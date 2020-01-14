Синоптики: температура воздуха в Татарстане на 11 градусов превышает норму

Установившаяся температура воздуха на 11 градусов превышает климатическую норму. Об этом сообщает Гидрометцентр по РТ в обзоре погоды на текущую неделю.

«В целом во второй декаде января по прогнозу Гидрометцентра России средняя температура воздуха ожидается на 11°C выше климатической нормы (норма по РТ — минус 13,7ºC, по Казани — 13,2°C)», — сообщили синоптики.

По предварительному прогнозу синоптиков, 14—15 января ожидается слабоморозная погода, местами с небольшим снегом. Но уже 16 января снова придут атмосферные фронты и теплый сектор очередного атлантического циклона, сохранится очень теплая погода с положительными температурами и локальными слабыми осадками.

Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал причины резкого потепления климата в России.