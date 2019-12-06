Сергей Чернышов: «Если будет нужно, соберем команду для нановолейбола»

О том, как казанские волейболистки готовятся к большим победам

Женская волейбольная команда Казани осенью стартовала в чемпионате России и, как обычно, ставит перед собой только высокие цели. В предыдущем сезоне клуб пошел на некоторые эксперименты по привлечению талантливых молодых игроков к основному составу. Сейчас эти девушки набираются опыта, а помогают им как легионеры мирового уровня, которые летом пополнили состав «Динамо-Казань», так и именитые российские игроки. О том, какие проблемы сейчас есть в российском женском волейболе, о ближайшем казанском резерве, о Финале четырех Кубка России, адаптации иностранных игроков, старте сезона — в интервью директора клуба «Реальному времени».

«Некоторые игроки появляются и вырастают, как цветы сквозь асфальт, вопреки всему»

— После первых туров нового сезона кажется, что конкуренция в женской Суперлиге усилилась. С чем это связано? Лидеры ослабли или клубы-середняки подтянулись? Или сейчас абсолютно все бьются и нет явного аутсайдера, как это было в прошлые сезоны?

— Когда летом все команды сформировались, всем специалистам стало понятно, что есть четыре явных лидера сезона, которые по своему составу, по своим возможностям превосходят остальных. Это «Динамо-Казань», московское «Динамо», калининградский «Локомотив» и «Уралочка». Неудивительно, что это великолепная четверка и приедет в конце декабря на Финал четырех Кубка России в Казани, на полуфинальном этапе обошлось без сюрпризов — именно эти команды и отобрались в финальную часть.

Далее идут команды, которые сложно как-то ранжировать. Среди них даже нельзя назвать явного аутсайдера. Может быть, челябинскому «Динамо-Метар» тяжелее всех, потому что у них есть финансовые проблемы. Но начало этого сезона показало, что команды из второй восьмерки могут отобрать очки у фаворитов, что и произошло. Немало неожиданных результатов уже есть и еще будет. Мне кажется, что уровень чемпионата в целом не вырос, так как в женской Суперлиге не появилось новых суперзвезд. Да, появляются талантливые молодые игроки. Но пока что в них только видна надежда, от них многого ждут. А игроки, которым уже по 30 лет и более, от них сложно ждать прорыва, прогресса. Они уже сформировались как личности, как волейболисты. Это показывают и результаты сборной России. Вот мы заняли третье место на Кубке Мира в Японии и у нас это уже воспринимается как большая победа. А ведь в этом соревновании не участвовало много звездных игроков.

Есть четыре явных лидера сезона, которые по своему составу, по своим возможностям превосходят остальных. Это «Динамо-Казань», московское «Динамо», калининградский «Локомотив» и «Уралочка»

В женском российском волейболе, безусловно, много достижений, у нас славная история, но в то же время есть и проблемы — с детским волейболом, падает уровень подготовки на местах. Практически «провисает» Высшая лига Б — это третий по силе дивизион нашего женского волейбола. Да и Высшая лига А теперь перешла на туровую систему проведения соревнований, которую сейчас не применяют практически нигде. Вернулись к тому, что было в советское время. Конечно, это связано, в первую очередь, с оптимизацией расходов. В некоторых регионах команды Высшей лиги А являются чуть ли не единственными профессиональными клубами, и получается, что болельщики будут видеть игры своей команды один-два раза в год. А при туровой системе большинство матчей проходят при пустых трибунах. Ну какой же это соревновательный процесс? В Высшей лиге Б уже давно играют по такому принципу, и там уровень заметно упал. Не растут ни тренеры, ни игроки, ни те же врачи и массажисты не могут прогрессировать, когда команды просто выживают, а не живут. Инфраструктура у большинства команд слабая, тренировочный процесс слабый. Это проблема не только женского волейбола, но и большинства игровых видов спорта в нашей стране. Проблемы ДЮСШ, финансирования, кадров, системы — все это очень остро стоит на повестке дня. Нужно создавать систему для роста, а ее сейчас нет. Некоторые игроки появляются и вырастают, как цветы сквозь асфальт, вопреки всему. Сейчас процентов 25—30 новых людей — это дети бывших спортсменов, которых отдают в этот же спорт, у которых есть генетическая предрасположенность. В волейболе это связано с высоким ростом. В баскетболе примерно такая же картина. В хоккее и футболе чуть другая ситуация — там многих манят большие контракты, популярность.

