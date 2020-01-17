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Видеоопрос: «А вам нравится такая европейская зима?»

20:39, 17.01.2020
Видеоопрос: «А вам нравится такая европейская зима?»
Фото: Максим Платонов

Зима в европейской части России бьет температурные рекорды. В минувший четверг в Казани был зафиксирован исторический температурный максимум за всю историю наблюдений в столице Татарстана — плюс 2,6°С. В целом же во второй декаде января средняя температура воздуха ожидается на 11°C выше климатической нормы.

«А вам нравится такая европейская зима?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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