты, плодя армию ничего не делающих для страны чиновников и госслужащих. Буквально вчера в популярной юмористической передаче на одном из ливанских телеканалов уже предлагали сделать всех безработных страны министрами, «решив» таким образом проблему занятости и низких зарплат. По личному опыту могу сказать, что если в соседней Сирии любому человеку достаточно просто попасть на прием к тому или иному министру, то к министрам в Ливане попасть на прием можно только в том случае, если у вас имеется соответствующий блат. Сколько рацпредложений, которые могли бы изменить что-то к лучшему в стране, остается так и не услышанными при таком подходе, одному Богу известно. Власть сама по себе, народ и страна — сами по себе. Но такая ситуация не может продолжаться бесконечно долго.



Политические силы протеста

Организованный на днях пикет — инициатива новой партии, которая называется «Семерка» (на арабском «Себаа»). Эта партия ставит своей основной задачей вернуть народу Ливана возможность влиять на принимаемые руководством страны решения. Название партии символизирует ее планы на то, чтобы стать седьмой крупной и влиятельной партией в стране. В отличие от многих других ливанских партий, она не является «моноконфессиональной» (в стране практически все крупные партии имеют преобладающее большинство членов той или иной религиозной конфессии) и открыта для любых новых членов вне зависимости от их вероисповедания. Другая смелая и амбициозная цель этой новой партии — постараться вернуть стране то, что было разворовано за последние 40 лет.

Состоявшиеся в этом году первые за девять лет парламентские выборы, прошедшие по принятому новому закону «о парламентских выборах в Ливане», уже показали то, что «низы не хотят» жить по-прежнему. Если в предыдущем составе парламента большинство мест было у коалиции Саада Харири, то в нынешнем парламенте оно у коалиции преимущественно шиитской партии «Хезбалла». Люди видят своими глазами, как в тех регионах, где сильны позиции этой организации, прокладываются хорошие транспортные магистрали, отсутствуют проблемы с вывозом мусора, администрация поселков занимается возложенными на нее обязанностями, а не распилом очередной порции общественных денег. Именно благодаря отказу этой коалиции поддержать кандидатуру Самира Джааджаа на президентских выборах (они переносились из-за отсутствия кворума около 2 с половиной лет) президентом Ливана так и не стал военный преступник, осужденный на четыре пожизненных срока (массовый геноцид палестинцев во время гражданской войны, междоусобные кровавые столкновения между ливанскими католиками, а также участие в убийстве ливанского президента Рашида Караме, пытавшегося остановить гражданскую войну) и выпущенный из тюрьмы в 2005 году теми, кто пришел к власти.



Набирает силу и новая «Партия Арабского Единства» (среди ее членов много живущих в Ливане граждан Сирии), возглавляемая бывшим министром и известным политиком Виамом Ваххабом. В конце ноября в интернет было выложено видео, в котором он критикует коррупционную деятельность Саада Харири. Результатом стало вооруженное нападение на резиденцию политика, инициированное его оппонентом. В результате перестрелки погиб один из охранников. Однако и это не отрезвило сторонников премьера: в ряде поддерживающих его регионов продолжается блокирование автодорог, парализующее нормальную жизнь простых граждан. Что только еще больше настроит население против того, в чью поддержку эти блокады устраиваются.

Маловероятно, что развитие событий в Ливане пойдет по «французскому сценарию». Масштабные погромы и «битие морд» маловероятны. Однако жажда перемен в стране действительно растет. Будем надеяться, что перемены к лучшему действительно будут. И произойдут они мирным, демократическим путем.

Анхар Кочнева, фото с акции против коррупции предоставлены автором