Блогер Sports.ru стал тренером-аналитиком «Рубина»

Блогер Sports.ru Игорь Мананников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в казанском «Рубине», сообщает пресс-служба клуба.

Автор блога по тактике на популярном спортивном сайте ранее уже работал в клубах РПЛ. Мананников занимал должность аналитика в ФК «Оренбург», а также в студенческой сборной России по футболу на летней Универсиаде-2017.

Специалист уже приступил к работе с клубом на первом зимнем сборе «Рубина» в Турции.

Напомним, ранее Слуцкий выкладывал в свой «Инстаграм» пост о поиске для себя помощника в тренерском штабе казанской команды.