Мы в Казани собрали две очень хорошие молодежные команды, но даже они, лучшие из лучших в своем возрасте (2002-2003 годы рождения), не могут пока нести нагрузку и быть лидерами команд Суперлиги. Они могут играть без особого стресса в командах, которые не ставят перед собой больших задач, но, чтобы попасть в основу команды из топ-4 нужно, чтобы сложилось очень много факторов: и талант, и физические данные, и характер, и удача, и здоровье. Отмечу, что сейчас многим девочкам в волейболе не хватает так называемого природного здоровья. Где-то даже лошадиного здоровья, как бы странно это ни звучало. Потому что сейчас многие даже от простых нагрузок ломаются, получают травмы. Чего уж говорить про сверхнагрузки. Сегодня, чтобы получить новую Гамову и Гончарову, ту же новую Джу Тин, девочкам нужно быть талантливым от природы. Но таких ведь немного. Если бы было 1000 талантливых девочек, то 10 из них точно бы заиграли. А когда их всего 15—20 во всей России, то ждать реализации таланта приходится от одной-двух.



Фото Олега Тихонова

Сегодня, чтобы получить новую Гамову и Гончарову, ту же новую Джу Тин, девочкам нужно быть талантливым от природы. Но таких ведь немного. Если бы было 1000 талантливых девочек, то 10 из них точно бы заиграли

— Уже год в Суперлиге играет калининградский «Локомотив», у которого серьезный состав. Понятно, что со спортивной точки зрения появление такого клуба — только плюс. А есть ли минусы? Не обрушивают ли они трансферный рынок, предлагая завышенные контракты?

— Конечно, появление такого амбициозного проекта в целом для женского российского волейбола — это только плюс, так как усиливается конкуренция. Да, появляются новые деньги. Но что такое деньги в этом случае? Они ведь все равно пошли бы от РЖД на какой-то социальный проект. Нам остается только радоваться, что эти средства пошли на волейбол. Могли поддержать искусство или народное творчество, туризм, а поддержали спорт. Мало того что там прекрасная команда, отличные условия, так по всему видно, что это — долгосрочный проект. На базе пансионата РЖД в Солнечногорске они сейчас создают училище олимпийского резерва. Видно, что этот клуб с большими амбициями и возможностями. Туда приезжают высококлассные легионеры, которые задают уровень игры, профессионализма и они точно отрабатывают свои деньги. Они являются примером профессионального отношения к работе. Хотя многие у нас привыкли с опаской относиться к приезжим и предпочитают лучше недоплатить своим, российским игрокам, чем переплатить легионеру. Могу с уверенностью сказать, что когда россиянки едут играть за рубеж, то там с них спрашивают по полной, чтобы они приносили пользу клубу. У нас все равно такой менталитет в России, что мы где-то чересчур уважительно относимся к иностранцам. Как писали классики, испытываем пиетет перед ними. Многим кажется, что они умнее. А надо не бояться спрашивать с легионеров.



