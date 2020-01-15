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Блогер Sports.ru стал тренером-аналитиком «Рубина»

10:38, 15.01.2020
Блогер Sports.ru стал тренером-аналитиком «Рубина»
Фото: twitter.com/imanannikov

Блогер Sports.ru Игорь Мананников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в казанском «Рубине», сообщает пресс-служба клуба.

Автор блога по тактике на популярном спортивном сайте ранее уже работал в клубах РПЛ. Мананников занимал должность аналитика в ФК «Оренбург», а также в студенческой сборной России по футболу на летней Универсиаде-2017.

Специалист уже приступил к работе с клубом на первом зимнем сборе «Рубина» в Турции.

Напомним, ранее Слуцкий выкладывал в свой «Инстаграм» пост о поиске для себя помощника в тренерском штабе казанской команды.

СпортФутбол Татарстан
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