Минниханов поздравил волейболистов казанских клубов «Зенит» и «Динамо» с чемпионскими кубками

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня со спортсменами волейбольных клубов «Зенит-Казань» и «Динамо-Казань». Он поздравил мужскую и женскую команды с завоеванием Кубка России.

Руководитель республики вручил командам Благодарности президента РТ. Спортсмены же передали президенту медаль Кубка России, мяч с автографами волейболистов и фотокнигу.

«Сегодня мы впервые собрались в таком формате — мужская и женская волейбольные команды вместе. Повод для этого радостный для нас всех — победы «Зенита-Казань» и «Динамо-Казань» на Кубке России по волейболу 2019 года. Ваше мастерство позволило всем нам насладиться яркой, бескомпромиссной игрой», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он отметил, что «Зенит-Казань» становится чемпионом России уже в 9 раз, а «Динамо-Казань» — в пятый. Глава республики подчеркнул, что игра волейболистов дает импульс развитию спорта в Татарстане.

«Этим видом спорта сегодня занимаются более 4,5 тысячи детей и подростков. В целом по республике — 42 тысячи человек, в том числе 18 тысяч женщин», — добавил президент РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что успех команд — это итог планомерной, целеустремленной работы всего коллектива: игроков, тренерского состава, административного персонала.

Он выразил благодарность спонсорам клубов и Федерации волейбола РТ.