«Локомотив» — это новый топовый клуб в России, куда молодые игроки имеют шанс попасть. Там шикарная арена, отличное медицинское обеспечение, большие амбиции, бонусы за победы, там есть шанс выйти на мировую арену и показать себя. Потому что будь ты хоть суперталант, но играй в команде-аутсайдере, о тебе масштабно не узнают, пока ты не заиграешь на таком уровне. В том же футболе, если ты Месси или Роналду, ты берешь мяч и все взоры устремлены на тебя, ты можешь проявить себя, забить гол. В волейболе так не бывает — ты сам себе пас не отдашь, сам не примешь и в защите не сыграешь. Я уже говорил, что это как стул на трех ножках. Одну убираешь — и он валится.

Завершая разговор о Калининграде, могу сказать, что они отлично работают. Та же Ирина Воронкова, которая долго играла у нас, в Казани, там прогрессирует, играя под руководством отца. Она хорошо играла и в нашем клубе, но в «Локо» почувствовала двойную ответственность. Как те же Орлова и Подскальная, которых туда брали на первые роли. В общем, если бы не появился «Локомотив», то сейчас было бы топ-3 клуба, а не топ-4. А так молодежь смотрит на них, стремится туда попасть. Нельзя забывать и о болельщиках, которые давно ждали возрождения в Калининграде волейбольной команды. А тут как в русской сказке — раз, и появился богатырь. У нас в Казани тоже в свое время появился внезапно такой богатырь. Но мы шли к цели поступательно, а там команда в первый же год существования стала серебряным призером, а сейчас еще выиграла и Суперкубок России. Кстати, не стоит забывать, что у нас в стране есть еще много неохваченных волейболом структур. Дай Бог, «Роснефти» или тому же Чубайсу захочется вложиться в наш вид спорта. И появится какой-нибудь нановолейбол. Почему нет? Соберут и для этого вида спорта новую высококлассную команду.



Она в прекрасной физической форме. Был непростой процесс подписания договора с ней, ее приезда в Россию. Были определенные опасения и по поводу того, что она — доминиканка. Ведь у многих Доминикана ассоциируется с расслабленностью. Как там можно работать? Только отдыхать!

— То есть появление еще одного такого клуба не помешало бы?

— Еще бы три-четыре таких клуба нам. Потому что пока происходит так, что 70 процентов матча одна из команд переигрывает другую явно. Получается так, что сильная команда недополучает сопротивление, а слабая ничего не может сделать. В итоге ни тем, ни другим ничего хорошего. А потом, когда игроки, принимавшие участие в таких встречах, выходят на международный уровень, они попросту оказываются не готовы ко многим стрессовым ситуациям или игровым трудностям. Получается, что у топ-команд лишь пять матчей за сезон, где есть борьба, игра на нервах, а все остальное время — проходные встречи.



«История казанской девочки Татьяны Романовой — это сегодняшние реалии, где есть спорт и бизнес»

— Вы летом много рассказывали о новых легионерах, Саманте Фабрис и Бетании де ла Крус, о том, почему клуб остановил свой выбор именно на них. Довольны ли вы тем, в каком состоянии они прибыли в Казань из расположения своих сборных? Или им еще только предстоит набрать форму и показать свою лучшую игру?

— Любая команда в спорте строится примерно так же, как и любое предприятие, в принципе. Если у вас нет главного бухгалтера — вы ищете главного бухгалтера. Вам нужен технолог — вы ищете технолога. Вы же не берете двух хороших бухгалтеров, а место технолога оставляете пустым. Так и в спорте. Если в прошлом сезоне мы испытывали проблемы с диагональным игроком, то в этом году мы искали диагональную. Учитывали и цену, и качество, и вопросы коммуникации, каких-то человеческих факторов.

