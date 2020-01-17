Видеоопрос: «А вам нравится такая европейская зима?»

Зима в европейской части России бьет температурные рекорды. В минувший четверг в Казани был зафиксирован исторический температурный максимум за всю историю наблюдений в столице Татарстана — плюс 2,6°С. В целом же во второй декаде января средняя температура воздуха ожидается на 11°C выше климатической нормы.