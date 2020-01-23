Фотомарафон «100-летие ТАССР»: группа первых строителей Нурлатского сахарного завода, 1959 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 158-я

Первое в Татарии сахарное производство было организовано в Нурлате. Его строительство началось в 1956 году, а в эксплуатацию завод ввели 10 ноября 1958-го. Его проектная мощность была 1 200 тонн переработки сахарной свеклы в сутки.

На месте, где сейчас стоит завод, сначала предполагалось поставить производственную базу конторы разведочного бурения. Успели даже установить вагончик-бытовку для нефтяников. Под сахарный завод планировалось отвести участок на другом конце поселка, причем на этом участке уже было выгружено оборудование для него, которое «приехало» по железной дороге.

Но потом все переиграли, и проекты поменяли местами: через железную дорогу было трудно постоянно перетаскивать нефтяное оборудование, а сахарному заводу важно было наличие в непосредственной близости водного потока. Поэтому с болотистого участка у реки Кондурчи увезли тот самый вагончик, а сюда перенесли оборудование для сахарного завода, который и построили вдоль железной дороги. Но сначала осушили болото: вручную лопатами рыли канавы, чтобы спустить воду в местную речку Кондурчу, потом дожидались лета, чтобы земля окончательно высохла.

Строительством занимался трест «Сахарстрой», начальника и остальное руководство строительного участка завода (прораба, главного инженера, кадровика) привезли из Украинской ССР. При участке организовали школу ФЗУ — готовых строителей с необходимыми навыками в Нурлате не было, сюда привезли 90 молодых людей из трех окрестных сел и начали учить.

Они и стали первыми строителями завода. Одновременно тут построили и инфраструктуру: общежитие, магазин, столовую и, конечно, баню. Фундамент рыли лопатами, грунт вынимали лебедкой, и вообще большую часть работ начинали вручную. Девушки работали наравне с парнями: носили бетонный раствор, подтаскивали кирпичи. Строители потом вспоминали, как зимой разбивали ломами песок, который замерзал в вагонах, которые приезжали на строительство по железной дороге.

Но за два года стройка обросла техникой: подъемными кранами, устройствами для замешивания бетонного раствора. Стало больше людей. В 1958 году сюда привезли более тысячи рабочих со строительства Бугульмы и Лениногорска (когда эти два города были уже в общих чертах отстроены).

После того как завод ввели в эксплуатацию, очень многие его строители остались на нем работать: их срочно переучили и трудоустроили.

Людмила Губаева