Саманта Фабрис оказалась прекрасной жизнерадостной девушкой, нашей второй Ирой Заряжко-Королевой. Плюс ко всему она большой профессионал и уже практически полностью влилась в команду в игровом плане. Ее связка с Женей Старцевой налаживается. Де ла Крус уже играла в России, про нее все всё знают. Изначально мы не рассматривали ее, так как она уехала играть в Индонезию, а обычно многие туда едут доигрывать. Но мы навели справки, внимательно изучили вопрос и приняли решение подписать с ней контракт. Она в прекрасной физической форме. Был непростой процесс подписания договора с ней, ее приезда в Россию. Были определенные опасения и по поводу того, что она — доминиканка. Ведь у многих Доминикана ассоциируется с расслабленностью. Как там можно работать? Только отдыхать! Опасения касаются только зимнего периода, ведь основная часть сезона идет тогда, когда у нас в стране мало солнца. Надеемся, что она все это нормально перенесет, тем более у нее есть опыт в московском «Динамо». Она — профи, очень требовательна к себе. Пусть не такая коммуникабельная, но старается говорить на английском. Саманта старается говорить и на русском. Пообещала, что через месяц после приезда будет говорить по-русски. Так и получилось. Она все понимает и почти что говорит.

Отмечу, что мы подписали и третьего легионера — это тренер по физподготовке Борис Брешчич. Он, как и Фабрис, из Хорватии. Великолепный человек, много приносит пользы на всех фронтах. У него задорный характер, без всякого наигрыша. Все-таки в спорте много монотонной работы, но он привносит что-то свое. Это тоже большой плюс.

Отмечу наше еще одно приобретение, Анну Малову-Подкопаеву. Она родила дочку, играла год в особом режиме в «Уралочке». Практически без выездных матчей. Николай Васильевич Карполь грамотно выстроил тренировочный и соревновательный процесс

— Можно сказать, что комплектация команды завершена?

— Да. Отмечу наше еще одно приобретение, Анну Малову-Подкопаеву. Она родила дочку, играла год в особом режиме в «Уралочке». Практически без выездных матчей. Николай Васильевич Карполь грамотно выстроил тренировочный и соревновательный процесс. Муж Анны, Андрей Подкопаев, также теперь в Казани и возглавляет молодежную команду «Динамо-Академия», которая в этом году уже выиграла один турнир и стали обладателями Кубка России. Думаю, что эта команда громко заявит о себе в нынешнем сезоне.

Таким образом, от нас ушли семь человек и семь пришли. Состав изменился достаточно серьезно. В стартовой семерке (с учетом либеро) у нас сразу три новых человека.

— Объясните, что произошло с трансфером связующей Татьяны Романовой. Летом «Динамо-Казань» объявило о ее переходе, однако сезон она начала в составе «Уралочки»

— История казанской девочки Татьяны Романовой — это сегодняшние реалии, где есть спорт и бизнес. Я ее лично знаю с десяти лет, когда работал еще директором детской спортивной школы. Помню, ее такой девочкой с бантиками, очень азартной и эмоциональной. Семья у нее прекрасная. Мама с папой влюблены в волейбол.

Но в любом контракте прописаны отступные, где игрок может заплатить и разорвать контракт в одностороннем порядке. И ничто не может помешать. Вот это такой же случай. Видимо, Татьяна посчитала, что конкуренция с Евгенией Старцевой ей не нужна. То ли она не была уверена в себе, то ли еще какой-то фактор сыграл роль. Она же выросла у нас, мы отдавали ее в аренду около пяти раз в разные команды. Она вообще раньше была доигровщицей и у нас на глазах сформировалась в связующую. Не так все просто у нее складывалось по ходу карьеры. Но на сегодняшний день она — игрок сборной России. Она — молодец, всего добилась сама, своим трудом и старанием. Романова посчитала, что ей лучше остаться в «Уралочке», где у нее есть стабильное место в стартовом составе, где ее все любят, где есть великий Николай Васильевич Карполь. А возвращение в Казань было определенным риском.

