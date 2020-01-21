«Проект не коммерческий» — как Казань примет первые Игры стран СНГ

По традиции горожан ждет насыщенное лето: в столице Татарстана пройдут сразу два турнира

Летом Казань примет I Игры стран Содружества Независимых Государств. Эти старты, по словам организаторов, не являются эхом допингового скандала, так как были анонсированы еще в 2018 году при поддержке президента Владимира Путина. Масштаб мероприятия хоть и уступает Универсиаде-2013, но достаточно солиден: 2,5 тыс. спортсменов из 11 стран мира, 2 тыс. волонтеров, церемонии открытия и закрытия в «Баскет-холле», обширные культурная и деловая программы. Как выяснило «Реальное время», бюджет Игр еще окончательно не утвержден, но организаторы уверяют, что коммерческой составляющей в проекте нет, он исключительно социально-политический.

Вход на Игры будет бесплатным

Казань этим летом станет хозяйкой сразу двух спортивных турниров: международного — первых в истории Игр стран Содружества Независимых Государств, а также национального — первых Всероссийских городских игр.

Сегодня на брифинге в кабмине республики объявили, что первые Игры стран СНГ пройдут 20—27 августа. По словам руководителя АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азата Кадырова, столица Татарстана примет 2,5 тысячи спортсменов из 11 стран Содружества. Приглашена и Украина, но свое участие она пока не подтвердила. Соревнования пройдут по 21 дисциплине, в том числе — танцевальному спорту, карате, дзюдо, гиревому спорту и т. д.

Как заявил первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, в сборной России будет немало татарстанских спортсменов, а также планируется задействовать большое количество судей и тренеров из РТ.

Состязания пройдут на 15 спортивных площадках, преимущественно на базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Жить участники Игр будут в Деревне Универсиады, которую в прошлом году отремонтировали к мировому чемпионату рабочих профессий WorldSkills-2019. Церемонии открытия и закрытия пройдут в «Баскет-холле», вход на них будет по билетам, которые поступят в продажу, и по приглашениям, которые раздадут ученикам ДЮСШ, ветеранам спорта и другим почетным горожанам. К мероприятию планируется привлечь до 2 тысяч волонтеров из стран-соседей.



Поскольку Игры Содружества стартуют почти сразу после олимпиады в Токио, то, по словам Кадырова, ставку сделают на молодых атлетов от 14 до 23 лет. Организаторы надеются, что болеть за юных спортсменов приедут их друзья и родители (из Казани есть прямое авиасообщение со многими столицами СНГ), которые вкупе с казанцами и гостями города заполнят трибуны Игр. Вход на соревнования будет бесплатным.

За все заплатит бюджет

Отвечая на вопрос «Реального времени» о бюджете мероприятия, Азат Кадыров заявил, что он еще не утвержден и окончательно сверстан будет в конце января — начале февраля. «Мероприятия финансируются традиционно совокупно: из федерального бюджета, средств Республики Татарстан и внебюджетных источников — мы планируем привлечь пул партнеров. Есть тонкости по спортивной программе, мы сейчас проводим консультации с российскими и международными федерациями по отдельным видам спорта, поэтому окончательная цифра бюджета будет определена на заседании федерального оргкомитета, который состоится в течение января-февраля. Что касается коммерческой выгоды, то сразу скажу, что этой цели не преследуется, проект больше социально-политический, тем более что участвуют молодежные коллективы. Это наше будущее, наша перспектива, наши будущие победы на Олимпийских играх», — заявил глава Дирекции спортивных и социальных проектов.



Планируется, что Игры стран СНГ в дальнейшем будут проводиться раз в два года. Отвечая на вопросы журналистов, организаторы заявили, что соревнования в Казани ни в коем случае не являются ответом на допинговый скандал, когда для российских спортсменов ограничили доступ на международные площадки, так как Игры были запланированы еще в 2018 году. Проект тогда поддержал президент РФ Владимир Путин.

По традиции в дни проведения Игр стран СНГ запланирована обширная культурная и деловая программа. В парке имени Горького состоится полюбившийся казанцам фестиваль национальных кухонь. Фото Романа Хасаева

Допинг, лапта и гастрономическое раздолье

По традиции в дни проведения Игр стран СНГ запланирована обширная культурная и деловая программа. В Международном информационном центре Поволжской академии состоится заседание Совета министров спорта стран Содружества, пленарное заседание и панельные дискуссии на тему «СНГ — территория спорта», на которых планируется обсудить такие актуальные вопросы, как проблемы допинга, спортивную медицину, эффективную эксплуатацию спортивных сооружений, киберспорт и пр. Кроме того, каждая страна должна будет презентовать свои возможности в плане имеющихся спортивных объектов и инфраструктуры для того, чтобы в перспективе выбрать площадки, на которых можно было бы организовать спортивные и учебно-тренировочные мероприятия.

В рамках Игр на стадионе «Трудовые резервы» и в парке имени Горького 20—24 августа пройдет Всероссийский фестиваль национальных неолимпийских видов спорта по восьми дисциплинам, в числе которых лапта, перетягивание каната, городки, стрельба из лука и т. д. Татарстан планирует выставить своих спортсменов в каждой номинации. Для участников будет предусмотрен призовой фонд.

В том же в парке имени Горького состоится полюбившийся казанцам фестиваль национальных кухонь, где можно будет не только попробовать кулинарные изыски, но и ближе познакомиться с культурой стран СНГ.

Для Urban games построят экстрим-парк

На брифинге спикеры анонсировали еще одно крупное спортивное мероприятие — I Всероссийские городские игры (Urban games), которые пройдут в Казани 26—28 июня. Мероприятие приурочено ко Дню молодежи и 100-летию образования ТАССР. Соревнования пройдут по 10 основным и трем показательным видам спорта, наиболее популярным среди юного поколения: паркур, роллер-спорт, флайборд, тенбол и другие.

Главной площадкой состязаний станет экстрим-парк под мостом «Миллениум», который специально для этого отстроят к началу лета. Кадыров заявил, что формат игр предполагает возможность для всех желающих зрителей и гостей попробовать себя в современных видах спорта.

Глава Дирекции спортивных и социальных проектов также объявил о старте конкурса на разработку логотипов и символики как Игр Содружества, так и Всероссийских городских игр. В нем могут принять участие все желающие из стран СНГ. Начало приема заявок — 27 января.



По словам Кадырова, логотипы-победители могут стать официальной символикой этих состязаний, которые, по его мнению, будут проводиться и в будущем каждые два года. «Есть очень хорошая возможность вписать свое имя в историю, не только в историю развития спорта России, но и большой территории стран Содружества Независимых Государств», — не без пафоса подчеркнул Кадыров.