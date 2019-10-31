Анхар Кочнева: «Ливан уже две недели не может жить и работать спокойно»

О причинах и последствиях демонстраций в Ливане — авторская колонка Анхар Кочневой

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке после двухнедельных беспрецедентных антиправительственных акций протеста, которые парализовали страну. Массовые демонстрации начались 17 октября, митингующие кроме отставки Харири требовали провести в стране досрочные выборы. Участники протестов блокировали главные дороги крупных городов и автомагистрали. В стране закрылись банки, университеты и школы. На улицах прошли столкновения с полицией, которая применяла против демонстрантов слезоточивый газ. Подробнее о происходящих событиях в Ливане в авторской колонке специально для «Реального времени» написала живущая сейчас в этой стране журналист Анхар Кочнева.



«Причиной для недовольства послужила неготовность властей защитить людей от лесных пожаров»

Ливан уже две недели не может жить и работать спокойно. Вышедшие на улицы и главные дороги страны погромщики и дебоширы лишили жителей страны одной из важных составляющих прав человека — права на свободу передвижения.



Формально причиной для всплеска недовольства послужила практически полная неготовность властей защитить людей от страшных лесных пожаров, которые бушевали целых три дня рядом с моим домом (до него огненная стена не дошла примерно 100 метров, наткнувшись на стройку, на которой нечему было гореть). Как выяснилось позже, чиновники даже и не думали держать в работоспособном состоянии купленные спонсорами-бизнесменами противопожарные вертолеты, которые в тот момент, когда они экстренно понадобились стране, просто не могли быть использованы (пришлось использовать авиацию Греции, Кипра и Иордании). А также одобренное правительством резкое повышение налогов для населения. В итоге на площадях в ряде городов Ливана появились люди с требованиями отставки правительства, а также принятия мер против разворовывающих подчистую государственные средства коррупционеров.



В следующую ночь в этом и других районах, как сообщили в МВД Ливана, от камней, арматуры и т. п. в целом пострадали 52 полицейских и военнослужащих

Уже в первую же ночь начала событий (в четверг, 17 октября) в традиционном месте всяческих митингов протеста в историческом центре Бейрута, где находятся здание Парламента страны и здание, в котором заседает правительство, протестующие устраивали провокации с целью вызвать ответную реакцию у силовиков. В следующую ночь в этом и других районах, как сообщили в МВД Ливана, от камней, арматуры и т. п. в целом пострадали 52 полицейских и военнослужащих. Досталось и демонстрантам: по данным Красного Креста, в больницы и передвижные медпункты обратились свыше 600 человек. В основном пострадавшие в давке, а также от камней своих же соратников (не долетели до полицейских). Были и надышавшиеся слезоточивым газом, который была вынуждена применить к распоясавшимся хулиганам полиция.

«Митинги все больше и больше стали напоминать молодежные тусовки»

В последующие дни ситуация в центре нормализовалась. Митинги все больше и больше стали напоминать молодежные тусовки с организованными для собравшихся развлечениями (концертами), раздачей воды и угощений (за чей счет этот банкет, пока неясно). Однако, эта так и просящаяся на фото картинка типа размахивания флагами, рисования кедров (символ страны) на различных частях тела и т. п. — что называется, картинка для внешнего пользователя. Типа наблюдателей Евросоюза, которые в своем заявлении выразили обеспокоенность только «нарушением прав демонстрантов». И даже не упомянувшей о том беспределе, который эти протестующие устроили всем остальным жителям страны.

Эта так и просящаяся на фото картинка типа размахивания флагами, рисования кедров (символ страны) на различных частях тела и т. п. — что называется, картинка для внешнего пользователя

Ливан — страна горная. Горы занимают почти всю ее территорию, за исключением небольшой полоски суши вдоль берега и высокогорной долины Бекаа, которая находится между двумя грядами гор. Большинство населения и живет как раз в горах. И многие ежедневно совершают путешествия из дома на работу именно по расположенной вдоль берега трассе. Которую и решили перекрывать протестующие. Якобы для того, чтобы досадить правительству и вынудить его уйти в отставку. Уже две недели сотни тысяч людей лишены возможности жить полноценно своей жизнью. Они не могут попасть на работу. Им не могут доставить необходимые товары и продукты. В некоторых районах не работают заправки: подвезти новую партию бензина стало сложной задачей. Две недели дети не ходят в школы, не работают вузы. Закрыты банки, руководство которых уже предупредило о том, что не могущие попасть на рабочие места сотрудники финансовых организаций не смогут начислить средства на зарплатные карточки граждан.



Из-за постоянного перекрытия важных дорог туристы, находящиеся в стране, не могут попасть к некоторым достопримечательностям. На экскурсии и переезды приходится тратить больше времени, чем обычно. Без особых проблем несколько дней можно было попасть только в горы, где живут друзы (одно из ответвлений исмаилизма), ибо они дорог не перекрывают, не хулиганят, и все протесты в их исполнении носят сугубо мирный характер. Или в районы, населенные шиитами (самый юг Ливана): после обращения лидера партии Хезбалла к населению с просьбой не усложнять жизнь людям, в местах, где проживают шииты, был наведен порядок. Однако еще в первые дни беспорядков в южноливанском городе Тир погромщики успели спалить государственный отель, поверив в слухи о том, что он принадлежит семье одного из ливанских политиков первого эшелона — спикера ливанского парламента. Сейчас ситуация нормализовалась, в Тире, как и в других городах, количество людей на акциях протеста уменьшилось в разы.

Большинство лидеров ливанских политических партий также призвали своих сторонников выражать протесты мирным способом, не усугубляя и без того сложную экономическую ситуацию в стране

«Те, кого отставка Харири не устраивает, тоже начали устраивать акции протестов»



Большинство лидеров ливанских политических партий также призвали своих сторонников выражать протесты мирным способом, не усугубляя и без того сложную экономическую ситуацию в стране. Пока же те ливанцы, которые работают сами на себя либо получают плату за выполненные работы или какие-то сделки (таксисты, работники торговли и т. п.), не знают, чем и как будут кормить свои семьи и платить за жилье уже в ближайшее время. Почти наверняка недосчитаются денег и те, кто имеет фиксированные зарплаты. На черном рынке существенно снизился курс национальной валюты — коммерсантам нужны наличные доллары, которые нельзя добыть в закрытых сейчас банках, и этим пользуются спекулянты.

Единственные, кто продолжает поддерживать идею перекрытия дорог — ливанские правохристианские партии. Армия уже сделала несколько предупреждений о необходимости не нарушать закон при проведении акций протестов. И о том, что будет вынуждена применять силу, чтобы разблокировать необходимые людям дороги. Периодически это обещание выполняя. Добавила масла в огонь и отставка премьер-министра страны Саада Харири: те, кого эта отставка не устраивает, в свою очередь, тоже начали устраивать акции протестов. Сложность ситуации в том, что в Ливане огромное количество различных политических сил, и принятие практически любых важных решений наталкивается на необходимость согласия всех или большинства заинтересованных сторон.

Единственные, кто продолжает поддерживать идею перекрытия дорог — ливанские правохристианские партии

Как долго продлится нынешняя ситуация и к чему она приведет — покажет время.