Конечно, мы планировали, что линия связующих у нас будет мощнейшей. Старцева — Романова играют и в сборной, и могли играть у нас в клубе. У них между собой нормальные отношения, они дополняют друг друга в игре. Но, я полагаю, сказал свое слово и Николай Карполь. Я не думаю, что «Уралочка» предложила Татьяне контракт выше, чем предлагали мы. Но они воспользовались единственной возможной опцией в договоре игрока и оставили его у себя. Самое главное, что огорчает в этой ситуации — это то, когда клуб использовал это право. Если бы и «Уралочка», и Романова поставили нас в известность еще в мае, то никаких вопросов бы не было, а так нам пришлось буквально «на флажке», осенью, решать вопрос с еще одной связующей. Да и в целом получилось так, что ослабло «Динамо-Казань», усилилась «Уралочка».

Фото uralochka-vc.com

Романова посчитала, что ей лучше остаться в «Уралочке», где у нее есть стабильное место в стартовом составе, где ее все любят, где есть великий Николай Васильевич Карполь. А возвращение в Казань было определенным риском

— Нужна ли будет команде новая вторая связующая с опытом или ставка будет сделана на кого-то из молодых? Или есть перспектива вернуть ту же Новик?

— У нас были варианты подписать опытную связующую. Елена Новик тоже в «Сахалин» ушла по контракту, ее можно было только выкупать, но без согласия игрока это невозможно сделать. Та же Романова в какой-то момент просто металась, не давала окончательного ответа. Она сидела летом передо мной на том же месте, что и вы, раз пять, и мы с ней много разговаривали. Я ей говорил о патриотизме, о том, что здесь она играет за дом, за семью. У нее есть шанс помочь родной республике. Она соглашалась со мной, но потом уезжала и там с ней разговаривали другие. В общем, опасения были, но все решилось в последний момент. Хотя я бы на месте Николая Васильевича уже давно выкупил ее контракт, так как это очевидно системообразующий игрок, вокруг которого можно строить команду. По сути, он сделал то, что и должен был сделать. Сделал это в своем стиле.

Приобретения, потери и ближайший резерв



— Планирует ли клуб приобретения по ходу сезона? Какие позиции, на ваш взгляд, можно усилить?

— Нет, это наш финальный состав. Да, мы рассматривали вместо Романовой одну опытную связующую, но посчитали, что ей еще нужно восстановиться после родов. Поэтому было принято решение остановиться на собственных связующих, из своей спортшколы. Это 17-летние Елизавета Попова и Полина Матвеева. Обе — игроки сборной России в этом возрасте. Матвеева выглядела фаворитом в борьбе за то, чтобы стать второй связующей основной команды, так как уже была и первой в молодежной команде, и к основной команде ее подтягивали, и в телевизоре была все лето. Сначала одна поработала с командой три недели, потом — вторая, и в итоге тренерский штаб «Динамо-Казань» принял решение, что мы оставляем Попову, а Матвееву в итоге отдали в аренду в «Заречье-Одинцово».

Из своих воспитанниц мы также вернули Ольгу Бирюкову. Она пережила определенный этап взросления, набралась житейского опыта, стабилизировала свою игру, и мы очень надеемся на нее. В шахматах есть такое понятие, как «тихий ход». И я очень надеюсь, что он может сработать. Бирюкова — это наш «тихий ход», так как у нее есть все, чтобы заявить о себе, воспрять из небытия. У нее в карьере такое уже было.

Что касается потерь, то очень жаль было расставаться с Анастасией Самойленко. Тем более она — уроженка республики. Мы знали, что у нее была тяжелая травма, поэтому в контракте была такая опция, что мы можем его разорвать. Медицинское обследование показало, что она не может в полной степени реализовывать свой потенциал, поэтому было принято решение о разрыве соглашения. Мы расторгли контракт без взаимных претензий. Да, она старалась, но есть вещи, которые не всегда можно предсказать. Когда она полностью восстановится и выйдет на необходимый уровень, то можно будет вернуться к вопросу о сотрудничестве, обсудить этот момент.

