Haier сбавил обороты по развертыванию сети бренд-шопов в России

Сроки открытия 50 фирменных точек по стране сдвинули на будущий год, в 2020-м — запустят еще 20 магазинов

Китайский производитель бытовой техники Haier продолжает расширять собственную сбытовую сеть, хоть и не в тех темпах, как планировал. «В этом году будет открыто 20 фирменных точек, а всего будет развернуто 50 магазинов формата бренд-шоп», — подтвердил «Реальному времени» гендиректор Haier в России Сунь Чженьхуа. Впрочем, речь не идет о самостоятельных монобрендовых салонах. Haier предпочел «встать» на покупательский трафик федеральных ретейлеров, арендуя у них торговые площади под свои бренд-шопы.



Haier ограничится одним бренд-шопом в Казани

Управляющая компания Haier не отступила от запланированной стратегии по расширению собственных магазинов в России, но выбрала нехарактерный для китайцев путь осторожной и медленной экспансии. Как рассказал «Реальному времени» гендиректор Haier в России Сунь Чженьхуа (юридическое название ООО «Хайер Электрикал Эппаенсис Рус), в этом году китайский производитель, действительно, собирается открыть по всей стране 20 фирменных магазинов для продвижения бренда в городах России.

Таким образом, к концу года у компании будет 40 фирменных точек по стране. Это магазины формата бренд-шоп площадью до 150 кв. м. Как минимум в каждом миллионнике появится точка присутствия Haier, отметил он.

Татарстан оказался исключением, здесь уже открыто три фирменных магазина — в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске — во время «первой волны» построения сбытовой сети в 2018 году, пояснил глава Haier. Как известно, первый собственный магазин в тестовом режиме открылся в Набережных Челнах, где находится завод Haier.

— В Казани мы планировали открыть еще один магазин. Но пока он остается под вопросом, — говорит Сунь Чженьхуа. — Все зависит от правильной площадки.

По словам гендиректора Haier в России Сунь Чженьхуа, задача по развертыванию 50 фирменных магазинов не отменяется, но в этом году они остановятся только на 20. Фото tatarstan.ru

Объять Россию

Китайский производитель намерен охватить те города, где Haier пока не присутствует на потребительском рынке. Географию «захвата» он не стал раскрывать, заметив, что во время «первой волны» экспансии фирменные магазины китайского бренда были открыты, конечно же, в Москве. Добавим, что переговоры тогда велись и в Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.

Уже тогда предполагалось, что к 2020 году Haier откроет порядка 50 фирменных торговых точек. Однако китайский производитель слегка сбавил обороты и настроен растянуть процесс вхождения на российский рынок. По словам гендиректора Haier в России Сунь Чженьхуа, задача по развертыванию 50 фирменных магазинов не отменяется, но в этом году они остановятся только на 20.

— В основном, эти магазины будут на долгосрочной аренде, — рассказал он. — В них мы на 90 процентов продаем товары, произведенные в Челнах. И 10 процентов — это товары, импортируемые из Китая. Это более высокотехнологичная продукция, ее объем продаж меньше остальных.

Спутник покупателя

Глава Haier позиционирует свои фирменные магазины не как точки продаж, а как площадки консультантов, которые должны помочь покупателю сориентироваться в особенностях китайской техники.

— Хочу подчеркнуть, что у нас нет задачи резко увеличить объем продаж, — отметил он в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Это нереально [сейчас]. Перед собственными магазинами мы не ставим цели максимально продавать.

Компания продолжит отгружать массовую продукцию, произведенную в Набережных Челнах, в федеральные торговые сети, подтвердил Сунь Чженьхуа. Фото Сергея Афанасьева

Концепция развития бренд-шопов Haier, по его словам, заключается в том, чтобы «улучшить коммуникаций с потребителями, получить обратную связь». «Это центры для исследования опыта покупок, для улучшения коммуникаций с потребителями в будущем», — так описал целевые ориентиры Сунь Чженьхуа. В самой компании ранее говорили, что здесь будут выставляться на продажу новинки, которые не появятся в розничной сети ретейлеров.

При этом компания продолжит отгружать массовую продукцию, произведенную в Набережных Челнах, в федеральные торговые сети, подтвердил Сунь Чженьхуа. Отказываться от них не планируют. Более того, они остаются основными партнерами-дистрибьюторами Haier по России на протяжении почти 10 лет. Фирменные точки не создают им прямой конкуренции, а поддерживают интерес к марке, пояснили в компании.

Напомним, что Haier вышел на российский рынок бытовой техники еще в 2007 году, а в апреле 2016 года начал производство холодильников в Набережные Челнах, после этого был запущен завод по сборке стиральных машин и телевизоров.

— Haier является нашим крупнейшим инвестором. Корпорация инвестировала в Татарстан 5 млрд рублей: «Хайер Фридж» — 2,2 млрд рублей, «Хайер Лаундри» — 2,5 млрд рублей, «Хайер Индастри» — 292 млн рублей. В Набережных Челнах произведено 745 тысяч холодильников марки Haier, 35 тысяч стиральных машин и 44 тысячи телевизоров, — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Haier вышел на российский рынок бытовой техники еще в 2007 году, а в апреле 2016 года запустил производство холодильников в Набережные Челнах. Фото Сергея Афанасьева

Встать на трафик федеральных ретейлеров

Впрочем, речь не идет о самостоятельных монобрендовых салонах. Haier предпочел «встать» на покупательский трафик федеральных ретейлеров, арендуя у них торговые площади под зону бренд-шопов для выделения марки из общего ассортимента техники, объясняют участники рынка. При этом они пользуются их логистическими и складскими каналами.

— Просто-напросто они выделяют свой бренд, чтобы конкурировать с другими брендами, — пояснил один из участников рынка. — Так они лучше представлены с точки зрения других продуктов. Это маркетинг. Они брендируют площадь, на которой продается их продукция.



Haier позиционирует себя в сегменте премиум, поэтому он может себе позволить создавать особые зоны на чужих площадях. «В этом участвует как сама компания, так и ее региональный партнер. Это дает экономический эффект — все, что купит в этой зоне человек, будет под их торговой маркой», — говорит собеседник «Реального времени». Во сколько может обойтись такая возможность, участники рынка не берутся оценивать.

— Это распространенный и неоригинальный прием в маркетинге, но, как правило, бренд-шопы не являются крупными каналами продаж, — соглашается директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой техники (РАТЭК) Антон Гуськов. — Это вопрос имиджевой составляющей. Многие известные бренды пользуются им для поддержки массовых продаж, чтобы повысить узнаваемость бренда и лояльность к нему.

— Затраты на имиджевую составляющую у китайского производителя минимальны — около 150 тысяч рублей на одну точку в месяц, — подсчитал глава АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Однако Антон Гуськов заметил, что стратегия китайского производителя скромная: «Даже если по одному бренд-шопу в каждом городе — это достаточно сдержанно».

