Как изменятся законы сферы здравоохранения в 2020 году

Врач-психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич — о новшествах, которые ждут российскую медицину

Фото: Максим Платонов

С наступлением Нового года в России в силу вступают новые законы в сфере здравоохранения. Депутат Госдумы РФ, доктор медицинских наук, врач-психиатр Борис Менделевич в своей колонке для «Реального времени» рассказал о главных изменениях.

Сфера здравоохранения за последние изменения масштабно изменяется. И наступивший год не станет исключением. На мой взгляд, основной упор делается на первичную помощь. Зарплата медицинских работников вырастет, а медицинская помощь будет приходить быстрее.



Онкология

Нововведения 2020 года в большом объеме коснулись онкологии. Это одно из самых быстроразвивающихся направлений. В этом году пациенты должны получать более эффективное лечение, а значит, растут и шансы на выздоровление. В частности, с 5 до 3 дней сокращается время между начальным подозрением на рак и первичным приемом у специалиста-онколога. Запись на компьютерную томографию для онкологических пациентов будет проводиться максимум за 4 дня (раньше было 14). Увеличен перечень дорогостоящих химиотерапевтических препаратов (пациент сможет получать не три-четыре курса химиотерапии, а как минимум шесть). Введены 18 новых методов высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях (впервые в список включена конформная и стереотаксическая лучевая терапия).

Изменились сроки ожидания специализированной медицинской помощи: теперь ждать начала планового лечения в стационаре пациенты будут 14 дней, а если они страдают онкологическими заболеваниями — то 7 дней.

Введены 18 новых методов высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях (впервые в список включена конформная и стереотаксическая лучевая терапия). Фото zdrav.tmbreg.ru

Согласно постановлению правительства №1940 от 30.12.2019 медработники, обнаружившие у пациентов онкологические заболевания, получат премии. За каждый выявленный случай будет выделено 1000 рублей. Половину из них получит врач, который проводил осмотр, а другую половину — все другие участники процесса, которые назначали анализы и выполняли исследования.

Лекарственное обеспечение

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов стал длиннее на 23 позиции, теперь в нем 758 наименований (в 2019 году было 735). Сняты ограничения на выписывание одного препарата по решению врачебной комиссии. Среди новых лекарств — противоопухолевые, антибиотики и противогрибковые средства, четыре препарата от бронхиальной астмы, лекарства для лечения гепатита С и ревматоидного артрита, сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для проведения диагностических процедур (МРТ).

Важным шагом стало введение налогового вычета на любые лекарства, приобретенные по назначению врача. Напомню, ранее вычет на расходы по покупке лекарств проводился только если препараты или действующие вещества упоминались в перечне из постановления правительства №201. Если действующего вещества там не оказывалось, расходы на препарат нельзя было принять к вычету.

Федеральный закон от 17.06.19 №147-ФЗ внес изменения в статью 219 Налогового кодекса. Правда, для получения вычета надо соблюсти ряд условий. В частности, необходимо быть резидентом России (то есть гражданином и постоянно проживать здесь), иметь доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. При этом платить за лекарства надо из собственных средств, а расходы должны быть подтверждены документами.

Всего на лекарственное обеспечение в бюджете 2020 года предусмотрено 177 млрд рублей.

Врачей скорой помощи эти поправки не касаются. Они, как и прежде, должны оказывать помощь только с согласия пациента или его законного представителя. Фото Максима Платонова

Согласие пациента

С 2020 году действуют поправки в статью 20 Закона №323-ФЗ. Теперь медики могут оказывать медицинскую помощь на основании 9-го пункта без согласия пациента, если вмешательство выполняется по экстренным показаниям, в отношении опасных лиц с психическими отклонениями или уже совершивших преступления.

Также разрешено проведение судебно-медицинской, в том числе психиатрической экспертизы. Но врачей скорой помощи эти поправки не касаются. Они, как и прежде, должны оказывать помощь только с согласия пациента или его законного представителя.

Зарплаты медработников

С 1 января 2020 года и по итогам первого квартала с 1 апреля 2020 года поэтапно выросла зарплата медицинских работников. Согласно Указу президента России, проводится пересмотр зарплат для младшего и среднего персонала медработников РФ, исходя из средней заработной платы на 100%, а при наличии высшего образования — на 200%. Расчет заработной платы расписан в постановлении правительства страны №1910 от 27.12.2019.

На мой взгляд, это и есть основные изменения в законодательстве в сфере «Здравоохранения». И на их внедрение, реализацию выделены огромные ресурсы. Очень важно, чтобы люди знали о своих правах и получали достойную помощь!