Из своих воспитанниц мы также вернули Ольгу Бирюкову (справа). Она пережила определенный этап взросления, набралась житейского опыта, стабилизировала свою игру, и мы очень надеемся на нее

Что касается усиления позиций, то, конечно, нам нужны будут центральные блокирующие. Понятно, что позиция Ирины Королевой непоколебима. У нас есть опытный игрок в лице Марины Марюхнич, которая сейчас является одной из сильнейших на этой позиции в России. Но им нужна помощь и поддержка. Пока что из молодежной команды вызвана на помощь Елизавета Кочурина, у которой огромный потенциал, она была многократным номинантом на звание лучшей блокирующей на различных международных юношеских соревнованиях. Они с Таней Кадочкиной обе из Нижнего Новгорода и от одного тренера. Это хороший пример, как здорово и плодотворно может работать детский тренер. Из Нижнего приходили и Вера Улякина, и Мария Бородакова.

В общем, состав у нас определен, и мы готовы биться. Мы — одни из главных фаворитов сезона. Это не только мое личное мнение, но и оценка специалистов волейбола самого разного уровня. Мы здорово усилились, несмотря на потери. Здорово сработали и тренеры, и руководство клуба, и спонсоры нас поддержали. Остается дело за малым — реализовать все авансы, чтобы наш состав, где есть и звезды, и молодые игроки, стал единым коллективом и дал результат. Давно уже нам пора закончить весну более интересно.

— Расскажите чуть подробнее о ближайшем резерве клуба: «Динамо-УОР» и «Динамо-Академии».

— Это две молодежные команды. Андрей Подкопаев, как я уже сказал, возглавил в межсезонье «Динамо-Академию», сменив на этом посту Николая Сорогина, который многое сделал для нас. Подкопаев не нуждается в особом представлении, так как в Суперлиге тренировал и «Уфимочку», и даже московское «Динамо». Прекрасный специалист, который, плюс ко всему, удачно женился на одном из наших нынешних лидеров-игроков. Так Анна Малова стала Анной Подкопаевой.

Мы этой командой выиграли кубок страны в Калининграде. Я специально оставался посмотреть все игры, потому что там выступали девочки нашего клуба. Плюс из основной команды мы отдали для усиления Татьяну Кадочкину. Получилась единая команда, которую Андрей Подкопаев сплотил. Едешь с ними и понимаешь, что вот он — клуб, вот он — наш резерв. Сильные, веселые и красивые девушки под руководством современного тренера.

«Динамо-УОР» по-прежнему играет в Высшей лиге А под руководством Светланы Сафроновой. В ней произошли большие изменения, так как в основную команду из нее регулярно забираем игроков

Что касается «Динамо-УОР», то она по-прежнему играет в Высшей лиге А под руководством Светланы Сафроновой. В ней произошли большие изменения, так как в основную команду из нее регулярно забираем игроков. Например, в этом году сразу пятерых. Трех человек отдали в аренду. Это игроки сборной России в своем возрасте, чемпионки Европы — им надо расти, крепнуть. В Высшей лиге А перед командой какой-то сверхзадачи в плане результата не стоит, главное — чтобы девчонки росли. Кадочкина, Кочурина, Котикова, Симонихина, та же Бирюкова — это все девчата, которые выросли из казанской молодежной команды. Спасибо всем, кто был причастен к строительству спорткомплекса «Олимпиец» в свое время. Девчата имеют возможность тренироваться там. Там шикарные условия и для проживания. Не общежитие, а целый комплекс со всеми техническими условиями. Остается только расти, поднимать свой уровень. И не «звездить», не зазнаваться.

«Нам нужно вывести на новый уровень молодых, чтобы они обросли волейбольной мускулатурой»

— Почему «Динамо-Казань» пока играет с такими перепадами? Связано ли это с тем, что команда проводит стартовые игры на выезде?

— Конечно, мне самому хотелось бы гораздо быстрее увидеть налаживание связей на площадке, видеть цельную игру. У нашего главного тренера Ришата Гилязутдинова есть такая фраза: «Минимум восемь-девять игр в составе нужно провести, и тогда что-то появляется».

Конечно, некоторыми результатами мы недовольны. Особенно чувствительным стало поражение от «Уралочки» со счетом 0:3. Но лучше сегодня проиграть, чем в финале Кубка России и на решающих стадиях Еврокубка и плей-офф. Работа идет — некоторые выводы мы сделали. Есть некоторые волейбольные нюансы — мы увидели, где можем добавить. Будем стремиться улучшать результаты. Лично я в этот состав верю. Как и в тренерский штаб. У нас получился сплав опытных и молодых игроков, прекрасная атмосфера, авторитетный капитан Евгения Старцева, которая много лет играет в Казани. Она прекрасно понимает, что такое быть капитаном, и помнит, какой была в этой роли Мария Бородакова. Та наводила такой порядок в раздевалке — могла и без тренеров команде что-то сказать. Иногда одного ей взгляда было достаточно, бывало, и искры летели. Когда человек амбициозен, умеет побеждать и знает, как это делать, у него все получится. Нам нужно вывести на новый уровень молодых, чтобы они заматерели, закалились, обросли волейбольной мускулатурой. «Динамо-Казань» — это уникальный сплав опыта и молодости.

Что касается игр на выезде, то мы сами выбрали такую логистику и предпочли начинать играть на выезде, пришлось даже поменять две игры — в Челябинске и на Сахалине. На Дальний Восток вообще отправили молодежь в стартовом туре чемпионата, и она прекрасно там себя проявила. Команда выигрывала 2:1, пусть и проиграла в итоге 2:3. Я лично получил удовольствие от этого матча, в котором играли наши девчата во главе с лидером команды 15-летней Ариной Федоровцевой, кстати, дочкой олимпийского чемпиона по гребле. В Сахалине испугались, что реально могут проиграть ту встречу. Мы же заработали очко и довольны.

У нас получился сплав опытных и молодых игроков, прекрасная атмосфера, авторитетный капитан Евгения Старцева, которая много лет играет в Казани. Она прекрасно понимает, что такое быть капитаном и помнит, какой была в этой роли Мария Бородакова

— Почему «Динамо-Казань» на стартовую игру чемпионата в Сахалин отправило резерв? Да, удалось взять очко, но основной состав ведь точно выиграл бы эту встречу…

— Тут такой момент. Это дальний выезд, долгий перелет. У некоторых игроков может сказаться на позвоночнике. Да, основа могла бы и выиграть, но сейчас на старте сезона нам не эти три очка важны, а именно отлаженная игра. Чемпионом становятся только в плей-офф.

Вообще, встреча изначально должна была пройти в Казани, но мы договорились о переносе и выстроили более удобную логистику. Сначала налетаем много, потом будем играть дома. Интересный момент: 22 декабря мы примем на своей площадке калининградский «Локомотив» и через два дня мы на этой же площадке, в Казани, играем с ними полуфинал Кубка России.

— Расскажите, насколько трудно было получить проведение Финала четырех Кубка России именно в казанском Центре волейбола, ведь наверняка были и другие претенденты…

— Да, конкуренция за его проведение была, устраивались торги, выдвигались определенные финансовые условия. Самое интересное, что с нами конкурировала Тула, у которой команда выступает в Высшей лиге А. Их тренер Александр Перепелкин, который долгое время работал в Казани, сумел убедить руководство тульского клуба, что важно провести такой турнир в городе. В итоге мы повторили условия туляков. Так как мы по рейтингу выше «Тулицы», то Финал четырех отдали Казани. Экономически мы ничего не проигрываем. Любой выезд на финальный этап в другой город обошелся бы нам даже дороже.

Главное — это то, что казанские болельщики перед Новым годом смогут прийти и посмотреть волейбол высокого уровня. Лучшие четыре женские команды России будут играть два дня, приходите на этот волейбольный праздник.

